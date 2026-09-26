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جموں کشمیر میں دھان کی فصل وقت سے پہلے تیار، مگر کسانوں کو پیداوار اور قیمت کی فکر
کشمیر میں دھان کی فصل جلد تیار ہونے، کم پیداوار، موسم، پانی اور غیر متعین قیمتوں نے کسانوں کی پریشانی بڑھا دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 26, 2026 at 2:21 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں اس سال دھان کی فصل کی کٹائی ایک نئی صورتحال کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ رواں برس کشمیر میں دھان کی فصل وقت سے پہلے تیار ہوگئی جس کی وجہ سے کسانوں کو توقع سے پہلے ہی کھیتوں کا رخ کرنا پڑا۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ "کٹائی کا وقت" ہی ان کے لیے اہم معاملہ نہیں، بلکہ کسان اب پیداوار، موسمی حالات، مارکیٹ تک رسائی اور فصل کو ملنے والی قیمت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہی عوامل طے کرتے ہیں کہ سیزن کسانوں کے لیے مناسب آمدن کی نوید لیکر آیتا ہے یا کسانوں کو کاشت پر خرچ ہونے والی رقم کو بٹورنا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔
جموں و کشمیر میں دھان کی کٹائی عام طور پر ستمبر کے آخر میں شروع ہوکر اکتوبر تک جاری رہتی ہے، تاہم اس کا وقت فصل کی قسم، علاقے اور موسم کے حساب سے مختلف ہوتا ہے۔ اس سال کشمیر کے بعض علاقوں میں کسانوں کا کہنا ہے کہ فصل وقت سے پہلے ہی پک گئی ہے، جس سے ہزاروں کسان خاندانوں کے لیے پہلے ہی اہم سیزن میں ایک اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگئی ہے۔
جموں میں محکمہ زراعت کو عام دھان اور گریڈ اے چاول کی اچھی پیداوار کی توقع ہے، جبکہ باسمتی کاشتکاروں کو مختلف نوعیت کی مارکیٹ صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا باسمتی کی براہ راست خریداری نہیں کرتا۔
یہ فرق جموں و کشمیر میں دھان کے کسانوں کو درپیش مختلف چیلنجوں کو ظاہر کرتا ہے، جہاں فصل کے زیر کاشت رقبے میں بتدریج کمی کے باوجود چاول کی کاشت اب بھی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں کئی نشیبی علاقوں میں دھان کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ بعض کسانوں کا کہنا ہے کہ فصل توقع ٹائم سے پہلے تیار ہوگئی، جس سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اس میں موسم، فصل کی اقسام اور کاشت کے طریقوں کا کتنا کردار ہے۔
پلوامہ ضلع سے تعقل رکھنے والے ارشاد احمد نامی ایک کسان نے بتایا کہ کچھ کسانوں نے تقریباً 10 ستمبر سے ہی کٹائی شروع کردی تھی، جبکہ انہوں نے خود 15 ستمبر کے آس پاس کٹائی شروع کی۔
انہوں نے کہا کہ ضلع کو پتلو علاقے میں روایتی طور پر دھان کی کٹائی دیر سے، اکثر اکتوبر کے آس پاس شروع ہوتی تھی، لیکن اس سال فصل پہلے تیار ہوتی دکھائی دی۔ ارشاد کے مطابق ان کے علاقے میں تقریباً 10 سے 20 فیصد دھان ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوا اور اس میں نمی موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ زرعی ماہرین کو یہ جانچنا چاہیے کہ کچھ کھیت معمول سے پہلے کیوں تیار ہوگئے؟
عام طور پر کسان توقع کرتے ہیں کہ دھان کی فصل منتقلی کے تقریباً 120 دن یا اس سے زیادہ عرصے بعد تیار ہوجاتی ہے، تاہم اصل مدت فصل کی قسم، نرسری کی عمر، پنیری لگانے کے وقت، درجہ حرارت اور دیگر حالات پر منحصر ہوتی ہے۔
ارشاد نے مزید کہا کہ SR-4 سمیت بعض اقسام بھی اس سیزن میں نسبتاً جلد تیار ہوئیں۔ ان کے مشاہدے کے مطابق بعض کھیتوں میں جولائی ہی میں پھول آنے کا مرحلہ مکمل ہوگیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ بدلتے موسمی حالات نے اس میں کردار ادا کیا ہوسکتا ہے۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ ان کی اپنی فصل گزشتہ برسوں کے مقابلے میں تقریباً 20 دن پہلے تیار ہوگئی۔ تاہم جلد فصل تیار ہونے کا مطلب لازمی طور پر زیادہ پیداوار نہیں ہے۔
ارشاد نے بتایا کہ گزشتہ سال انہیں اپنی فصل سے تقریباً چار کوئنٹل پیداوار وصول ہوئی تھی، جبکہ اس سال انہیں تقریباً ساڑھے تین کوئنٹل پیداوار کی توقع ہے۔ تاہم زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کو مکمل طور پر موسمیاتی تبدیلی سے جوڑنا قبل از وقت ہوگا۔
پلوامہ میں کرشی وگیان کیندر کے سربراہ جاوید احمد نے کہا کہ پنیری لگانے کے بعد دھان کی فصل کو عموماً 120 سے 125 دن تک پکنے میں لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "اگر فصل بہت کم مدت میں تیار ہونے کی اطلاعات سامنے آرہی ہیں تو ہر معاملے کا الگ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی عوامل فصل کی مدت پر اثر انداز ہوسکتے ہیں۔"
ان کے مطابق درجہ حرارت اور موسمی حالات میں تبدیلی فصل کی نشوونما کو متاثر کرسکتی ہے۔ پنیری لگاتے وقت اس کی عمر بھی اہم ہوتی ہے۔ "اگر زیادہ عمر کی پنیری کھیت میں منتقل کی جائے تو پودے اپنی نشوونما کا ایک حصہ پہلے ہی مکمل کرچکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پنیری لگانے کے بعد فصل معمول سے پہلے تیار ہوتی ہوئی محسوس ہوسکتی ہے۔"
جاوید احمد کے مطابق پلوامہ کے بعض علاقوں میں 80 سے 85 کوئنٹل فی ہیکٹر تک پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے۔ کچھ کھیتوں میں تقریباً 90 کوئنٹل فی ہیکٹر پیداوار ہوئی، جبکہ بعض مقامات پر محکمہ کے ریکارڈ میں تقریباً 100 کوئنٹل فی ہیکٹر تک پیداوار درج کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ علاقوں میں پیداوار کم بھی رہی ہے۔
ان کے مطابق موسم بھی اس کی ایک وجہ ہوسکتا ہے۔ سیزن کے دوران بعض اوقات مسلسل بادل اور بارش رہی، جس سے فصل کے پکنے اور پیداوار پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان تمام وجوہات کے باوجود اب تک دستیاب معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضلع میں مجموعی فصل کی صورتحال اطمینان بخش ہے، اگرچہ بعض مقامات پر پیداوار میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔
ماہرین کی راے
کسانوں اور ماہرین کے مختلف مشاہدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ فصل کے جلد پکنے کی ایک ہی وجہ تلاش کرنے کے بجائے زمینی سطح پر الگ الگ علاقوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ بیج کی قسم، نرسری کی عمر، پنیری لگانے کا وقت، درجہ حرارت، بارش، پانی کی دستیابی اور فصل کا انتظام، یہ سب دھان کی نشوونما اور پکنے پر اثر انداز ہوسکتے ہیں۔ تاہم کسانوں کے لیے کٹائی کا وقت براہِ راست فصل کی معاشیات سے جڑا ہوا ہے۔
جلدی تیار ہونے والی فصل کسانوں کو خراب موسم آنے سے پہلے کٹائی مکمل کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ لیکن اگر فصل یکساں طور پر نہ پکے تو مشکلات پیدا ہوسکتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب کھیت کا ایک حصہ کٹائی کے لیے تیار ہو جبکہ باقی فصل میں ابھی نمی موجود ہو۔
کسانوں کو کٹائی اور خشک کرنے کے اخراجات، مزدوروں اور مشینری کی دستیابی، ذخیرہ کرنے کی سہولیات اور بازار میں ملنے والی قیمت کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ جموں خطے میں عام دھان اور گریڈ اے چاول کی کاشت کرنے والے کسان نسبتاً اچھے سیزن کی توقع کر رہے ہیں۔
محکمہ زراعت، فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے تعاون سے 27 منڈیاں قائم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ حکام نے کسانوں کی رسائی بہتر بنانے کے لیے مزید دو منڈیوں کی بھی درخواست کی ہے۔
ڈائریکٹر ایگریکلچر جموں، انیل گپتا، نے بتایا کہ گزشتہ سال 23 منڈیاں قائم کی گئی تھیں اور ایف سی آئی نے عام دھان اور گریڈ اے چاول کے تقریباً 4.98 لاکھ کوئنٹل کی خریداری کی تھی۔ محکمے کے مطابق اس خریداری سے کسانوں کو تقریباً 112 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔
بہتر خریداری کی توقع
حکام کو اس سال خریداری میں اضافے کی توقع ہے اور ان کا کہنا ہے کہ خریداری کے مراکز کی تعداد بڑھانے کا مقصد کسانوں کو اپنی پیداوار فروخت کرنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنے سے بچانا ہے۔
خریداری کا نظام عام دھان اور گریڈ اے چاول کے کاشتکاروں کے لیے خاص طور پر اہم ہے کیونکہ ایف سی آئی ان اقسام کی نامزد منڈیوں کے ذریعے براہِ راست خریداری کرتا ہے۔ محکمہ زراعت کے حکام کے مطابق ادائیگی براہ راست کسانوں کے بینک کھاتوں میں منتقل کی جاتی ہے۔
باسمتی فصل
جموں، سانبہ اور کٹھوعہ کے باسمتی کاشتکاروں کو مارکیٹ کے مختلف حالات کا سامنا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان تینوں اضلاع میں تقریباً 60,804 ہیکٹر رقبے پر باسمتی کاشت کی جاتی ہے۔
جموں کی خوشبودار باسمتی کو جغرافیائی شناخت یا GI ٹیگ بھی حاصل ہے اور اسے ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ منصوبے میں شامل کیا گیا ہے۔ عام دھان اور گریڈ اے چاول کے برعکس باسمتی کی ایف سی آئی براہ راست خریداری نہیں کرتی۔ کسان عام طور پر اپنی فصل مل مالکان اور دیگر نجی خریداروں کو فروخت کرتے ہیں۔
اس صورتحال میں کاشتکاروں کو قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوسکتا ہے۔ محکمہ زراعت کے حکام نے بتایا کہ کچھ باسمتی کاشتکار ایف سی آئی کی خریداری دستیاب ہونے کی وجہ سے عام دھان اور گریڈ اے اقسام کی طرف منتقل ہوگئے ہیں۔ اس تبدیلی سے اس سیزن میں مارکیٹ میں دستیاب باسمتی کی مقدار متاثر ہوسکتی ہے۔
حکام نے بتایا کہ خوردہ سطح پر باسمتی چاول کی مارکیٹ قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، تاہم کسانوں کو ملنے والی قیمت کا انحصار معیار، طلب، قسم اور خریداروں کے ساتھ ہونے والی گفت و شنید سمیت کئی عوامل پر ہوتا ہے۔
جموں کے کسانوں کو درپیش مشکلات
اگرچہ جموں میں مجموعی طور پر دھان کی اچھی فصل کی توقع ہے، لیکن بعض علاقوں کے کسان کم پیداوار اور آمدنی کے حوالے سے اب بھی پریشان ہیں۔ آر ایس پورہ سے تقریباً 10 کلومیٹر دور منگو چک میں کسانوں کا کہنا ہے کہ آبپاشی کی ایک نہر کو نقصان پہنچنے اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے کاشت متاثر ہوئی ہے۔
سابق پنچ چین داس نے بتایا کہ گزشتہ سال سیلاب سے زرعی زمین زیر آب آگئی تھی اور علاقے کو پانی فراہم کرنے والی نہر کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ ان کے مطابق نہر کی ابھی تک مرمت نہیں ہوئی، جس کے باعث کسان بڑی حد تک بارش پر منحصر ہیں۔
چین داس نے مزید کہا کہ جموں رنگ روڈ کی تعمیر کے بعد علاقے میں سیلابی پانی کے جمع ہونے کا مسئلہ بھی برقرار ہے کیونکہ پانی کی نکاسی کے انتظامات محدود ہیں۔ اپنے دھان کے کھیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سیزن میں ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اتنی آمدنی ہوسکے کہ وہ اپنا کسان کریڈٹ کارڈ (KCC) قرض واپس کرسکیں۔
کسانوں کو درپیش پیداواری چیلنجز کشمیر میں زرعی تحقیق کو بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے کھڈونی میں قائم ماؤنٹین ریسرچ سینٹر فار فیلڈ کراپس کو حال ہی میں شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر کے تحت فیکلٹی آف ایگریکلچر، ساؤتھ کیمپس میں اپ گریڈ کیا گیا ہے۔
تقریباً 380 کنال پر پھیلا یہ ادارہ 1942 میں چاول کے تحقیقی مرکز کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ آٹھ دہائیوں سے زائد عرصے کے دوران اس مرکز نے کھیتی کی فصلوں، فصلوں کی بہتری، موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق زراعت، فیلڈ ٹرائلز، جینیاتی ذخیرے کے تحفظ اور کسانوں تک زرعی ٹیکنالوجی پہنچانے پر کام کیا ہے۔
مرکز نے مشَک بدجی، سرخ چاول، شالیمار سگندھ، چائنا اور جہلم جیسی روایتی اور مقامی طور پر اہم اقسام کے ساتھ ساتھ SR کی کئی اقسام پر بھی کام کیا ہے۔ حکام کے مطابق مرکز ہر سال تقریباً 500 کوئنٹل فاؤنڈیشن اور بریڈر بیج تیار کرتا ہے۔
ساؤتھ کیمپس میں ایگرانومی کے استاد پروفیسر عاشق حسین نے کہا کہ تحقیق کا مقصد مختلف زرعی اور موسمی حالات کے مطابق فصلوں کی اقسام اور کاشت کی ٹیکنالوجی تیار کرنا ہے۔ اس کا مقصد پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بدلتے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔
تنوع کی کوششیں
مرکز فصلوں میں تنوع لانے پر بھی کام کر رہا ہے۔ تحقیق اور فیلڈ سرگرمیوں میں سویٹ کارن، سورج مکھی، گوبھی سرسوں اور دیگر تیل دار فصلیں شامل ہیں۔ فارم انچارج اور ایگرانومی کے پروفیسر نذیر احمد تیلی نے کہا کہ تحقیق بیماریوں کے خلاف مزاحمت رکھنے والی اقسام اور محدود زمین سے زیادہ پیداوار دینے والی فصلوں پر بھی مرکوز ہے۔
تیلی کے مطابق پانی کی کمی اور خشک سالی جیسی صورتحال کا سامنا کرنے والے علاقوں کے لیے مختلف دھان کی اقسام اور کاشت کے طریقوں کا جائزہ لیا جارہا ہے۔ SR اور K-332 سمیت مختلف اقسام کو مختلف زرعی موسمی حالات میں آزمایا جارہا ہے۔ "اگر پانی کی دستیابی اور موسمی حالات پہلے سے کم قابلِ پیش گوئی ہوئے تو ایسی تحقیق مستقبل میں مزید اہم ہوسکتی ہے۔"
تحقیقی کام جموں و کشمیر سے باہر بھی جاری
پودوں کی افزائش اور جینیات کے سائنس دان فاروق احمد نے بتایا کہ مختلف علاقوں، جن میں شمال مشرقی ریاستیں بھی شامل ہیں، کے لیے اقسام اور تحقیقی مواد کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور، آسام اور ہماچل پردیش سمیت مختلف ریاستوں کے ساتھ تحقیقی مواد کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ مختلف پروگراموں کے تحت ہر سال تقریباً 20 اقسام بھیجی جاتی ہیں، جبکہ اس وقت تقریباً 60 اقسام جانچ کے پروگراموں کا حصہ ہیں۔
سنٹرل گورنمنٹ، حیدرآباد میں قائم مرکزی سہولت کو بھی بیج کے نمونے بھیجتی ہے، جہاں انہیں دیگر تحقیقی پروگراموں کے لیے فراہم کرنے سے پہلے جانچا اور ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
خبر میں پلوامہ سے سید عادل مشتاق، اننت ناگ سے میر اشفاق اور جموں سے راجہ عامر تانترے نے تعاون کیا۔
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