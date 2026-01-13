ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے مسلم اداروں کی تصدیق، مدارس کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت
مظفر حسین رضوی نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوے کہاکہ انہیں جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔
Published : January 13, 2026 at 5:17 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر پولیس نے یومِ جمہوریہ 26 جنوری کی تقریبات سے قبل جموں، جو کہ جموں کشمیر کی سرمائی راجدھانی ہے، میں ممتاز علما کرام اور مختلف مدارس کے نمائندوں کے ساتھ اہم میٹنگیں منعقد کیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق اجلاس کے دوران علما کو آئندہ یومِ جمہوریہ کو جوش و خروش، قومی جذبے اور آئینِ ہند کے مکمل احترام کے ساتھ منانے کی ترغیب دی گئی۔
جموں پولیس ترجمان نے اس بارے میں مزید معلومات دیتے ہوئے بتایا کہ اس میٹنگ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مدارس میں زیرِ تعلیم بچوں کو معیاری تعلیم، اخلاقی اقدار اور آئینی شعور سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ ذمہ دار اور قانون پسند شہری بن سکیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ایس پی ساؤتھ جموں نے علما سے اپیل کی کہ وہ والدین اور طلبہ کو انتہا پسند نظریات، منشیات، جرائم اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کریں اور امن و فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔اس میٹنگ مدرسہ میں زیر تعلیم طلبہ، اساتذہ اور دیگر عملے کی باقاعدہ ویریفکیشن کی بھی ہدایات دی گی تاکہ تعلیمی اداروں کے غلط استعمال کو روکا جا سکے اور کسی بھی غیر سماجی یا ملک مخالف عناصر کو داخل ہونے سے باز رکھا جا سکے۔
اس ضمن میں ای ٹی وی بھارت نے درالعلوم حسینیہ نظامیہ، بٹھنڈی نالہ جموں سے رابطہ کیا جہاں کے چیئرمین مظفر حسین رضوی نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوے کہا کہ انہیں جموں و کشمیر پولیس کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔ انہوں نے ائ ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جموں کے تمام مسلم علما اور مدارس کے نمائندوں کو مدارس میں زیرِ تعلیم طلبہ کی ویریفکیشن رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس میں آنے والے بیرونی افراد کے متعلق بھی متعلقہ پولیس اسٹیشن کو دستاویزات فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علما کو جمعہ کے خطبات میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے خلاف پیغام دینے کی ہدایت دی گئی، تاہم یہ بھی واضح کیا کہ ہم پہلے ہی دینی تعلیم دیتے ہیں اور کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں۔
ادارے کے ایک اور استاد مفتی شکیل احمد صقافی نے کہا کہ طلبہ کی ویریفکیشن سے متعلق پولیس کی ہدایات معمول کا عمل ہیں اور سال میں تین مرتبہ طلبہ کی تفصیلات جمع کرائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدارس میں تعلیم کے نظام کے حوالے سے سختی برتی جاتی ہے اور بغیر درست اور قانونی دستاویزات کے کسی طالب علم کو داخلے یا مطالعے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پہلے ہی آئین اور قانون کی پاسداری سے متعلق تعلیم دے رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔
مفتی شکیل احمد نے کہا کہ پولیس باقاعدگی سے مساجد کے اماموں اور مدارس کے حوالے سے معلومات حاصل کرتی ہے اور ہم مکمل تعاون کرتے ہیں۔ مدارس میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ پہلے ہی ادارے میں کیمرے نصب ہیں جو سیکیورٹی کے لیے مددگار ہیں، تاہم پولیس نے نے بھی اب کیمرے لگانے کا مشورہ بھی دیا ہے۔
دریں اثنا، وادیٔ کشمیر میں کچھ سیاسی رہنماؤں نے مذہبی اداروں کی ویریفکیشن پر پولیس پر تنقید کی ہے۔ تاہم ای ٹی وی بھارت، جموں خطے میں پولیس کی جانب سے مساجد یا مذہبی اداروں کی مبینہ پروفائلنگ کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔