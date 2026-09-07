ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر پولیس کے ایس پی اوز کیلیے کانسٹیبل بھرتی میں 15 فیصد کوٹہ مختص
کانسٹیبل بھرتی کیلیے تین سالہ سروس کے ساتھ ساتھ کئی شرائط بھی لاگو ہوں گی۔
Published : September 7, 2026 at 6:44 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے اسپیشل پولیس افسران (ایس پی اوز) اب مقررہ شرائط پوری کرنے کے بعد کانسٹیبل کے طور پر مستقل پولیس فورس میں شامل ہونے کے اہل ہوں گے۔ اس کے لیے کم از کم تین سال کی سروس، مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں ’’بہترین‘‘ کارکردگی بھی ناگزیر ہوگی۔
ایک سرکاری حکم نامے کے مطابق پولیس میں آئندہ کانسٹیبلوں کی بھرتی میں 15 فیصد نشستیں موجودہ ایس پی اوز کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ایس پی اوز اس وقت ماہانہ مقررہ اعزازیہ (Honorarium) پر کام کرتے ہیں۔
یہ فیصلہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے جموں و کشمیر پولیس ریکروٹمنٹ رولز 1960 میں ترمیم کے بعد کیا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں پولیس اور امن و قانون کا محکمہ لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت ہے۔
نئے قواعد کے تحت کانسٹیبلوں کی 80 فیصد بھرتی براہ راست بھرتی ایجنسی کے ذریعے انجام دی جائے گی، جبکہ 15 فیصد نشستیں موجودہ ایس پی اوز کے لیے مختص ہوں گیں۔ اس کے لیے امیدوار کیلیے کم از کم تین سال کا تجربہ، مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور جسمانی معیار پورا کرنا اور فزیکل ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوگا۔
محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری چندراکر بھارتی کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ امیدوار نے انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں میں ’’بہترین کارکردگی‘‘ کا مظاہرہ کیا ہو، جس کی متعلقہ مجاز اتھارٹی نے منظوری دی ہو۔
فی الحال براہ راست کانسٹیبل بھرتی کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت دسویں جماعت پاس مقرر ہے، جبکہ پولیس کے ٹیلی کمیونیکیشن ونگ کے لیے 12ویں جماعت پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فٹنس ٹیسٹ بھی پاس کرنا ہوگا۔ باقی 5 فیصد نشستیں ان سروس فالوورز کے لیے مختص کی گئی ہیں، جن کے لیے کم از کم پانچ سال کی سروس، مطلوبہ تعلیمی قابلیت اور جسمانی معیار پورا کرنا ضروری ہوگا۔
ایس پی اوز کو پہلی بار 1995 میں پولیس میں مقررہ ماہانہ اعزازیے پر بھرتی کیا گیا تھا۔ ان کی بھرتی کا مقصد ملی ٹنسی سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ امن و قانون سے متعلق دیگر ذمہ داریاں انجام دینا تھا۔
ابتدا میں ایس پی اوز کو 1,500 روپے ماہانہ دیے جاتے تھے اور انہیں بتایا گیا تھا کہ انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں کارکردگی کی بنیاد پر انہیں مستقل پولیس اہلکار کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ بعد میں ان کا ماہانہ اعزازیہ وقتاً فوقتاً بڑھایا گیا جو فی الوقت 6,000 روپے سے کچھ زیادہ تک پہنچ گیا ہے۔ اعزازیے کی رقم سروس کے تجربے اور کارکردگی کے حساب سے مختلف ہوتی ہے۔
جموں و کشمیر پولیس میں اس وقت 35 ہزار سے زیادہ ایس پی اوز ہیں، جو مستقل پولیس اہلکاروں کی طرح اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ نئے فیصلے سے انہیں مستقل پولیس فورس میں شامل ہوکر آگے بڑھنے، بہتر تنخواہ، دیگر مراعات اور ریٹائرمنٹ فوائد حاصل ہونے کی امید پیدا ہوئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
جموں کشمیر: نئے چیلنجوں کے درمیان محکمہ پولیس میں بڑی تبدیلیاں