کشمیر کے مختلف اسپتالوں میں پولیس نے ڈاکٹروں کے لاکرز کی لی تلاشی
دہلی دھماکے اور میڈیکل کالج سے اسلحہ کی برآمدگی کے بعد اس طرح کے چھاپوں کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔
Published : November 20, 2025 at 5:16 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : دہلی کے لال قلعہ دھماکے اور کچھ روز قبل گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) اننت ناگ سے ہتھیار کی برآمدگی کے بعد ضلع اننت ناگ میں سکیورٹی اور تفتیشی نظام کو مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں بدھ کو اننت ناگ پولیس نے جی ایم سی اننت ناگ کی انتظامیہ کے ہمراہ مختلف شعبوں میں تعینات ڈاکٹروں، نیم طبی عملے اور دیگر اسٹاف ممبران کے لاکرز اور کمروں کی اچانک اور تفصیلی جانچ کی۔ پولیس نے سرینگر کے مرکزی اسپتال ایس ایم ایچ ایس سمیت سکمز صورہ اور میڈیکل کالج سرینگر میں بھی لاکرز کی تلاشی لی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ’’یہ معائنہ (اچانک تلاشی کارروائی) ایک منظم اور مربوط کارروائی کے تحت انجام دیا گیا، جس کا مقصد اسپتال کی حدود میں کسی بھی مشکوک سرگرمی کو روکنا اور جاری تحقیقات کو تقویت دینا ہے۔‘‘ تلاشی کاررائی کے دوران پولیس ٹیموں نے لاکرز، اسٹاف رومز، ڈاکٹروں کے چیمبرز اور دیگر متعلقہ مقامات کی باریک بینی سے جانچ کی اور ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا۔
افسران کے مطابق دہلی دھماکے کے بعد سکیورٹی ادارے ہائی الرٹ پر ہیں، اور میڈیکل کالج اننت ناگ سے ہتھیار کی برآمدگی نے تحقیقات کو ایک نئی سمت دی ہے۔ اس پس منظر میں پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے معائنے مستقبل میں بھی وقتاً فوقتاً جاری رہیں گے تاکہ اسپتالوں جیسے حساس اداروں میں کسی بھی ممکنہ خطرے کو پہلے ہی ناکام بنایا جا سکے۔
یاد رہے کہ نوگام، سرینگر میں پوسٹرز کی برآمدگی کے بعد جموں کشمیر پولیس سمیت دیگر سیکورٹی ایجنسیز نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جس میں حکام کے مطابق ڈاکٹرز کے ایک گروپ کا پردہ فاش ہوا اور لال قلعہ دھماکے کے روز ہی دو کشمیری ڈاکٹرز کو فریدآباد اور سہارنپور سے گرفتار کیا گیا۔ دہلی دھماکے کے بعد اسپتالوں میں چھاپوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا وہیں ڈاکٹروں سے بھی پوچھ تاچھ میں سرعت لائی گئی۔
ادھر، بدھ کے روز اننت ناگ اسپتال میں انجام دئے گئے چھاپے کو اسپتال حکام نے ’جائز‘ ٹھہرایا اور کہا کہ اسپتال انتظامیہ پولیس کارروائی کی نہ صرف حمایت کرتی ہے بلکہ ہر موڑ پر ان کے ساتھ ہے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ’’ایسے اقدامات نہ صرف سکیورٹی کے لیے ضروری ہیں بلکہ عوام کا اعتماد بحال کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔‘‘
