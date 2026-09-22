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جموں و کشمیر میں بجلی 6.83 فیصد مہنگی ہونے سے صارفین پر 251 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ
جموں کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ بجلی نرخوں میں اضافے کے پیش نظر حکومت 4500 کروڑ سے زائد سبسڈی فراہم کرے گی۔
Published : September 22, 2026 at 4:01 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں بجلی صارفین کو مالی سال 2026-27 کے دوران مجموعی طور پر تقریباً 251 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ بجلی کے نرخوں میں 6.83 فیصد اضافہ کیا گیا ہے۔
جموں کشمیر محکمہ بجلی نے اطلاع دی کہ جوائنٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن (JERC) کی جانب سے حال ہی میں نوٹیفائی کیے گئے نئے نرخوں سے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کو تقریباً 251 کروڑ روپے کی اضافی آمدن ہونے کی توقع ہے۔
ہندوارہ کے رکن اسمبلی اور پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون کی جانب سے اسمبلی میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ بجلی کی فراہمی پر آنے والی لاگت اور صارفین سے وصول ہونے والی آمدن کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ حکومت کے مطابق ڈسکامز (DISCOMS) کی سالانہ آمدن کی ضرورت (ARR) پوری کرنے کے لیے بھی یہ اضافہ ناگزیر تھا۔
نرخوں میں اضافے کے باوجود حکومت نے کہا ہے کہ وہ بجلی کے شعبے کو خاطر خواہ مالی مدد جاری رکھے گی۔ حکومت سے توقع ہے کہ بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے بجلی خریدنے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 4,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سبسڈی دے گی۔ یہ رقم بجلی کی خریداری پر ہونے والے اخراجات اور صارفین سے وصول ہونے والی آمدنی کے درمیان جاری فرق کو ظاہر کرتی ہے۔
حکومتی اداروں پر واجب الادا
حکومت نے یہ بھی بتایا کہ جموں و کشمیر اور مرکزی حکومت کے محکموں پر بجلی کے 4,385.30 کروڑ روپے کے بقایا جات واجب الادا ہیں۔ یہ بقایا رقم بجلی تقسیم کرنے والی کمپنیوں کے لیے ایک بڑی رقم ہے جس کی ابھی وصولی باقی ہے۔
یہ معلومات ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب انتظامیہ بجلی کے شعبے میں آمدنی کی وصولی بہتر بنانے اور مالی خسارے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق کشمیر وادی میں گھریلو بجلی صارفین سے حاصل ہونے والی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
مالی سال 2025-26 کے دوران گھریلو صارفین سے 1,455.90 کروڑ روپے وصول کیے گئے، جبکہ 2024-25 میں یہ رقم 1,238.07 کروڑ روپے تھی۔ اس طرح ایک سال کے دوران وصولی میں 217 کروڑ روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ جبکہ موجودہ مالی سال کے دوران اگست 2026 تک کشمیر وادی میں گھریلو صارفین سے 547.79 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل ہوئی۔ اس میں سے 383.08 کروڑ روپے میٹر والے صارفین سے، جبکہ 164.71 کروڑ روپے فلیٹ ریٹ کے تحت بل ادا کرنے والے صارفین سے وصول ہوئے۔
اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مدت کے دوران گھریلو بجلی کی آمدن میں میٹر والے صارفین کا حصہ زیادہ رہا۔ حکومت نے انتودیا انا یوجنا (AAY) کے اہل خاندانوں کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے والی اسکیم کے بارے میں بھی تازہ معلومات فراہم کیں۔
محکمہ بجلی کے مطابق یہ سہولت پی ایم سوریہ گھر: مفت بجلی یوجنا کے تحت قابل تجدید توانائی سروس کمپنی (RESCO) پر مبنی روفتاپ سولر ماڈل کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ اس نظام کے تحت اہل خاندانوں کے گھروں کی چھتوں پر سولر سسٹم نصب کیے جائیں گے، جبکہ مفت بجلی کی سہولت ان سسٹمز کی پیداوار اور تنصیب مکمل ہونے سے منسلک ہوگی۔ محکمے نے بتایا کہ اس وقت ٹینڈرنگ کا عمل جانچ کے مرحلے میں ہے۔ حکومت کے مطابق اہل خاندانوں کو یہ سہولت روفتاپ سولر سسٹم کی تنصیب اور فعال ہونے کے بعد ملنا شروع ہوگی۔
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