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کشمیر، حادثاتی طور گولی چلنے سے ایس او جی اہلکار زخمی
سروس رائفل سے خارج ہوئی گولی اہلکار کے پیر میں لگی، کوکرناگ اسپتال کے بعد اسے جی ایم سی اننت ناگ منتقل کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 31, 2026 at 5:22 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں جمعہ کو حادثہ کے دوران جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ (SOG) کے ایک اہلکار اپنی سروس رائفل سے 'حادثاتی طور' خارج ہونے والی گولی سے زخمی ہو گئے۔
ذرائع نے زخمی ہوئے اہلکار کی شناخت محمد الطاف کے طور پر کی ہے۔ بتایا جارہا ہے کہ دوران ڈیوٹی اچانک ان کی سروس رائفل سے حادثاتی طور گولی خارج ہو گئی جو ان کے پاؤں میں لگی جس سے وہ زخمی ہو گئے۔
واقعے کے فوراً بعد ساتھی اہلکاروں نے الطاف کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال کوکرناگ منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ تاہم بہتر اور خصوصی علاج و معالجہ کی غرض سے بعد ازاں انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) اننت ناگ ریفر کر دیا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ زخمی اہلکار کی حالت پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور انہیں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ محض ایک حادثہ تھا اور اس میں کسی بھی قسم کی شرانگیزی یا بیرونی مداخلت کے شواہد سامنے نہیں آئے ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق واقعے کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ سروس رائفل سے کس وجہ سے حادثاتی طور پر گولی خارج ہوئی۔ اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
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