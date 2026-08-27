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پلوامہ میں گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد
منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کھیل مقابلوں سے خواتین کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 27, 2026 at 4:04 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ پولیس کی جانب سے ضلع کی بچیوں کو کھیلوں کے میدان میں لڑکوں کے برابر مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے گرلز کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ منتظمین نے بتایا کہ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد لڑکیوں کو بہتر کھیلوں کا ماحول فراہم کرنا، ان کی کرکٹ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے یکساں مواقع دینا اور انہیں کھیلوں میں اپنا کیریئر بنانے کی جانب راغب کرنا ہے۔
پلوامہ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں مسلسل مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تاکہ ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں اور ایتھلیٹس کو ایک سازگار پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے۔ اس اقدام کے ذریعے مقامی ٹیلنٹ کو فروغ دینے اور نوجوان کھلاڑیوں کو جموں و کشمیر اور ملک کی اعلیٰ سطح پر نمائندگی کے لیے تیار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی چھ گرلز ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ مسابقتی تجربہ بھی حاصل کر رہی ہیں۔
ایک مقامی خاتون کرکٹر، نیلوفر منظور، نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو کھیل کے میدان میں برابر مواقع فراہم کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسے پروگرام جاری رہیں گے، تاکہ لڑکیوں کو کھیلوں میں کیریئر بنانے اور جموں و کشمیر سمیت ملک کی نمائندگی کرنے کے مزید مواقع مل سکیں۔
ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر اے ایس پی پلوامہ شفاعت احمد، ڈی وائی ایس پیز بھی موجود رہے۔
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