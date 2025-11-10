ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دو ڈاکٹروں سمیت سات گرفتار، جموں کشمیر پولیس نے کیا دہشت گرد نیٹ ورک کا پردہ فاش
جموں کشمیر پولیس نے ہریانہ اور اترپردیش سے دو ڈاکٹروں کے علاوہ پانچ مقامی افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 10, 2025 at 3:06 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے ایک بڑی کارروائی میں بین الریاستی اور بین الاقوامی دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دو ڈاکٹروں سمیت سات افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ جے کے پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کی بڑی مقدار برآمد ہوئی ہے۔
پولیس بیان کے مطابق یہ کامیابی 10 اکتوبر کو شہر سرینگر کے نواحی علاقہ نوگام میں جیش محمد (JeM) نامی کالعدم عسکری تنظیم کے دھمکی آمیز پوسٹر لگنے کے بعد شروع کی گئی تحقیقات کے دوران حاصل ہوئی ہے۔
پولیس حکام کے مطابق دوران تفتیش ’’وائٹ کالر دہشت گرد نیٹ ورک‘‘ کا انکشاف ہوا، جس میں پیشہ ور افراد اور طلبہ شامل تھے جو پاکستان اور دیگر ممالک میں موجود غیر ملکی (دہشت گرد) ہینڈلرز کے رابطے میں تھے۔ پولیس اہلکاروں کا مزید کہنا ہے کہ یہ گروہ جیش محمد اور انصار غزوۃ الہند (AGuH) سے منسلک بتایا جا رہا ہے۔
جموں کشمیر پولیس نے اس سلسلے میں سرینگر، اننت ناگ، گاندربل، شوپیاں کے علاوہ بیرون شہروں - جن میں ہریانہ کا فریدآباد اور اتر پردیش کا سہارنپور شامل ہیں، میں بھی چھاپے مارے اور اس دوران سات افراد کو گرفتار کیا گیا۔
پولیس کی جانب سے جاری پریس بیان میں بتایا کہ گرفتار کیے گئے افراد میں ڈاکٹر مزمل احمد گنائی عرف مصیب ساکنہ کوئل، پلوامہ اور ڈاکٹر عدیل ساکنہ کولگام شامل ہیں۔ دونوں کو ہریانہ اور اتر پردیش سے حراست میں لیا گیا جہاں وہ بطور معالج کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عدیل ایم ڈی میڈیسن ہیں اور ماضی میں گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں بطور ریزیڈنٹ ڈاکٹر تعینات تھے۔
گرفتار کیے گئے دیگر افراد میں عارف نثار ڈار عرف ساحل، یاسرالاشرف، مقصود احمد ڈار عرف شاہد (تینوں نَوگام، سرینگر کے رہائشی)، مولوی عرفان احمد (امام مسجد، شوپیاں) اور ضمیر احمد آہنگر عرف متلاشہ (واکورہ، گاندربل) شامل ہیں۔
پولیس نے مزید بتایا کہ حراست میں لئے گئے افراد کی تحویل سے 2900 کلو گرام آئی ای ڈی (IED) بنانے کا سامان برآمد کیا گیا، جس میں دھماکہ خیز مواد، کیمیکل، الیکٹرانک سرکٹس، بیٹریاں، وائرز، ریموٹ کنٹرول، ٹائمرز اور دھات کی پلیٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دو رائفلیں اور پستول بھی ضبط کیے گئے ہیں۔
جموں کشمیر پولیس پریس نوٹ کے مطابق یہ گروہ خفیہ آن لائن چینلز کے ذریعے indoctrination، رابطہ کاری، فنڈز اور لاجسٹکس کا انتظام کر رہا تھا۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ فنڈز، پیشہ ورانہ اور تعلیمی نیٹ ورکس کے ذریعے سماجی و فلاحی مقاصد کے نام پر اکٹھے کیے جا رہے تھے۔
ملزمان نوجوانوں کی شناخت، ان کی ذہن سازی، بھرتی، فنڈز جمع کرنے، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے انتظام میں ملوث پائے گئے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ کچھ دیگر افراد کا کردار بھی سامنے آیا ہے جنہیں جلد حراست میں لیا جائے گا۔
