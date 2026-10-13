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جنوبی کشمیر میں پانچ منشیات فروش گرفتار، منشیات ضبط
پولیس نے کولگام اور قاضی گنڈ میں تین الگ الگ کارروائیوں کے دوران چرس اور گانجا سمیت پانچ افراد کو دھر دبوچا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 13, 2026 at 1:29 PM IST
کولگام (دین عمران) : جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں جموں کشمیر پولیس نے منشیات مخالف کارروائیوں کے دوران تین الگ الگ واقعات میں 34.84 گرام ہیروئن نما مادہ، 27.4 گرام چرس اور 377.2 گرام گانجا نما مادہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کارروائیوں کے سلسلے میں پانچ افراد کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمات درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی گئی ہے۔
پولیس کے مطابق پہلی کارروائی میں پولیس پوسٹ جے ٹی کی ٹیم نے قاضی گنڈ کے علاقے میں اولڈ نیشنل ہائی وے پر ایک پٹرول پمپ کے نزدیک ناکہ چیکنگ کے دوران ایک شخص کو روک کر اس کی تلاشی لی، جس دوران 8.84 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد کیا گیا۔ ملزم کی شناخت ذاکر احمد چیچی ساکنہ بابگام، ٹہاب، پلوامہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن قاضی گنڈ میں ایف آئی آر نمبر 246/2026 درج کی گئی ہے۔
دوسری کارروائی میں قاضی گنڈ کے ریلوے روڈ پر ناکہ چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک سوئفٹ گاڑی کو روک کر اس کی تلاشی لی، جس میں سوار دو افراد کے قبضے سے 26 گرام ہیروئن نما مادہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار شدگان کی شناخت محمد شبیر ساکنہ گجر بستی، باہو فورٹ، جموں اور منظور احمد ساکنہ منوہر گوپالا، سانبہ کے طور پر کی گئی ہے۔ اس معاملے میں ایف آئی آر نمبر 248/2026 کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے۔
ادھر، کولگام پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے سنگس علاقے کے نزدیک کارروائی کے دوران ژمر، ڈی ایچ پورہ کے رہائشی یاسر گلزار ڈار اور مزمل مجید گنائی کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے 27.4 گرام چرس اور 377.2 گرام گانجا نما مادہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس معاملے میں بھی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی گئی ہے۔
کولگام پولیس نے منشیات کی اسمگلنگ اور غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے عوام، بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور منشیات کی خرید و فروخت سے متعلق کسی بھی مصدقہ اطلاع کو فوری طور پر پولیس کے ساتھ شیئر کریں۔ پولیس کے مطابق منشیات کی بدعت پر قابو پانے اور ایک منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل کے لیے عوامی تعاون ناگزیر ہے۔
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