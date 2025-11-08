ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر کے متعدد مقامات پر پولیس چھاپے

پولیس کے مطابق سرحد پار دہشت گرد ہینڈلرز کے ساتھ روابط کی اطلاع موصول ہونے کے بعد ایک ساتھ کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے۔

جنوبی کشمیر میں متعدد مقامات پر پولیس چھاپے
جنوبی کشمیر میں متعدد مقامات پر پولیس چھاپے (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 8, 2025 at 1:24 PM IST

Updated : November 8, 2025 at 1:38 PM IST

شوپیان (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع سمیت وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں جموں کشمیر پولیس نے ہفتہ کو مختلف علاقوں میں ایک وسیع سرچ آپریشن کے دوران متعدد مقامات پر چھاپے مارے۔ پولیس بیان کے مطابق یہ کارروائیاں اُن افراد اور ٹھکانوں کے خلاف کی گئیں جو مبینہ طور پر پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (PoK) میں سرگرم دہشت گردوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں۔

کشمیر کے متعدد مقامات پر پولیس چھاپے (ای ٹی وی بھارت)

پولیس ذرائع کے مطابق یہ کارروائیاں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر انجام دی گئیں تاکہ اُن نیٹ ورکس کو بے نقاب کیا جا سکے جو سرحد پار سے ہدایات یا مالی معاونت حاصل کر رہے ہیں۔ چھاپوں کے دوران ضبطی یا گرفتاری سے متعلق ابھی تک کوئی بھی جانکاری موصول نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ وادی بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے آپریشن مستقبل میں بھی جاری رہیں گے، تاکہ کسی بھی دہشت گرد سرگرمی کو جڑ سے ختم کیا جا سکے۔

جموں کشمیر پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا شخص کی اطلاع فوراً مقامی پولیس کو دیں تاکہ ضلع میں پائیدار امن کو یقینی بنایا جا سکے۔

