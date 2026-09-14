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کشمیر: ایس ایچ او کو گاڑی سے ٹکر مار کر زخمی کرنے کے الزام میں پولیس کانسٹیبل گرفتار
ایس ایچ او بجبہاڑہ ماجد خان اتوار کی شام گاڑی سے ٹکر لگنے کے بعد شدید زخمی ہوئے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 14, 2026 at 6:17 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں مبینہ طور پر گاڑی سے اسٹیشن ہاؤس آفیسر (ایس ایچ او) بیجبہاڑہ ماجد حسن خان کو ٹکر مار کر زخمی کرنے کے الزام میں ایک پولیس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اتوار کی دیر رات بیجبہاڑہ پولیس اسٹیشن کے قریب پیش آیا تھا۔
حکام کے مطابق ایس ایچ او ماجد حسن خان اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے اور پولیس اسٹیشن کے قریب سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر کھڑے تھے، جب ایک آلٹو کار نے انہیں زور دار ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں ایس ایچ او شدید زخمی ہوگئے۔
زخمی ایس ایچ او کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال (ایس ڈی ایچ) بیجبہاڑہ منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ بعد ازاں مزید علاج کے لیے انہیں سرینگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال برزلہ ریفر کیا گیا۔
ہسپتال ذرائع کے مطابق ایس ایچ او مجید حسن خان کی ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، جس کے بعد ان کا آپریشن کیا گیا، جبکہ جسم کے دیگر حصوں پر بھی چوٹیں آئی ہیں، جن کی مرہم پٹی کی گئی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ان کی حالت فی الحال مستحکم ہے۔
پولیس حکام کے مطابق واقعے کے فوراً بعد کارروائی انجام دیتے ہوئے جان بوجھ ماری گئی اس ٹکر میں مبینہ طور پر ملوث پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار اہلکار کی شناخت ایس جی کانسٹیبل خورشید احمد وانی ولد محمد عبداللہ وانی، ساکن بندو، کوکرناگ، اننت ناگ، کے طور پر ہوئی ہے۔
حکام نے بتایا کہ واقعے میں استعمال ہونے والی آلٹو کار، زیر رجسٹریشن نمبر JK16A-3739 ہے، کو بھی پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور حادثے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران اس پہلو کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا ایس ایچ او کو جان سے مارنے کی کوئی دانستہ کوشش کی گئی تھی؟ بتایا جا رہا ہے کہ ٹکر کے وقت ایس ایچ او سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر موجود تھے اور مبینہ طور پر گاڑی ان کی جانب موڑی گئی، جس کے بعد انہیں زور دار ٹکر لگی۔ تاہم پولیس کی تحقیقات مکمل ہونے تک واقعے کی نوعیت اور محرکات کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔
اننت ناگ پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے اور واقعے سے متعلق شواہد اور دیگر پہلوؤں کی جانچ کی جا رہی ہے۔
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