اردو سے متعلق میرا ویڈیو شیئر کرنے والوں کو پولیس طلب کر رہی ہے، التجا مفتی کا الزام
محکمہ مال میں اردو کی شرط ختم کیے جانے پر جموں و کشمیر میں تنازع طول پکڑ رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 1, 2026 at 3:22 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے اردو زبان سے متعلق علیحدگی پسند رہنما مرحوم سید علی گیلانی کی ویڈیو شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے ایک دن بعد، پیپلز ڈیموکریٹی پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے کہا ہے کہ وہ اس ویڈیو کی مکمل ذمہ داری لیتی ہیں۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ "پولیس ان لوگوں کو طلب کر رہی ہے جنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی۔" انہوں نے کہا کہ اگرچہ پولیس نے اپنے بیان میں ان کا نام نہیں لیا، لیکن وہ اس معاملے میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ التجا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ "میں نے اردو سے متعلق جو ویڈیو ٹویٹ کی، اس کی پوری ذمہ داری میری ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اسے شیئر کیا انہیں سائبر پولیس کشمیر طلب کر رہی ہے۔"
پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا نے پولیس سے اپیل کی کہ "دوسروں کو تنگ نہ کیا جائے" بلکہ جو سوالات ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں۔ انہوں نے کہا، "میں قانون کی پابندی اور پاسداری کرنے والی ذمہ داری شہری ہوں اور مکمل تعاون کروں گی۔"
یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب 10 اپریل کو محکمہ مال نے بھرتی کے ڈرافٹ خاص کر پٹواری اور نائب تحصیلدار نشستوں کیلیے قواعد جاری کیے، جن میں "اردو کی معلومات" کی شرط ختم کرکے "کسی بھی یونیورسٹی سے گریجویشن" کو لازمی قرار دیا گیا۔ یہ قواعد نائب تحصیلدار، پٹواری، گرداور اور دیگر ماتحت عہدوں کے لیے ہیں اور عوام سے 15 دن کے اندر اعتراضات طلب کیے گئے۔
سال 2009 کے نوٹیفکیشن کے مطابق محکمہ مال کی نوکریوں کے لیے اردو لازمی تھی کیونکہ ڈوگرہ مہاراجہ کے دور سے زمین کے ریکارڈ اردو میں ہی درج ہیں۔
منگل کو سرینگر میں التجا مفتی نے ان ڈرافٹ قواعد کے خلاف احتجاج کیا اور عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ایسے کام کر رہی ہے جو نہ مہاراجہ نے کیے اور نہ ہی بی جے پی نے کیے۔ انہوں نے سید علی گیلانی کی اردو سے متعلق ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔
عمر حکومت نے التجا کے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عوام سے رائے لینا جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ حتمی فیصلہ لینے سے پہلے لوگوں کی رائے لینا ضروری ہے۔ تاہم التجا نے ایک پریس کانفرنس میں گزشتہ دو برسوں کے نوٹیفکیشن دکھائے جن میں محکمہ مال کے ریکارڈ انگریزی میں رکھنے کی بات کی گئی تھی۔
یہ تنازع اسی ماہ اس وقت بڑھا جب 10 اپریل کو جاری ڈرافٹ میں 2009 کے قواعد کی اردو شرط کو ہٹا دیا گیا۔ حالانکہ اردو جموں و کشمیر کی پانچ سرکاری زبانوں میں شامل ہے، مگر 2025 میں بھی اس معاملے پر بحث ہوئی تھی جب نائب تحصیلدار کی 75 اسامیوں کے اشتہار میں اردو لازمی رکھی گئی، جس کی جموں کے کچھ امیدواروں نے مخالفت کی اور بی جے پی نے ان کی حمایت کی۔
اردو کی لازمی شرط کے خلاف کچھ امیدواروں نے سنٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل (سی اے ٹی) جموں بینچ سے رجوع کیا، جس نے 2009 کے قواعد میں اردو لازمی ہونے کی شرط پر روک لگا دی۔ کشمیر میں اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے جبکہ جموں، کٹھوعہ اور سانبہ میں زیادہ تر ہندی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس سے قبل 2015 میں بھی ایسا ہی تنازع سامنے آیا تھا جب جموں کے دو امیدواروں نے ہائی کورٹ میں اردو شرط ختم کرنے کی درخواست دی تھی۔
اردو ایک صدی سے زیادہ عرصے سے جموں و کشمیر کی سرکاری زبان رہی ہے اور مہاراجہ پرتاپ کے دور سے زمین کے ریکارڈ اسی زبان میں محفوظ ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: