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شمالی کشمیر میں جماعت اسلامی سے وابستہ غیر منقولہ جائیداد اٹیچ

اٹیچ کی گئی پراپرٹی میں دو عمارتیں، چھ دکانیں اور دو کنال اراضی شامل ہے۔ یہاں 2022تک ماڈل اسکول فعال تھا۔

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اٹیچ کی گئی پراپرٹی جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک بتائی جا رہی ہے (تصویر: جموں کشمیر پولیس)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 3, 2026 at 3:14 PM IST

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بارہمولہ (کوثر عرفات) : شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں جموں کشمیر پولیس نے ممنوعہ جماعت اسلامی جموں و کشمیر (JeI) سے منسلک املاک کے خلاف ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے غیر منقولہ جائیداد قرق کر لی۔ پولیس کی جانب سے یہ کارروائی غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ڈورو، سوپور میں دو عمارتیں، چھ دکانیں اور دو کنال اراضی ضبط کر لی ہے۔

اس ضمن میں پولیس اسٹیشن سوپور میں درج UA(P) ایکٹ کی دفعہ 10 اور 13 کے تحت FIR نمبر 42/2025 کی تحقیقات کے دوران جائیدادیں اٹیچ کی گئیں۔ سوپور پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک پریس بیان کے مطابق مسلسل تحقیقات، سرکاری اور ریونیو ریکارڈ کی جانچ اور متعلقہ حکام کے ذریعے تصدیق کے بعد جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے ساتھ احاطے کا راست تعلق ظاہر و عیاں ہونے کے ساتھ ہی کارروائی عمل میں لائی۔

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اٹیچ کی گئی پراپرٹی میں دو کنال اراضی بھی شامل ہے (تصویر: جموں کشمیر پولیس)

اس دوران سوپور پولیس کی جانب سے جمع کرائے گئے ایک تفصیلی ڈوزیئر کی بنیاد پر ڈویژنل کمشنر، کشمیر نے مورخہ 12.08.2026 کے حکم نامے کے ذریعے اسلامیہ ماڈل اسکول، ڈورو کے احاطے کو نامزد کیا، جس میں دو دو منزلہ عمارتیں، چھ دکانیں اور دو کنال اراضی شامل ہے۔ یہ ادارہ سال2022 سے بند ہے۔

اس کے بعد سوپور پولیس کی درخواست پر ضلع مجسٹریٹ بارہمولہ نے UA(P) ایکٹ کی دفعہ 8(3) اور 8(4) کے تحت ضروری احکامات جاری کئے۔ ان احکامات کی تعمیل میں، سوپور پولیس نے ایگزیکٹیو مجسٹریٹ کے ہمراہ قانون کے مطابق جائیدادوں کو قرق کرایا اور اعلان کے لیے باضابطہ پوسٹر بھی چسپاں کیا گیا۔

تصویر: جموں کشمیر پولیس
پولیس کی جانب سے چسپیاں کی گئی نوٹس (تصویر: جموں کشمیر پولیس)

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KASHMIR
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