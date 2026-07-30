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جموں و کشمیر میں لشکرطیبہ سے وابستہ پانچ دہشت گردوں کی جائیدادیں ضبط
پولیس کے مطابق پانچوں دہشت گرد پاکستان سے اسلحہ، رقم اور دیگر وسائل فراہم کر کے دہشت گردی کو فروغ دے رہے تھے۔
Published : July 30, 2026 at 6:07 PM IST|
Updated : July 30, 2026 at 6:14 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے پاکستان میں موجود لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) کے پانچ دہشت گردوں کی جائیدادوں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کی غیر منقولہ املاک ضبط کر لی ہیں۔ پولیس نے لشکر کے ایک اہم کمانڈر محمد قاسم کے خلاف بھی اشتہاری کارروائی شروع کر دی ہے۔
ایک سرکاری حکم نامے کے مطابق، ضبط کی گئی غیر منقولہ جائیدادیں جموں کے مہور گاؤں سے تعلق رکھنے والے پانچ دہشت گردوں کی ملکیت تھی۔ ان جائیدادوں کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے) کے تحت منسلک کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ راجوری کے مہور پولیس اسٹیشن میں درج ہے۔
پولیس تحقیقات کے مطابق، علت دین عرف میر بائی، غلام محمد گاما، محمد اشرف، شبیر احمد اور بھار دین، جو سب مہور کے رہائشی ہیں، اسلحہ اور گولہ بارود کی تربیت حاصل کرنے کے لیے سرحد پار گئے تھے۔ پولیس کے مطابق، ان کا مقصد بھارت کے خلاف جنگ چھیڑنا اور جموں و کشمیر کے امن و سکون کو نقصان پہنچانا تھا۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ پانچوں افراد 1991 سے لاپتہ ہیں اور کئی سال پہلے پاکستان چلے گئے تھے۔ جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، نلین پربھات، کے دستخط سے جاری حکم نامے میں کہا گیا: "یہ افراد اس وقت پاکستان میں لشکر طیبہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور جموں و کشمیر میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے اسلحہ، گولہ بارود، رقم اور دیگر وسائل فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نوجوانوں کو دہشت گرد سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے اکسانے اور انتہا پسند بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔"
گزشتہ چند برسوں کے دوران جموں، خاص طور پر لائن آف کنٹرول سے ملحق پیر پنجال کے پہاڑی علاقوں میں دہشت گرد سرگرمیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم سرحدوں اور جموں خطے میں فوجی دستوں کی موجودگی بڑھانے سے سکیورٹی فورسز کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔
پولیس نے تحقیقات کے دوران کہا کہ یہ پانچوں دہشت گرد سرحد پار سے جموں و کشمیر میں دہشت گرد سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کرنے میں سرگرم ہیں۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ دہشت گرد اپنی زمین فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو علاقے میں دہشت گرد سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیے جانے کا خدشہ تھا۔
حکم نامے کے مطابق، یہ جائیدادیں اب بھی ان دہشت گردوں کے نام پر درج ہیں اور یو اے پی اے کی دفعہ 2(جی) کے تحت انہیں "دہشت گردی سے حاصل ہونے والی آمدنی" کے دائرے میں رکھا گیا ہے۔
ڈی جی پی نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون 1967 کی دفعہ 25 کے تحت پیشگی منظوری دیتے ہوئے مہور پولیس تھانے میں درج مقدمے کے سلسلے میں ان زمینوں کو ضبط کرنے کی اجازت دی۔
ایک الگ حکم نامے میں پولیس نے لشکر طیبہ کے دہشت گرد کمانڈر محمد قاسم کے خلاف بھی اشتہاری کارروائی حاصل کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق، محمد قاسم بھی پاکستان میں موجود ہے اور جموں و کشمیر میں دہشت گرد سرگرمیوں کو دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اس سے قبل ریاسی ضلع میں اس کی جائیداد کو بھی اس سے منسلک دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات کے دوران غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے تحت ضبط کیا جا چکا ہے۔ پولیس کے مطابق، محمد قاسم 2022 کے کٹرا بم دھماکے اور 2023 میں جموں کے نروال علاقے میں ہونے والے ایک اور بم دھماکے کے مقدمے میں مطلوب ہے۔
پولیس کے ایک افسر نے کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد خطے میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کو ملنے والی مالی اور لاجسٹک مدد کو ختم کرنا اور ان کے معاون ڈھانچے کو کمزور کرنا ہے۔
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