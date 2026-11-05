جموں و کشمیر میں صرف ایک مقامی ملی ٹنٹ سرگرم: آئی جی پی

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جموں و کشمیر میں صرف ایک مقامی ملی ٹنٹ سرگرم: آئی جی پی
پولیس کے مطابق کولگام کا محمد لطیف بٹ اننت ناگ میں پولیس اہلکار اور کولگام میں دو غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت میں ملوث ہے۔
Published : November 5, 2026 at 6:46 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 6:51 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں سرگرم مقامی ملی ٹنٹوں کی تعداد گھٹ کر صرف ایک رہ گئی ہے۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جنوبی کشمیر میں ہوئے دو دہشت گرد حملوں کے پیچھے بھی اسی ملی ٹنٹ کا ہاتھ تھا۔ یہ بات کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) سُجیت کمار نے جمعرات کو یہاں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔
آئی جی پی کے مطابق جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع سے تعلق رکھنے والا محمد لطیف بٹ اس وقت جموں و کشمیر میں سرگرم واحد مقامی ملی ٹنٹ ہے۔ تحقیقات میں اسے اننت ناگ میں ایک پولیس اہلکار اور کولگام میں دو غیر مقامی مزدوروں کی ہلاکت کے واقعات میں ملوث پایا گیا ہے۔
سجیت کمار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا: "اسے کچھ غیر ملکی ملی ٹنٹس کی مدد حاصل ہے۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔" تاہم انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ملی ٹنٹس کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے اور ان کی تعداد کے بارے میں اندازے حقیقت سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔
جون 22 کو اننت ناگ کے ایک بازار میں امرناتھ یاترا ڈیوٹی انجام دے رہے پولیس اہلکار عاشق حسین قریشی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے قریب دو ہفتوں بعد جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع میں ایک اور دہشت گردانہ حملے میں ریاست چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے دو غیر مقامی مزدوروں کو ہلاک کیا گیا۔
ہلاک ہوئے مزدوروں کی شناخت دیپک اور بھوپیندر کے طور پر ہوئی تھی۔ دونوں ایک اینٹ کے بھٹے پر کام کرتے تھے۔
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