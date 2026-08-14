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یوم آزادی پر جموں و کشمیر پولیس کے 51 اہلکاروں کو دیے جائیں گے تمغے
تمغوں میں 38 بہادری، ایک صدارتی اور 13 بہترین خدمات کے لیے دیے جائیں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 14, 2026 at 7:55 PM IST
سرینگر: یوم آزادی 2026 کی تقریب کے موقع پر جموں کشمیر پولیس کے 51 اہلکاروں کو بہادری اور بہترین خدمات کے تمغوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جس کے ساتھ جموں و کشمیر ملک کا سب سے زیادہ اعزاز حاصل کرنے والی یونین ٹیریٹری بن گئی ہے۔ اعزاز حاصل کرنے والے 51 افراد کے ساتھ جموں و کشمیر ملک بھر میں چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ اس سال ملک کی بہترین کارکردگی دکھانے والی پولیس فورسز میں بھی شامل ہو گیا ہے۔
وزارت داخلہ نے یوم آزادی کے موقع پر ان اعزازات کا اعلان کیا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری ریاست وار تفصیلات کے مطابق جموں و کشمیر پولیس کے اہلکاروں کو 38 میڈلز فار گیلنٹری (GM)، ایک پریزیڈنٹس میڈل فار ڈسٹنگویشڈ سروس (PSM) اور 13 میڈلز فار میریٹوریئس سروس (MSM) دیے گئے ہیں۔ اس طرح جموں و کشمیر کے تمغوں کی مجموعی تعداد 51 تک پہنچ گئی ہے۔
اس کامیابی کے ساتھ جموں و کشمیر ملک بھر میں چوتھے نمبر پر ہے۔ اس سے آگے چھتیس گڑھ، اتر پردیش اور مہاراشٹرا ہیں۔ تاہم، تمام مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جموں و کشمیر سب سے آگے ہے۔
ریاست چھتیس گڑھ 152 اعزاز یافتگان کے ساتھ پہلے نمبر پر، اتر پردیش کے 93 اور مہاراشٹرا کے 60 پولیس اہلکاروں کو اعزازات کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں پولیس ڈیمپارٹمنٹ میں مجموعی طور پر 272 اہلکاروں کو میڈل فار گیلنٹری، 83 کو پریزیڈنٹس میڈل فار ڈسٹنگوئشڈ سروس اور 606 کو میڈل فار میریٹوریئس سروس کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس طرح پولیس کے مجموعی اعزاز یافتگان کی تعداد 961 رہی۔
یہ تمغے فرائض کی انجام دہی کے دوران غیر معمولی بہادری، نمایاں قیادت اور پولیسنگ و اندرونی سلامتی کے شعبے میں مسلسل بہترین خدمات کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں۔
جموں و کشمیر پولیس کے لیے اس سال کے اہم ترین اعزازات میں سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شوکت حسین شاہ کو دیا جانے والا پریزیڈنٹس میڈل فار ڈسٹنگوئشڈ سروس بھی شامل ہے۔ وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے سے یہ باوقار اعزاز حاصل کرنے والے واحد افسر ہیں۔ جموں و کشمیر کو سب سے زیادہ تمغے بہادری کے زمرے میں ملے، جہاں 38 افسران اور اہلکاروں کو بہادری اور بہترین عملی کارکردگی پر اعزاز سے نوازا گیا۔
بہادری کے تمغے حاصل کرنے والے اہلکار
جموں و کشمیر سے میڈل فار گیلنٹری حاصل کرنے والوں میں رئیس احمد ریشی، وسیم محی الدین لون، منظور احمد، مدثر احمد، سرفراز بشیر، عاشق حسین، کشور کمار، اشتیاق احمد خان، جاوید اقبال جان، موہندر سنگھ، شیراز احمد، سریندر پال، اشتیاق احمد ریشی، تنویر حسین لون، مدثر احمد شاہ، ڈی آئی جی شیو کمار (آئی پی ایس)، ایس ایس پی شوبھت ڈی سکسینا (آئی پی ایس)، ایس پی ناصر احمد، انسپکٹر کالو دین، آدت کمار، ایس پی دیویا ڈی (آئی پی ایس)، ڈی ایس پی محمد عثمان، شبیر احمد ملک، منظور احمد، ڈی ایس پی خورشید احمد وانی، مشتاق احمد شاہ، عبدالرشید میر، ایس ایس پی مشتاق احمد، محمد شفیع بانڈے، انسپکٹر عبدالرشید، ظہور احمد، ظہور احمد، ڈی آئی جی پانڈے راجیو اوم پرکاش (آئی پی ایس)، ڈی ایس پی دھیرج کمار، ڈی ایس پی شاکر حسن، ڈی ایس پی وکرم ناگ، مشتاق احمد خان اور طارق احمد شامل ہیں۔
بہترین خدمات پر 13 اہلکاروں کو تمغے
میڈل فار میریٹوریئس سروس حاصل کرنے والے جموں و کشمیر پولیس کے 13 اہلکاروں میں ایس پی سندیپ کمار، ایس پی امیت گپتا، ڈی ایس پی راجیش شرما، ڈی ایس پی مظفر احمد شاہ، ڈی ایس پی کلجیت سنگھ، ڈی ایس پی شرت چندر سنگھ، انسپکٹر شمیم احمد، انسپکٹر وکرم سنگھ، اے ایس آئی بودھ راج، انسپکٹر مومن احمد راتھر، اے ایس آئی مشتاق احمد، ایس آئی منظور احمد گڈا اور کانسٹیبل اشرف گل شامل ہیں۔
وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ریاست وار تفصیلات کے مطابق جموں و کشمیر نے تمام مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں سب سے زیادہ اعزاز یافتگان حاصل کیے ہیں۔ دہلی کے 17 اہلکاروں کو اعزازات کے لیے منتخب کیا گیا، جبکہ لداخ میں ایک، چندی گڑھ میں ایک اور انڈومان و نکوبار جزائر میں دو اہلکار اعزاز کے حقدار قرار پائے۔ پڈوچیری سے ایک اہلکار کو ڈسٹنگوئشڈ سروس میڈل دیا گیا ہے۔
مبارک باد
اعزاز یافتگان کو مبارکباد دیتے ہوئے جموں و کشمیر پولیس نے کہا ہے کہ یہ اعزاز فورس کے عزم، پیشہ ورانہ صلاحیت اور فرض شناسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس نے ایک بیان میں کہا، "جموں و کشمیر پولیس اپنے تمام افسران اور جوانوں کو مبارکباد پیش کرتی ہے جنہیں پریزیڈنٹس پولیس میڈل فار ڈسٹنگوئشڈ سروس، پولیس میڈل فار میریٹوریئس سروس اور پولیس میڈل فار گیلنٹری سے نوازا گیا ہے۔ ان کی مثالی خدمات فرض شناسی کی ایک قابلِ تقلید مثال ہیں۔"
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