گرام سبھا سے منظور منصوبوں میں تبدیلی پر سابق پنچایتی نمائندے برہم
سابق پنچایتی نمائندوں نے پنچایتی راج نظام میں سیاسی 'مداخلت' اور پر گرام سبھا فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا ہے
Published : May 18, 2026 at 2:38 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں پنچایتی راج نظام کے تحت دیہی ترقیاتی منصوبوں میں اراکین اسمبلی کی "مداخلت" پر تنازع کھڑا ہوگیا ہے۔ سابق پنچایتی نمائندوں نے حکومت اور ایم ایل ایز پر گرام سبھاؤں سے منظور شدہ منصوبوں کو بدل کر نچلی سطح کی جمہوریت کو کمزور کرنے کا الزام عائد کیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ پنچایتی راج اداروں (PRI) اور بلاک ڈیولپمنٹ کونسل (BDC) فنڈز کے تحت منظور شدہ کاموں کو نظر انداز کیا جارہا ہے۔
پنچایتی راج نظام کے مطابق گرام سبھا دیہی علاقوں کے رجسٹرڈ ووٹروں کی ایک مجلس ہوتی ہے، جہاں لوگ مقامی ترقیاتی منصوبوں جیسے نالیوں، پلوں، گلیوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کے کاموں پر مشورہ دے کر انہیں منظور کرتے ہیں۔
جموں و کشمیر میں اس وقت 4192 پنچایتیں ہیں اور ہر پنچایت کو سالانہ 23 لاکھ روپے فنڈ ملتا ہے۔ تاہم حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس سال یہ رقم کم کرکے فی پنچایت 15 لاکھ روپے کردی گئی ہے۔
کئی اراکین اسمبلی نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے PRI فنڈز کے تحت اپنے حلقوں میں مختلف ترقیاتی کاموں کی سفارش کی ہے۔ "ہم نے اپنے کارکنوں اور عوامی فیڈبیک کی بنیاد پر کئی کام تجویز کیے۔ یہ مداخلت یا منصوبوں میں تبدیلی نہیں بلکہ عوامی نمائندے ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے۔"
اس "مداخلت" پر بلاک سطح کے افسران میں ناراضگی پائی جارہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گرام سبھاؤں میں شریک ہونے والے لوگ اب ان کے دفاتر کے باہر احتجاج کررہے ہیں۔ یہ ناراضگی سابق پنچایتی نمائندوں تک بھی پہنچ گئی ہے، جو اب اراکین اسمبلی کے خلاف مہم چلانے کی تیاری کررہے ہیں۔
راجوری ضلع کے سابق سرپنچ اور آل جموں و کشمیر پنچایت کانفرنس (AJKPC) کے چیئرمین شفیق میر نے کہا کہ منتخب حکومت نے محکمہ خزانہ کے ذریعے ایک حکم جاری کیا، جس کے تحت CAPEX بجٹ کے ترقیاتی منصوبوں کی تیاری میں ایم ایل ایز کی شمولیت یقینی بنائی گئی۔
شفیق میر نے یکم اپریل کو محکمہ خزانہ کے ڈائریکٹر جنرل بجٹ کی طرف سے جاری حکم نامے کا حوالہ دیا، جس میں تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ 21 اپریل 2026 تک ایم ایل ایز سے مشاورت کے بعد ضلع ترقیاتی منصوبے جمع کریں۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ تمام ترقیاتی سرگرمیوں اور منصوبوں کا انتخاب منتخب عوامی نمائندوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے۔
میر نے مزید کہا کہ سابق پنچایتی نمائندے جلد ہی منتخب حکومت اور اراکین اسمبلی کے خلاف مہم شروع کریں گے کیونکہ وہ پنچایتی راج نظام کو "کمزور" اور گرام سبھا منصوبوں میں "مداخلت" کررہے ہیں۔
جموں خطے کے ادھم پور ضلع کے سابق سرپنچ انیل شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پنچایتی راج ایکٹ، اراکین اسمبلی کو ترقیاتی منصوبوں میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا۔ "گرام سبھا اور PRI فنڈز مکمل طور پر عوامی شرکت کے لیے ہیں، جبکہ ایم ایل ایز کے پاس پہلے ہی اپنا حلقہ ترقیاتی فنڈ (CDF) موجود ہے۔ لیکن موجودہ حکومت اور اپوزیشن کے ایم ایل ایز آپس میں ملی بھگت کرکے گرام سبھا منصوبوں کو اپنے کارکنوں کی پسند کے مطابق بدل رہے ہیں، جس سے پنچایتی راج نظام کا مقصد ختم ہورہا ہے۔"
بارہمولہ ضلع کے سابق بلاک ڈیولپمنٹ کونسل (BDC) چیئرمین غلام محی الدین صوفی نے کہا کہ اراکین اسمبلی نے نہ صرف گرام سبھا بلکہ BDC فنڈز کے منصوبوں میں بھی مکمل تبدیلی کردی ہے۔ انہوں نے کہا، "ہر BDC کو بلاک کی سالانہ منصوبہ بندی کے لیے 25 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں۔ چونکہ اس وقت منتخب BDC موجود نہیں ہیں، اس لیے 286 بلاکس میں BDOs کو یہ فنڈ خرچ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن اب ایم ایل ایز اس فنڈ میں بھی مداخلت کررہے ہیں۔"
دوسری جانب نیشنل کانفرنس (این سی) کی قیادت والی منتخب حکومت گرام سبھا منصوبوں میں ایم ایل ایز کی شمولیت کا دفاع کررہی ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر برائے دیہی ترقی و پنچایتی راج جاوید احمد ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ایم ایل ایز عوامی نمائندے ہیں، جبکہ گرام سبھا شراکتی جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے۔ ایم ایل ایز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ عوامی مفاد کے کاموں کو ترجیح دی جائے، کیونکہ بعض اوقات گرام سبھاؤں میں افراد ذاتی کاموں کے لیے بلاک افسران پر اثر انداز ہوجاتے ہیں۔"
