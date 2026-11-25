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’فدائین حملے‘ کے سازشی کو تحویل میں لینے کے لیے جموں و کشمیر پولیس کی ٹیم اتر پردیش پہنچ گئی
جموں کشمیر پولیس ملزم سے اسکے روابط اور فنڈنگ سے متعلق معلومات اور سم کارڈز کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔
Published : November 25, 2026 at 9:52 PM IST
میرٹھ: حکام نے بدھ کے روز بتایا کہ جموں و کشمیر پولیس عسکریت پسندی کے ایک مشتبہ ملزم کو اپنی تحویل میں لینے کی تیاری کر رہی ہے، جسے اتر پردیش پولیس نے خطے میں فوجی تنصیبات پر ’فدائین‘ (خودکش) حملہ کرنے کی مبینہ سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔جموں و کشمیر پولیس کی 12 رکنی ٹیم منگل کی دیر رات میرٹھ پہنچی اور کوتوالی تھانے میں باقاعدہ اپنی آمد درج کرائی۔ بدھ کے روز طبی معائنے کے بعد ملزم عزید قریشی کو مقامی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ پولیس اس کا ٹرانزٹ ریمانڈ حاصل کر سکے۔
کوتوالی کے سرکل آفیسر (سی او) سنگرام سنگھ نے کہاکہ ”ٹرانزٹ ریمانڈ کی قانونی کارروائی مکمل ہوتے ہی قریشی کو مزید تفتیش کے لیے جموں و کشمیر پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔“ انہوں نے مزید کہاکہ ”ہم عدالت میں پیش کرنے کے لیے ایف آئی آر، کیس ڈائری اور وارنٹ گرفتاری سمیت اہم دستاویزات تیار کر رہے ہیں۔ ٹرانزٹ ریمانڈ ملنے کے بعد ٹیم قریشی کو سڑک یا فضائی راستے سے جموں و کشمیر لے جائے گی۔“
جموں و کشمیر پولیس ملزم سے اس کے روابط، فنڈنگ اور مبینہ طور پر تلف کیے گئے موبائل فونز اور سم کارڈز کی برآمدگی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میرٹھ کے علاقے بنیا پاڑہ کے رہائشی قریشی کو منگل کے روز میرٹھ کوتوالی پولیس اور مقامی سوات (اسپیشل ویپنز اینڈ ٹیکٹکس) ٹیم کی ایک مشترکہ کارروائی کے دوران حراست میں لیا گیا تھا۔ حکام نے بتایاکہ ”قریشی 24 نومبر 2025 کو جموں کے باہو فورٹ تھانے میں ملک دشمن سرگرمیوں سے متعلق درج ایک مقدمے میں مطلوب تھا۔ جموں و کشمیر پولیس اس مقدمے میں ضلع ریاسی کے ایک ملزم محمد ساجد کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔“
انہوں نے کہاکہ ”ساجد سے پوچھ گچھ اور اس کے موبائل چیٹ ہسٹری کے تجزیے کے دوران قریشی کا نام سامنے آیا۔ وہ پہلی بار انٹیلی جنس حکام کی نظروں میں اس وقت آیا جب اس نے ایک فوجی تنصیب پر حملے کے حوالے سے گفتگو کرنے والے سوشل میڈیا گروپ میں ’ہم بھی تیار ہیں‘ کا تبصرہ کیا۔“ قریشی نے مبینہ طور پر کشمیر کے مسلسل دوروں کے دوران پاکستانی ہینڈلرز سے روابط استوار کیے، جہاں اس کے والد کے کاروباری مفادات تھے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے اس نے گزشتہ ایک سال کے دوران بار بار اپنے ٹھکانے بدلے۔
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تفتیش کاروں نے بتایاکہ ”وہ شہزاد بھٹی نامی ایک پاکستانی ہینڈلر اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں موجود دیگر مشتبہ افراد کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اس کے ساتھ ہی 14 سے 18 سال کی عمر کے نوعمر لڑکوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کر رہا تھا۔“ اس سے قبل قریشی 18 جنوری اور 21 فروری کو جموں و کشمیر پولیس اور اتر پردیش انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) کی مشترکہ ٹیم کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حکام نے بتایاکہ ”18 جنوری کی کارروائی کے دوران فرار ہونے سے قبل سیکیورٹی کیمروں میں اسے اپنے گھر کے قریب اسکوٹر چلاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ مفروری کے دوران وہ ہاپوڑ میں ایک رشتہ دار کے گھر بھی چھپا رہا اور آندھرا پردیش میں بھی وقت گزارا۔“