کشمیر، پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کی پر اسررار موت، تحقیقات شروع
متوفی کو بے ہوشی کی حالت میں پانپور اسپتال پہنچایا گیا تاہم نازک حالت کے چلتے انہیں سرینگر ریفر کر دیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 24, 2026 at 12:30 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : ضلع پلوامہ کے پانپور علاقے میں جموں کشمیر پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی پر اسرار طور پر موت واقع ہو گئی ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہیڈ کانسٹیبل سریندر شرما اس وقت گرڈ اسٹیشن پانپور میں تعینات تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ جموں کے رہنے والے سریندر شرما کو ابتدائی طور پر بے ہوشی کی حالت میں سب ڈسٹرکٹ اسپتال پانپور پہنچایا گیا جہاں نازک حالت کے چلتے اسے بہتر علاج و معالجہ کے لیے سرینگر کے شری مہاراجہ ہری سنگھ (ایس ایم ایچ ایس) اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکا۔
معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اس دوران یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ’’شاید شدید ٹھنڈ کی وجہ سے مزکورہ کانسٹیبل ’اسٹروک‘ کی وجہ سے فوت ہو گیا۔‘‘ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے اور موت کی اصل وجہ سے معلوم ہو پائے گی۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ طبی و قانونی لوازمات کی تکمیل کے بعد متوفی کی جسد خاکی کو آخری رسومات کے لئے آبائی علاقہ جموں روانہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر پولیس میں کام کر رہے اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد ہر سال انکاؤنٹر کے دوران ہلاک ہو جاتی ہے وہیں ٹریفک حادثات، برادر کشی، خودکشی کے ساتھ ساتھ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے بھی درجنوں افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے۔
