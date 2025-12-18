ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر، باہر کی رجسٹرڈ گاڑیوں کے مالکان کیوں توہین عدالت کیس دائر کرنے پر غور کر رہے ہیں

جموں کشمیر میں ٹوکن ٹیکس پر ہائی کورٹ فیصلے کے باوجود باہر کی رجسٹرڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

جموں کشمیر پولیس گاڑی اور اس میں سوار افراد کی تلاشی لیتے ہوئے (فائل فوٹو: اے این آئی)
By Mir Farhat Maqbool

Published : December 18, 2025 at 1:57 PM IST

سرینگر: دہلی کے لال قلعہ کے نزدیک ہوئے حالیہ بم دھماکے کے بعد جموں و کشمیر پولیس نے غیر مقامی (جموں کشمیر سے باہر کی) رجسٹرڈ گاڑیوں پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔ سیکورٹی ایجنسیز کی جانب سے گاڑیوں کی چیکنگ نے ایک بار پھر 2021 کے ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے فیصلے کی یاد دلائی جس میں محکمہ ٹرانسپورٹ کو (غیر مقامی) باہر کی رجسٹرڈ گاڑیوں سے ٹوکن ٹیکس وصول کرنے سے روکا گیا تھا۔

باہر کی ریاستوں/یونین ٹیریٹریز کی رجسٹریشن والی گاڑیوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ محکمہ اس فیصلے پر عمل نہیں کر رہا اور ان کی گاڑیوں کی دوبارہ رجسٹریشن روک دی گئی ہے۔ بارہمولہ کے رہائشی قاصر میر نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کی دوبارہ رجسٹریشن کے لیے درخواست دی تھی لیکن ضلع کے ٹرانسپورٹ افسران نے ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر رجسٹریشن سے انکار کر دیا۔

میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’مجھے جموں و کشمیر نمبر کے لیے دوبارہ رجسٹریشن کے لیے 9 فیصد ٹوکن ٹیکس ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ میں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا لیکن افسران نے اس پر عمل نہیں کیا۔‘‘ میر اب توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔

میر نے ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ کے 29 اپریل 2021 کے فیصلے کا ذکر کیا جس میں کورٹ نے ایک ایسی ہی گاڑی کے مالک، ظہور احمد بٹ، کی درخواست پر فیصلہ سنایا تھا۔ درخواست گزار نے کشمیر کے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر (آر ٹی او) کی جانب سے جاری کیے گئے سرکیولر کو چیلنج کیا تھا جس میں باہر کی رجسٹرڈ گاڑیوں پر مقامی رجسٹریشن کے حصول کے لیے ٹیکس کی ادائیگی ناگزیر قرار دی گئی تھی۔

آر ٹی او کی جانب سے سرکیولر میں موٹر وہیکلز ایکٹ 1988 کی سیکشن 47 اور 50 اور سینٹرل موٹر وہیکلز رولز 1989 کے رول 54 کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اس سرکیولر کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ نے ٹوکن ٹیکس وصولنا شروع کر دیا تھا تاہم درخواست گزار کے وکلاء فیصل قادری اور الطاف معراج نے موٹر وہیکلز ایکٹ کی متعلقہ دفعات، ڈبل ٹیکسیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے، اپنی درخواست میں ٹیکس عائد کرنے کو غیر قانونی اور آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے آر ٹی او کے سرکیولر کو چیلنج کیا تھا۔

ادھر، گاڑی کے مالکان کا دعویٰ ہے کہ ’’ٹرانسپورٹ حکام ہائی کورٹ فیصلے پر اس وقت تک عمل نہیں کرتے جب تک کہ وہ توہین عدالت کے مقدمات دائر نہیں کرتے ہیں۔‘‘ سال 2024 میں جب سرینگر کے اشفاق احمد ترنبو نامی شہری نے اپنی ہریانہ رجسٹرڈ گاڑی کو جموں و کشمیر کے رجسٹریشن نمبر کے تحت دوبارہ رجسٹر کرانے کی کوشش کی تو ان سے ٹیکس کی مانگ کی گئی۔ حکام سے مایوس ہوکر ترنبو نے 2021 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا۔

8 اگست 2024 کو جسٹس جاوید اقبال وانی نے موٹر وہیکلز ایکٹ 1988 کی سیکشن 47 کو مدنظر رکھتے ہوئے کشمیر کے آر ٹی او کو ترنبو کی گاڑی کو جموں و کشمیر کا رجسٹریشن مارک فراہم کرنے کی ہدایت دی وہ بھی بغیر 9 فیصد ٹوکن ٹیکس وصول کیے۔

پلوامہ کے بشیر احمد نامی ایک رہائشی نے کہا کہ وہ اپنی پنجاب رجسٹرڈ گاڑی کو جموں و کشمیر کے (رجسٹریشن) نمبر کے ساتھ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں لیکن انہیں انکار کیا جا رہا ہے اور ٹیکس کی مانگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’میں بھی قانونی راستہ اختیار کرنے کا سوچ رہا ہوں۔‘‘

ایک آر ٹی او آفیسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران اعتراف کیا کہ ’’باہر رجسٹرڈ گاڑیوں پر دوبارہ رجسٹریشن مارکس کے لیے 9 فیصد ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔‘‘ اس حوالہ سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے آر ٹی او کشمیر، ٹرانسپورٹ کمشنر اور جموں و کشمیر کے ٹرانسپورٹ وزیر ستیش شرما سے رابطہ قائم کیا تاہم کسی نے بھی کالز اور پیغامات کا جواب نہیں دیا۔

