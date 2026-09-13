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کولگام اور شوپیاں میں مختلف مقامات پر سی آئی کے کی چھاپہ ماری
حکام کے مطابق، دہشت گردی کے ایک کیس کے سلسلے میں جنوبی کشمیر کے اضلاع شوپیاں اور کلگام میں یہ چھاپے مارے گئے ہیں۔
Published : September 13, 2026 at 1:35 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے ونگ 'کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر' (سی آئی کے) نے اتوار کے روز وادی کے اضلاع شوپیاں اور کلگام میں دہشت گردی سے متعلق ایک کیس میں متعدد رہائشی مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں کیں۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سی آئی کے کی ٹیم نے شوپیاں کے گاؤں نیدگام اور ضلع کلگام کے لادگو رام بھاما علاقے میں چھاپے مارے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کارروائی کے دوران رہائشی مکانات کی تلاشی لی گئی۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ یہ تلاشی مہم ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی موجودگی میں چلائی گئی اور اس کا تعلق دہشت گردی کے ایک کیس کی جانچ سے ہے۔ حکام نے تلاشی کے بارے میں مزید تفصیلات ظاہر نہیں کیں کیونکہ کارروائی ابھی جاری تھی۔
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سکیورٹی ایجنسیوں نے حالیہ ہفتوں میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر، سجیت کمار نے جنوبی کشمیر کے اضلاع کلگام اور شوپیاں میں سکیورٹی کی صورت حال کا جائزہ لیا اور ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک، ایجنسیوں کے مابین قریبی تال میل اور فوری و فیصلہ کن ردعمل پر زور دیا۔
کمار نے ایس ایس پیز اور دیگر افسران کو ہدایت دی کہ وہ دہشت گردی کے پورے ماحولیاتی نظام پر مسلسل دباؤ برقرار رکھیں اور امن کے دشمن عناصر کے خلاف 'زیرو ٹالرینس' کی پالیسی اپنائیں۔
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