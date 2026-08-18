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متعدد مقدمات میں ملوث 'بدنام دھوکہ باز' پر پی ایس اے عائد، بھدرواہ جیل منتقل
اننت ناگ پولیس نے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بھدرواہ جیل بھیجے گئے 'عادی' دھوکہ باز کی شناخت تصدق حسین کے طور پر کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 18, 2026 at 6:44 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں پولیس نے "عادی اور بدنام" جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی جاری رکھتے ہوئے ایک 'بدنام' دھوکہ باز کو پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت حراست میں لیکر اسے جیل بھیج دیا ہے۔
پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق یہ کارروائی ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے، عوامی نظم و نسق کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں پر قابو پانے اور ایسے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے سلسلے میں انجام دی گئی ہے جو مبینہ طور پر مسلسل غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔
اننت ناگ پولیس کے مطابق تصدق حسین ڈار ولد عبدالغنی ڈار، ساکنہ سدورہ، اننت ناگ کے خلاف ضلع مجسٹریٹ اننت ناگ کی جانب سے پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراستی وارنٹ جاری کیا گیا تھا۔ وارنٹ موصول ہونے کے بعد اننت ناگ پولیس نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مذکورہ شخص کو حراست میں لے لیا۔
جموں کشمیر پولیس نے بتایا کہ ملزم کو حراست میں لینے کے بعد پی ایس اے کے تحت مقررہ قانونی اور انتظامی کارروائیاں مکمل کی گئیں، جس کے بعد اسے ڈسٹرکٹ جیل بھدرواہ منتقل کرکے وہاں بند رکھا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق مذکورہ کارروائی کا مقصد "ایسے عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا ہے جو اپنی مسلسل سرگرمیوں کے ذریعہ عوامی نظم و نسق کو متاثر کرتے ہیں یا عام شہریوں کے لیے مشکلات اور نقصان کا باعث بنتے ہیں۔"
اننت ناگ پولیس نے واضح کیا کہ ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے اور عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے عادی مجرموں اور ایسے افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ پولیس نے کہا ہے کہ عوامی امن و سلامتی کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
پولیس نے مزید کہا ہے کہ "قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف دستیاب قانونی دفعات کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جبکہ امن و امان کو برقرار رکھنا اور عام لوگوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔"
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