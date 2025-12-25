ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کرسمس کے موقع پر سیاحوں کے متوقع رش کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات
آئی جی کشمیر نے گلمرگ اور پہلگام سمیت سیاحتی مقامات پر سال اور کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 25, 2025 at 11:27 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں نئے سال خاص کر کرسمس کے موقع پر سیاحوں کے رش کے پیش نظر، جموں و کشمیر پولیس نے گلمرگ، پہلگام سمیت اہم سیاحتی مقامات پر (multi-layered) کثیر سطحی سیکیورٹی انتظامات نافذ کر دیے ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ سیاحوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے کیبل کار ٹرمینلز، جنگلی راستوں، بھیڑ والے مقاموں اور مرکزی سڑکوں اور شاہراہوں پر اضافی ناکے اور نگرانی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔
یہ اقدامات رواں برس پہلگام حملے کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ اس حملے میں دو 25 غیر مقامی سیاحوں اور ایک مقامی گھوڑے بان کی ہلاکت کے بعد سیاحت میں خاصی کمی دیکھی گئی تھی تاہم گزشتہ ہفتوں خاص کر گلمرگ سمیت بالائی علاقوں میں تازہ برفباری کے باعث سیاحت خصوصاً ونٹر ٹورز میں اچھال دیکھے جانے کی توقع ہے۔
آئی جی کشمیر، وی کے بردی، نے سرینگر پولیس کنٹرول روم میں ایک اہم سیکیورٹی جائزہ اجلاس کی صدارت کی جس میں پولیس، سی آر پی ایف سمیت دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران نے شرکت کی۔ وی کے بردی نے گشت، خفیہ معلومات کے تبادلے، اور نگرانی کو مزید موثر بنائے جانے پر زور دور دیا۔ انہوں نے اہلکاروں سے رات کے وقت ناکوں پر سخت چوکسی برقرار رکھی جانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
ادھر، جموں کشمیر کے چیف سیکریٹری، اتل ڈلو، نے انتظامیہ کو یومِ جمہوریہ 2026 کی تیاریوں کے مکمل اور جامع انتظامات کی بھی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے سبھی سرکاری عمارتوں پر26جنوری کے پیش نظر چراغاں کرنے، اسکولوں میں تقریبات منعقد کرنے اور ان تقاریب میں عوام کی شمولیت کو یقینی بنائے جانے پر زور دیا، ’’تاکہ اتحاد اور قومی فخر کا مظاہرہ ہو سکے۔‘‘
