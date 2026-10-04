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جموں و کشمیر پولیس نے پولیس میں جعلی بھرتی کے الزام میں سیاسی کارکن اور وکیل کو گرفتار کر لیا
جموں و کشمیر پولیس نے پولیس میں جعلی بھرتی کے الزام میں سیاسی کارکن اور وکیل کو گرفتار کر لیا۔
Published : October 4, 2026 at 9:22 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے بتایا ہے کہ اس نے وسطی کشمیر سے ایک سیاست دان اور ایک ایڈووکیٹ (وکیل) کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے مرکزی ہوم سکریٹری (وزارتِ داخلہ) اور جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (DGP) کے جعلی دستخطوں پر مبنی خطوط جاری کر کے اسپیشل پولیس آفیسرز (SPOs) کی غیر قانونی بھرتی کی تھی۔
پولیس نے گرفتار ملزمین کی شناخت جہانگیر احمد ڈار (پیشہ وکیل) اور فردوس نبی کے طور پر کی ہے، جو 'جموں کشمیر پیپلز فرنٹ' (JKPF) کا چیئرمین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ دونوں گرفتار ملزمان بڈگام ضلع کے بیروہ (Beerwah) علاقے کے رہائشی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق فردوس نبی انتخابات بھی لڑ چکا ہے، جس میں 2024 کے پارلیمانی (لوک سبھا) انتخابات بھی شامل ہیں۔
جعل سازی کا انکشاف اور شواہد کی برآمدگی
جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے بڈگام میں بھرتی اسکینڈل کے خلاف کی جانے والی حالیہ کارروائی کے دوران سکیورٹی ایجنسیوں نے انتہائی اہم اور حساس نوعیت کے دستاویزی شواہد برآمد کیے ہیں۔ تحقیقات کے دوران قبضے میں لیے گئے ان شواہد میں ایک جعلی سرکاری خط (کمیونیکیشن) بھی شامل ہے، جس پر باقاعدہ طور پر مرکزی وزارتِ داخلہ (MHA) کی جعلی مہر لگی ہوئی تھی۔ پولیس حکام کے مطابق، یہ خط انتہائی مہارت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا اور یہ مبینہ طور پر مرکزی ہوم سکریٹری گووند موہن کے نام سے جموں و کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) نلین پربھات کو جاری کیا گیا تھا، تاکہ پہلی نظر میں یہ ایک حقیقی اور اعلیٰ دفتری حکم نامہ معلوم ہو۔
نوکریوں کا جھوٹا دلاسا اور متاثرہ نوجوان
اس منظم جعلسازی اور فرضی خطوط کا بنیادی مقصد معصوم اور بے روزگار مقامی نوجوانوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں میں نوکری دلانے کا جھوٹا دلاسا دے کر لوٹنا تھا۔ برآمد شدہ جعلی دستاویزات کے ذریعے ضلع بڈگام کے مختلف دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے دس (10) پسماندہ نوجوانوں کو جموں و کشمیر پولیس میں اسپیشل پولیس آفیسرز (SPOs) کے عہدوں پر فوری طور پر تعینات کرنے کی جھوٹی سفارش کی گئی تھی۔ ملزمین نے وزارتِ داخلہ کے براہِ راست احکامات کا حوالہ دے کر ان نوجوانوں کو نوکریوں کا یقین دلایا تھا اور اس طرح ان سے بھاری رقوم اینٹھنے کی کوشش کی گئی۔
پولیس کی کارروائی اور تحقیقات کا دائرہ
اس بڑے دھوکے دہی کا پردہ فاش ہونے کے بعد پولیس نے سخت قانونی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ملوث ملزمین کے خلاف متعدد فرسٹ انفارمیشن رپورٹس (FIRs) درج کر لی ہیں اور معاملے کی مزید گہرائی سے تفتیش شروع کر دی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق، کیس کی کڑیاں دیگر سنگین جرائم سے بھی جڑ رہی ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمتیں فراہم کرنے کے جھوٹے وعدوں اور مختلف سرکاری ویلفیئر اسکیموں میں جعلی سبسڈیز دلانے سے متعلق مزید شکایات بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے اس گھناؤنے کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، اس گروہ کے دیگر اراکین کے بے نقاب ہونے اور آنے والے دنوں میں مزید اہم گرفتاریوں کا قوی امکان ہے۔