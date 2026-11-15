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کولگام حملے سے متعلق جھوٹی خبر اپ لوڈ کرنے پر جموں و کشمیر پولیس نے فیس بک پیج "بانڈی پورہ والا" کے آپریٹر کو گرفتار کر لیا
جموں وکشمیر پولیس نے کلگام حملے کے متعلق جعلی خبریں اپ لوڈ کرنے پر ’بانڈی پورہ والا‘ فیس بک پیج کے آپریٹر کو گرفتار کرلیا۔
Published : November 15, 2026 at 3:29 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس نے وادیٔ کشمیر میں ایک فیس بک پیج آپریٹر کو بدھ کے روز ضلع کولگام میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے سے متعلق مبینہ طور پر جھوٹی معلومات پھیلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ حملے سے متعلق اس جھوٹی خبر میں امن و امان اور عوامی اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی صلاحیت موجود تھی۔ پولیس کے مطابق ملزم فیس بک پیج "بانڈی پورہ والا" (Bandipora Wala) چلاتا تھا اور اس نے بدھ کو یہ غلط اطلاع پھیلائی کہ اس حملے میں سی آر پی ایف کے تین اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز ضلع کولگام کے علاقے اکھران (Akhran) میں نامعلوم دہشت گردوں کے حملے میں سی آر پی ایف کے تین اہلکار زخمی ہوئے تھے۔
مبینہ طور پر من گھڑت معلومات اپ لوڈ کی
پولیس نے ایک بیان میں کہا، "مذکورہ فیس بک پیج 'بانڈی پورہ والا'، جسے مومن الاسلام ولد محمد مقبول بٹ ساکن گنڈ ڈچینہ، بانڈی پورہ چلا رہا تھا، نے مبینہ طور پر من گھڑت معلومات اپ لوڈ کی تھیں جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حملے میں سی آر پی ایف کے تین اہلکار مارے گئے ہیں۔"
سکیورٹی ماحول پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ
پولیس کا مزید کہنا تھا کہ اس طرح کی جھوٹی معلومات پھیلانے سے غیر ضروری خوف و ہراس پھیلنے، امن و امان اور عوامی اعتماد کو نقصان پہنچنے کے علاوہ مجموعی سکیورٹی ماحول پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ تھا۔ پولیس کے مطابق تھانہ بانڈی پورہ میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر نمبر 187/2026 درج کر لی گئی ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
سکیورٹی سے متعلق مواد پھیلانے سے گریز کریں
پولیس نے بتایا کہ فیس بک پیج سے گمراہ کن مواد کو بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر مصدقہ معلومات، خاص طور پر سکیورٹی سے متعلق واقعات کے بارے میں مواد تخلیق کرنے، پھیلانے یا شیئر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اس طرح کا مواد عوام میں خوف و ہراس پھیلا سکتا ہے، عوامی اعتماد کو متزلزل کر سکتا ہے اور معاشرے پر اس کے وسیع تر منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔