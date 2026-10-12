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جموں میں پولیس کی خاتون فالوور منشیات سمیت گرفتار
جموں پولیس کا کہنا ہے کہ ناکہ چیکنگ کے دوران خاتون کی تحویل سے 15گرام وزنی منشیات برآمد کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 12, 2026 at 8:03 PM IST
جموں :جموں کشمیر پولیس نے جموں کے میران صاحب علاقے میں ایک کارروائی کے دوران جموں و کشمیر پولیس میں 'فالوور' کے طور پر کام کر رہی ایک خاتون کو تقریباً 15 گرام چٹا (ہیروئن جیسا مشتبہ نشہ آور مادہ) سمیت گرفتار کرلیا ہے۔ پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق یہ کارروائی اندرانگر کے قریب بالول ناکہ پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران انجام دی گئی۔
پولیس بیان کے مطابق چیکنگ کےد وران میران صاحب پولیس اسٹیشن کی ایک ٹیم نے اسکوٹی زیر رجسٹریشن نمبر JK02DW-7378 کو روک کر تلاشی لی۔ جموں پولیس کے مطابق: "اسکوٹی، شمیم بیگم زوجہ محمد رفیق ساکنہ ڈاک بنگلہ، مرالیان چلا رہی تھیں۔ چیکنگ کے دوران ان کے قبضے سے تقریباً 15 گرام مشتبہ نشہ آور مادہ برآمد کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے خاتون کو موقع پر ہی حراست میں لے کر منشیات اور اسکوٹی کو ضبط کرلیا۔"
اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن میران صاحب میں ایف آئی آر نمبر 161/2026 درج کی گئی ہے۔ پولیس نے ملزمہ کے خلاف نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹینسز (این ڈی پی ایس) ایکٹ کی دفعات 8، 21، 22 اور 60 کے تحت مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تحقیقات کے دوران مبینہ طور پر برآمد شدہ نشہ آور مادے کے اصل ماخذ کا پتہ لگانے، اس کی سپلائی میں ملوث افراد کی شناخت کرنے اور منشیات کی اسمگلنگ کے ممکنہ روابط کا سراغ لگانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ "قانون نافذ کرنے کے معاملے میں کسی بھی شخص کے عہدے یا وابستگی سے قطع نظر کارروائی کی جائے گی۔" تاہم اس معاملے کی مزید تفصیلات تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آنے کی توقع ہے۔
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