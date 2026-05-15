پاکستان میں مقیم 'اشتہاری مجرم' کی غیر منقولہ جائیداد قرق
ضبط کی گئی جائیداد میں کل سولہ مرلہ اراضی شامل ہے جس کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جارہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 15, 2026 at 7:28 PM IST
سوپور: جموں کشمیر پولیس نے پاکستان میں مقیم کشمیری نژاد حزب المجاہدین سے وابستہ ملی ٹنٹ اور اشتہاری مجرم کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ضبطی دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام اور ملک دشمن عناصر کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔
سوپور پولیس کا کہنا ہے کہ جمعہ کو E&IMCO ایکٹ کی دفعہ 2/3 کے تحت پولیس اسٹیشن پنزلہ میں درج مقدمہ زیر ایف آئی آر نمبر 02/2008 میں ملوث ایک اشتہاری مجرم کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے۔
پولیس نے اشتہاری مجرم کی شناخت غلام محمد بٹ عرف حیدر، ولد غلام محی الدین بٹ، ساکنہ روہامہ، رفیع آباد کے طور پر کی ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم غیر قانونی طور پر اسلحہ اور گولہ بارود کی تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) چلا گیا تھا اور اس کا تعلق کالعدم دہشت گرد تنظیم حزب المجاہدین سے ہے۔
سوپور پولیس کے مطابق وہ اس وقت پاکستان سے حزب المجاہدین کے ملی تنٹ نیٹ ورک کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ پولیس کارروائی کے دوران ڈینگرٹ، روہامہ میں چھ مرلہ اراضی اور ریشینار روہامہ میں دس مرلہ زمین کے سلسلے میں ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے اٹیچمنٹ کی کارروائی کی گئی جس کی قیمت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔
جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ "ملزم مسلسل کوششوں کے باوجود طویل عرصے سے قانونی کارروائی سے بچ رہا تھا اور اسے سیکشن 88 سی آر پی سی کے تحت آنریبل کورٹ نے اشتہاری مجرم بھی قرار دیا تھا۔ بعد ازاں، کورٹ احکامات کی تعمیل کے دوران محکمہ مال اور مقامی انکوائری کے ذریعے درست تصدیق کے بعد اٹیچمنٹ کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔
ضبطی کی یہ کارروائی "ضابطہ اخلاق کا مشاہدہ کرنے کے بعد ریونیو حکام اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں کی گئی۔"
