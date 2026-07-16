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ریاستی درجے کی بحالی پر این سی کے احتجاج میں اپوزیشن کی شمولیت تاحال غیر یقینی
جنترا منتر میں مجوزہ احتجاج کے لیے این سی نے تمام بڑی جماعتوں کو دعوت دی، مگر بیشتر نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔
Published : July 16, 2026 at 8:30 PM IST
سرینگر: برسر اقتدار نیشنل کانفرنس (این سی) دہلی پولیس کی باضابطہ اجازت کے بغیر بھی جنترا منتر پر ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مجوزہ احتجاج کی تیاریوں میں مصروف ہے، تاہم احتجاج میں شرکت کی دعوت ملنے والی بیشتر حریف سیاسی جماعتوں نے ابھی تک اپنے فیصلے کا اعلان نہیں کیا ہے۔
نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے 20 جولائی کو پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن ہونے والے احتجاج میں شرکت کے لیے تمام 52 سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو دعوت دی ہے۔ ان میں جموں و کشمیر کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی)، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی)، کانگریس، اپنی پارٹی، پیپلز کانفرنس، عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) سمیت دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں۔
بی جے پی کی برملا مخالفت
اہم اپوزیشن جماعت بی جے پی نے دعوت فوری طور پر مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسی روز سرینگر میں سول سیکریٹریٹ کے باہر نیشنل کانفرنس کے خلاف جوابی احتجاج کریں گے۔
دوسری جانب کانگریس اور سی پی آئی (ایم) نے این سی کے ریاستی درجے کی بحالی کے احتجاج میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ بیشتر دیگر جماعتوں نے ابھی تک اپنے فیصلے ظاہر نہیں کیے، جس سے حکمران جماعت بھی ان کے مؤقف کا انتظار کر رہی ہے۔
پی ڈی پی کا موقف
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی قیادت والی پی ڈی پی نے بھی ابھی تک شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان ظہیب میر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہماری پارٹی قیادت اس بارے میں فیصلہ کرے گی۔ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔"
پی ڈی پی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ پارٹی کے احتجاج میں شامل ہونے کے امکانات کم ہیں کیونکہ اس وقت اس کی توجہ 28 جولائی کو یوم تاسیس کے پروگراموں کی تیاری پر مرکوز ہے۔
سابق وزیر کا اعلان
جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر سید الطاف بخاری نے بتایا کہ پارٹی نے 18 جولائی کو سرینگر میں ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے کہا: "ہم اپنے اجلاس میں ان (این سی) کے احتجاج کی کامیابی کے لیے دعا کریں گے اور اسی اجلاس میں اپنی شرکت کے بارے میں حتمی فیصلہ بھی کریں گے۔"
انہوں نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی ان کی جماعت کے منشور کا حصہ ہے، جبکہ نیشنل کانفرنس نے 2024 کے اسمبلی انتخابات کے منشور میں آرٹیکل 370 کی بحالی کا وعدہ کیا تھا۔
انجینئر رشید کی پارٹی نے بھی فصیلہ نہیں کیا
تہاڑ جیل میں بند رکن پارلیمنٹ انجینئر رشید کی قیادت والی عوامی اتحاد پارٹی (اے آئی پی) نے بھی 20 جولائی کے احتجاج میں شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ انجینئر رشید کے بھائی اور آزاد رکن اسمبلی خرشید احمد شیخ نے کہا کہ پارٹی کی شرکت کے بارے میں حتمی فیصلہ انجینئر رشید ہی کریں گے۔
کمیونسٹ پارٹی این سی کے ساتھ
احتجاج میں شریک ہونے والی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کے ریاستی سیکریٹری عباس راتھر نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کے لیے متحدہ آواز کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا: "ہر وہ سیاسی جماعت اور شہری جو آئین اور وفاقی نظام پر یقین رکھتا ہے، اسے اس احتجاج میں شریک ہو کر یہ واضح اور متحد پیغام دینا چاہیے کہ جموں و کشمیر کے لوگ ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے پر ایک ہیں۔ یہ ملک کے آئینی نظام کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ اس معاملے میں مزید تاخیر عوام میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور مایوسی کو مزید گہرا کرے گی۔"
ممبر پارلیمنٹ کی تنقید
اگرچہ اپوزیشن جماعتوں کی غیر یقینی صورتحال نیشنل کانفرنس کے لیے زیادہ تشویش کی بات نہیں، لیکن پارٹی کے اپنے باغی رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ کی سخت تنقید حکمران جماعت کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی ہے۔ شیعہ رہنما آغا روح اللہ نے الزام عائد کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس 5 اگست 2019 کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کو "معمول کا حصہ" بنا رہی ہے اور "بی جے پی کے ایجنڈے کو پورا" کر رہی ہے۔
اپنی ہی پارٹی کے مجوزہ احتجاج پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا: "لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو آرٹیکل 370 کی بحالی، عزتِ نفس اور اپنے آئینی حقوق کی واپسی کے لیے مینڈیٹ دیا تھا، لیکن پارٹی اپنا ہی ایجنڈا بھول گئی ہے۔ آئینی ضمانتوں، خودمختاری اور خصوصی حیثیت کے لیے جدوجہد کرنے کے بجائے، جو ہماری آبادی، زمین، ثقافت اور ملازمتوں کا مستقل تحفظ کرتی ہیں، ہماری جماعت صرف ریاستی درجے کی بحالی کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔"
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