کشمیر میں جعلی کرنسی کے گروہ کا پردہ فاش، تین افراد گرفتار
پولیس نے 79ہزار روپے مالیت کے جعلی نوٹ برآمد کیے اور بی ڈی او سمیت تین افراد کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 13, 2026 at 5:37 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : جنوبی کشمی رکے ضلع شوپیاں میں پولیس نے جعلی کرنسی کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے والے ایک منظم گروہ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 79 ہزار روپے مالیت کے جعلی نوٹ برآمد کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس نے ایک بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر (بی ڈی او) سمیت تین افراد کو گرفتار کیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق کارروائی اس وقت عمل میں لائی گئی جب ایک مقامی دکاندار نے پولیس تھانہ شوپیاں میں شکایت درج کرائی کہ ایک شخص نے اس کی دکان سے سامان خریدتے وقت اسے جعلی کرنسی کے نوٹ تھمائے۔ شکایت موصول ہوتے ہی پولیس نے فوری طور پر معاملے کی تحقیقات شروع کی اور اس سلسلے میں پولیس تھانہ شوپیان میں ایف آئی آر نمبر 33/2026 متعلقہ دفعات کے تحت درج کر کے تفتیش کا آغاز کیا گیا۔
تحقیقات کے دوران پولیس نے کارروائی انجام دی اور ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر 79 ہزار روپے مالیت کے جعلی نوٹ برآمد کیے۔ پولیس نے اس معاملے میں تین افراد کو گرفتار کیا ہے جن کی شناخت محمد سعید وانی ولد غلام محی الدین وانی ساکن بٹہ پورہ، شوپیان۔ محمد مقبول نائیکو ولد حبیب اللہ نائیکو ساکنہ بنگام، شوپیان اور پیرزادہ الطاف ولد پیرزادہ غلام محمد ساکن ٹکرو، بابنڈ کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق پیرزادہ الطاف زینہ پورہ کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر (بی ڈی او) کے طور پر تعینات ہیں۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزمان جعلی کرنسی کو مقامی بازاروں میں گردش میں لا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے بروقت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے اس غیر قانونی سرگرمی کو بے نقاب کیا اور ملوث افراد کو گرفتار کرلیا۔
گرفتار کیے گئے سبھی ملزمان کو باقاعدہ طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ مزید تفتیش جاری ہے تاکہ جعلی کرنسی کے اس نیٹ ورک کے اصل ذرائع تک پہنچا جا سکے اور اس میں شامل دیگر افراد کی نشاندہی کر کے انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔
ادھر، شوپیان پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرنسی کے لین دین کے دوران محتاط رہیں اور اگر کسی کو مشتبہ نوٹ یا مشکوک سرگرمی کا علم ہو تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
