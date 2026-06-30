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جموں کشمیر پولیس نے اوور گراؤنڈ ورکر کو کیا گرفتار
سیکورٹی ایجنسیز کا ماننا ہے کہ پاکستانی دہشت گرد تنظیموں کے سہولت کار حاجی لطیف کی گرفتاری ایک بڑی کامیابی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 30, 2026 at 1:21 PM IST
جموں(محمد اشرف گنائی):جموں کشمیر پولیس نے صوبہ جموں کے کٹھوعہ ضلع میں ملی ٹنٹس کے ایک مبینہ سہولت کار (اوور گراؤنڈ ورکر، او جی ڈبلیو) کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کٹھوعہ پولیس کے مطابق منگل کے روز پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیموں جیشِ محمد اور لشکرِ طیبہ کے اہم اعانت کار حاجی لطیف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
کٹھوعہ پولیس کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ حاجی لطیف گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں موجود دہشت گردوں اور ان کے ہینڈلرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ تفتیشی ایجنسیز کا دعویٰ ہے کہ اس نے بھارت میں 12 سے زائد پاکستانی دہشت گردوں کی دراندازی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق ملزم مبینہ طور پر دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کو لاجسٹک سپورٹ، محفوظ ٹھکانے اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کرتا تھا۔ سیکورٹی ایجنسیز کا ماننا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے سرحد پار دہشت گرد نیٹ ورک کے سہولت کار کے طور پر کام کر رہا تھا۔
پولیس ذرائع کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جیشِ محمد کے اعلیٰ کمانڈروں نے بھی اس سے ملاقاتیں کی تھیں جبکہ وہ کئی برسوں تک پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ بھی رابطے میں رہا۔ پولیس و دیگر سیکورٹی ایجنسیاں اس وقت حاجی لطیف سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں تاکہ اس کے نیٹ ورک، اوور گراؤنڈ ورکرز، دراندازی کے راستوں اور پاکستان میں موجود دہشت گرد ڈھانچے سے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا پاکستان میں قائم دہشت گرد تنظیموں سے دو دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے رابطہ ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں مزید گرفتاریوں یا برآمدگیوں کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے تاہم تحقیقات جاری ہے۔
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