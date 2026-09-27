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کشمیری پنڈتوں کی اراضی دھوکہ دہی سے بیچنے والا مفرور ملزم گرفتار
ملزم پر جعلی دستاویزات اور بدلتی شناختوں کے ذریعے کشمیری پنڈتوں کی کروڑوں کی اراضی بیچنے کا الزام ہے۔
Published : September 27, 2026 at 11:36 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے اکنامک آفینسز ونگ (ای او ڈبلیو) نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا ہے جو کشمیری پنڈتوں کے فرضی ناموں کا سہارا لے کر ان کی زمینوں کی جعل سازی اور دھوکہ دہی کے متعدد معاملات میں ملوث تھا۔
کرائم برانچ کے ای او ڈبلیو نے بتایا کہ انہوں نے سوم ناتھ کول نام کے ایک کشمیری پنڈت کو گرفتار کیا ہے، جو کیلاش ناتھ کول کا بیٹا ہے اور 22-لوٹس ٹاور، بنگلور نارتھ، کرناٹک کا رہنے والا ہے، اور فی الحال جموں ضلع کے جانی پور علاقے میں رہائش پذیر تھا۔
اکنامک آفینسز ونگ کے مطابق، سوم ناتھ کول فرضی پاور آف اٹارنی اور معاہدہِ فروخت کے ذریعے تارکینِ وطن کی جائیدادوں سے متعلق دھوکہ دہی، جعل سازی اور زمین کے فراڈ کے پانچ معاملات میں نامزد ہونے کے باوجود کئی برسوں سے فرار تھا۔
سرینگر کی سب جج عدالت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، ای او ڈبلیو نے کہا کہ اس نے عدالت کی طرف سے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی۔
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ای او ڈبلیو کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ "ٹیم نے مسلسل کوششوں اور طے شدہ طریقہ کار پر عمل کرنے کے بعد ملزم کا سراغ لگانے اور اسے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ملزم کئی برسوں سے فرار تھا۔ اس عرصے کے دوران، ملزم کا سراغ لگانے اور اس کی شناخت کے لیے وقت بہ وقت اشہاری نوٹسز جاری اور شائع کیے گئے۔ اسے تلاش کرنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود، ملزم مبینہ طور پر گرفتاری سے بچتا رہا اور مبینہ طور پر مختلف شناختوں کا استعمال کر رہا تھا۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ "اس کے خلاف کل پانچ مقدمات درج ہیں، جن کا تعلق فرضی پاور آف اٹارنی اور معاہدہِ فروخت کے ذریعے تارکینِ وطن کی جائیدادوں سے جڑے دھوکہ دہی، جعل سازی اور زمین کے فراڈ کے الزامات سے ہے۔ ان مقدمات میں سے ایک میں، دفعہ 512 سی آر پی سی (CrPC) کے تحت ملزم کی عدم موجودگی میں چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔"
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تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم نے مبینہ طور پر سوم ناتھ کول، برج ناتھ بھٹ، موہن لال دھر اور ہادی ناتھ دھر سمیت مختلف فرضی شناختوں کے ساتھ خود کو پیش کر کے لوگوں کو زمین خریدنے پر راغب کیا، اور زمین کے لین دین کے سلسلے میں ان سے دھوکہ دہی کی۔
ای او ڈبلیو نے کہا کہ "تفتیش سے مزید انکشاف ہوا ہے کہ دیگر ملزمان کی ساز باز سے کروڑوں روپے کے فراڈ کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ تفتیش کے دوران گزشتہ ہفتے غلام محی الدین ڈار (ولد عبد الخالق ڈار، ساکن جوالا پورہ، سیمسن، بڈگام) کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بھی اسی کیس میں ملوث پائے گئے تھے۔"
سوم ناتھ کول عرف برج ناتھ بھٹ عرف ہادی ناتھ دھر عرف موہن لال دھر کی گرفتاری مذکورہ بالا مقدمات کی جاری تفتیش کا حصہ ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ "مبینہ مالیاتی فراڈ کی مکمل حد، اس میں شامل زمین کے لین دین اور جرائم سے منسلک دیگر افراد کے کردار کا تعین کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے۔"
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