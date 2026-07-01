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سابق کے سی سی آئی صدر مبین شاہ کی جائیداد قرق
سی آئی کے نے ڈلگیٹ، سرینگر میں واقع مبین شاہ کی 12 مرلہ جائیداد قرق کی، عدالت پہلے ہی انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 1, 2026 at 5:06 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر پولیس کی کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (سی آئی کے) ونگ نے بدھ کے روز سرینگر میں معروف تاجر اور کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (کے سی سی آئی) کے سابق صدر مبین شاہ کی جائیداد قرق کر دی۔
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نثار احمد کے زیر قیادت سی آئی کے کی ایک ٹیم نے ڈی آئی ایسٹ کے انسپکٹر راشد خان کے ہمراہ سرینگر کے ڈل گیٹ علاقے میں واقع مبین شاہ کی رہائش گاہ پر چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران ٹیم نے مبین شاہ کی 12 مرلہ اراضی پر مشتمل جائیداد قرق کر لی۔
مبین شاہ سال 2006 سے 2008 تک کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رہے، تاہم وہ دسمبر 2019 سے ملک سے باہر مقیم ہیں۔ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مبین شاہ ان سیاسی رہنماؤں اور تاجر تنظیموں کے عہدیداروں میں شامل تھے جن کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت مقدمات درج کیے گئے تھے۔
بعد ازاں سی آئی کے نے مبین شاہ سمیت دو دیگر افراد کے خلاف تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعات 153-اے اور 505 کے علاوہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعہ 13 کے تحت مقدمہ درج کیا۔
یہ مقدمہ انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر درج کیا گیا، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ "وادی کے اندر اور باہر سرگرم علیحدگی پسند قوتوں کی ایما پر بعض شرپسند اور ملک مخالف عناصر ایک منظم سازش میں ملوث تھے۔"
سال 2025 میں سرینگر کی خصوصی این آئی اے عدالت نے ضابطۂ فوجداری 1973 کی دفعہ 82 کے تحت مبین شاہ اور دیگر دو ملزمان کو اشتہاری مجرم قرار دیا تھا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ ملزمان جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے بچ رہے ہیں، اور انہیں ہدایت دی تھی کہ وہ 31 جنوری 2026 تک عدالت میں پیش ہوں۔
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