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شہری کو رائفل دکھا کر دھمکانے کے الزام میں سابق ڈپٹی ایس پی کا بیٹا گرفتار
ہلال احمد میر نے جنید احمد بانڈے کے خلاف خوف و ہراس پھیلانے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی شکایت درج کرائی تھی۔
Published : November 8, 2026 at 7:30 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے سرینگر میں ایک ریٹائرڈ پولیس افسر کے بیٹے کو مبینہ طور پر اپنے والد کے سیکیورٹی گارڈ (پی ایس او) کی سرکاری رائفل لہرا کر ایک شہری کو دھمکانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق، صادر بل، حضرت بل سرینگر کے رہائشی ہلال احمد میر ولد محمد سلطان میر نے جنید احمد بانڈے کے خلاف خوف و ہراس پھیلانے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی شکایت درج کرائی تھی۔
جنید جموں و کشمیر پولیس کے ریٹائرڈ ڈی وائی ایس پی محمد یوسف بانڈے کا بیٹا ہے۔ پولیس کے مطابق، جنید نے اپنے والد کی رہائش گاہ پر تعینات پولیس سیکیورٹی گارڈ (پی ایس او) کا سرکاری ہتھیار لہرا کر شہری کو خوفزدہ کیا۔ پولیس ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ ”اس سلسلے میں تھانہ نگین میں بھارتیہ نیا سنہتا (بی این ایس) کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر نمبر 123/2026 درج کر کے باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
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نامزد ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ سرکاری اسلحے کے ناجائز استعمال اور متعلقہ پی ایس او کے کردار سمیت واقعے کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔“ پولیس نے مزید واضح کیا کہ معاملے کی تفصیلی تفتیش جاری ہے اور دورانِ تفتیش سامنے آنے والے شواہد و حقائق کی روشنی میں قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔