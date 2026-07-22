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اننت ناگ حملے کے بعد کشمیر بھر میں سینکڑوں افراد پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیے گئے
ملی ٹنٹ حملے کے بعد سیکورٹی ایجنسیز حملہ آور کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے کڑے اقدامات اٹھا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 22, 2026 at 7:04 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں آج پیش آئے ملی ٹنٹ حملے کے بعد جموں و کشمیر پولیس نے جنوبی کشمیر خاص کر ضلع شوپیاں میں سکیورٹی گرڈ کو مزید مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ کئی افراد کو حراست میں لیکر پوچھ تاچھ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ سیکورٹی ایجنسیز کے مطابق وسیع پیمانے پر تلاشی اور انسدادِ دہشت گردی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں تاکہ "امن و امان برقرار رکھا جا سکے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو بروقت ناکام بنایا جا سکے۔"
پولیس ذرائع کے مطابق جاری کارروائی کے دوران متعدد افراد، جن میں بعض مبینہ طور اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) بھی ہیں، کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی گئی۔ اس کے علاوہ مصدقہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کئی مقامات پر چھاپے مارے گئے اور تلاشی مہم بھی انجام دی گئی۔ بعض میڈیا اداروں کی جانب سے ایک ہزار کے قریب شہریوں، جن میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔
ادھر، حملے کے بعد وادی بھر میں حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے، حساس مقامات پر اضافی پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جبکہ مختلف شاہراہوں، سڑکوں پر ناکوں اور چیکنگ پوائنٹس کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے تاکہ گاڑیوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے اور کسی بھی غیر قانونی یا مشکوک سرگرمی کو بروقت روکا جا سکے۔
پولیس سمیت دیگر سکیورٹی ایجنسیز کی مشترکہ نگرانی میں ایریا ڈومینیشن گشت، گاڑیوں کی جامع چیکنگ اور نگرانی کے عمل میں بھی نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات جاری رہیں گے اور عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع قریبی پولیس کو دیں اور سکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔
واضح رہے کہ اننت ناگ کے لال چوک علاقے میں آج دوپہر قریب ساڑھے بارہ بجے ملی ٹنٹ حملے میں اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے ۔ متوفی وسطی کشمیر کے بڈگام ضلع کا رہائشی ہے اور اس وقت امرناتھ سیکورٹی ڈیوٹی پر اننت ناگ میں مامور تھا۔
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