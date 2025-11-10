ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہریانہ میں کشمیری ڈاکٹر کے کمرے سے 360 کلو گرام آتش گیر مواد ضبط
ہریانہ اور جموں کشمیر پولیس نے فرید آباد میں ایک کشمیری ڈاکٹر کے گھر پر چھاپہ مار کر یہ مواد برآمد کیا۔
Published : November 10, 2025 at 12:06 PM IST
فرید آباد، ہریانہ: جموں و کشمیر پولیس اور ہریانہ پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی میں فرید آباد کے ایک گھر سے 300 کلو سے زیادہ آتش گیر مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بارے میں پولیس کو شبہ ہے کہ یہ امونیم نائٹریٹ ہوسکتا ہے جسے تخریبی کارروائیوں کیلئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ مواد اور اسکے ساتھ ایک رائفل اور چند کارتوس، ایک کشمیری ڈاکٹر کی طرف سے فراہم کردہ جانکاری کی بنیاد پر برآمد کیا گیا ہے جسے گذشتہ ہفتے گرفتار کیا گیا تھا اور دوران حراست اس کی جانب سے بعض انکشافات کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
فرید آباد کے پولیس کمشنر ستیندر کمار نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ فرید آباد کے دھوج علاقے میں الفلاح یونیورسٹی میں پڑھانے والے ایک شخص ڈاکٹر مزمل ( پولیس نے انکی ذات یا دوسرا نام نہیں بتایا) کو کچھ دن پہلے انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بعد اتوار کو یہاں کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے۔
کمار نے کہا کہ "فرید آباد میں گذشتہ تقریباً 15 دنوں سے آپریشن جاری ہے۔ یہ ایک بڑا ماڈیول ہے، ہم اس کا پردہ فاش کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں حال ہی میں سہارنپور میں جموں و کشمیر پولیس نے ایک اور گرفتاری کی ہے۔"
حال ہی میں، جموں و کشمیر پولیس نے ڈاکٹر عادل راتھر کو اتر پردیش کے سہارنپور سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر کشمیر میں ممنوعہ تنظیم جیش محمد کی حمایت میں پوسٹر لگانے کا الزام تھا۔
کمار نے بتایا کہ گزشتہ چند دنوں سے فرید آباد پولیس اور جموں و کشمیر پولیس مشترکہ آپریشن کر رہی ہیں۔ اس آپریشن کے تحت ہماری ٹیموں نے ایک ملزم ڈاکٹر مزمل کو گرفتار کیا۔ کل ہم نے کئی جگہوں پر چھاپے مارے جس کے دوران ہم نے 360 کلو گرام آتش گیر مواد برآمد کیا، جو ممکنہ طور پر امونیم نائٹریٹ ہے۔
پولیس کمشنر نے کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ضبط شدہ آتش گیر مواد آر ڈی ایکس نہیں ہے۔ انکے مطابق تلاشی اور چھاپہ مار کارروائی ابھی جاری ہے۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ برآمد ہونے والے قابل اعتراض مواد میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والی کئی دوسری چیزیں بھی شامل ہیں، جن میں تقریباً 20 ٹائمر، بیٹریوں کے ساتھ ٹائمر، 24 ریموٹ اور دیگر ایسی چیزیں شامل ہیں۔ ہم نے تین میگزینوں اور 83 لائیو راؤنڈز کے ساتھ ایک اسالٹ رائفل، اور ایک پستول اور آٹھ لائیو راؤنڈ بھی برآمد کیے ہیں، پولیس کمشنر نے کہا۔
پولیس ذرائع نے پیر کو ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ کیمیکل اسی علاقے کے ایک کمرے میں 14 الگ الگ تھیلوں میں ملا ہے۔ جس جگہ سے یہ بازیابی ہوئی تھی وہ مبینہ طور پر کشمیر کے ایک ڈاکٹر عادل احمد راتھر نے کرائے پر حاصل کی تھی جسے گزشتہ ہفتے اسی آپریشن میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ تازہ گرفتاریاں اور اسلحہ اور گولہ بارود کی برآمدگی عادل کی طرف سے پوچھ گچھ کے دوران فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہے۔ ابھی تک، جموں و کشمیر پولیس نے گرفتاری یا پوری کارروائی پر کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ جب بھی ایسا کوئی بیان جاری کیا جائے گا تو اسے یہاں شامل اشاعت کیا جائے گا۔
