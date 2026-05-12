پانی کی بوند بوند کو ترستا کشمیر، کسانوں کی امیدیں آسمان سے وابستہ
مسلسل کم بارشوں، خشک ہو رہے ندی نالوں اور تیزی سے پگھلتے گلیشیئر کو ماہرین نے کشمیر کیلیے آبی بحران کا انتباہ قرار دیا ہے۔
Published : May 12, 2026 at 6:37 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں طویل عرصے سے جاری بارشوں کی کمی کے سبب ندی نالوں، آبشاروں، جھیلوں اور گلیشیر کے لیے دنیا بھر میں معروف وادی کشمیر میں پانی کے ممکنہ بحران کا خدشہ ہے۔ دھان کی کاشت سے وابستہ کشمیری کسان اپنی فصلوں کو لے کر کافی فکرمند ہیں، جبکہ آنے والے مہینوں میں پینے کے پانی کی قلت کا اندیشہ بھی کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔
مرکز کے زیر انتظام علاقے کے کئی حصوں میں گزشتہ چھ ماہ سے معمول سے کافی کم بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہوئی ہے، ندی نالے خشک ہونے لگے ہیں اور آبپاشی کے وسائل بھی کافی متاثر ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب کسان دھان کی بوائی کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور باغبان مختلف اقسام کی ادویات کا چھڑکاؤ اور زمین کو نم کرنے کے لیے سینچائی کر رہے ہیں۔ موسمیات اور ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کم برفباری اور ہمالیائی گلیشیئروں کے تیزی سے پگھلنے نے مسئلہ مزید سنگین بنا دیا ہے۔
کشمیر کے یمین و یسار میں دھان کی کھیتی والے علاقوں کے کسانوں کے لیے یہ محض غیر یقینی صورتحال نہیں بلکہ بقا کا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے ایک کسان، غلام محمد ڈار نے بتایا کہ آبپاشی نہروں میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کے پورے کنبے نے کھیتی باڑی خاص کر بویائی کی تیاری مؤخر کر دی ہے۔
انہوں نے کہا: "عام طور پر سال اس وقت تک کشمیر کے کھیت دھان کی پنیری کے لیے کافی نم رہتے ہیں، لیکن اس سال زمین خشک ہے اور نہروں میں بھی پانی بہت کم بہہ رہا ہے۔ اگر جلد اچھی بارش نہ ہوئی تو فصل کو شدید نقصان پہنچے گا۔"
کشمیر میں دھان کی کاشت بڑی حد تک مسلسل بارش اور گلیشیئر سے پگھل کر دریاؤں اور ندی نالوں میں بہنے والے پانی پر منحصر ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ "بوائی کے دوران پانی کی فراہمی میں معمولی تاخیر بھی پیداوار کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔"
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ایک اور کسان عبدالرشید بٹ نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ٹیوب ویل اور ندی نالے پہلے ہی کافی زیادہ دباؤ میں ہیں۔ انہوں نے کہا: "اب ہمارا پورا انحصار صرف اور صرف موسم پر ہے۔ بارشیں نہ ہونے سے لوگ کافی پریشان ہیں کیونکہ کھیتی باڑی ہی ہماری آمدن کا واحد ذریعہ ہے۔"
پینے کے پانی کی قلت کا اندیشہ
یہ بحران صرف زراعت تک ہی محدود نہیں ہے۔ حکام اور ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بارشوں کی کمی جاری رہی تو جلد ہی آبادی والے شہری اور دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ جنوبی کشمیر اور چناب وادی کے کئی علاقوں میں مقامی واٹر سپلائی اسکیموں کو پانی فراہم کرنے والے چشموں اور چھوٹے ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ پہلے ہی کم ہو چکا ہے۔
محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق یکم مارچ سے 6 مئی تک جموں و کشمیر میں معمول سے 26 فیصد کم بارش ریکارڈ کی گئی۔ دسمبر 2025 سے فروری 2026 تک مسلسل ساتویں خشک موسم سرما میں بھی معمول سے کہیں کم بارش اور برفباری ہوئی۔
بارش کی کمی کا اثر مختلف اضلاع میں الگ الگ انداز میں سامنے آیا ہے، لیکن بعض علاقوں میں صورتحال انتہائی تشویشناک رہی۔ شوپیاں میں مارچ سے مئی کے دوران تقریباً 71 فیصد کم بارش ریکارڈ ہوئی، جس سے یہ سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں شامل ہو گیا۔ کٹھوعہ میں 63 فیصد، کولگام میں 53 فیصد، اننت ناگ میں 46 فیصد اور بڈگام میں 40 فیصد کمی درج کی گئی۔ کشتواڑ، ادھم پور، ڈوڈہ، پلوامہ، بانڈی پورہ اور رام بن میں بھی بارش معمول سے کم رہی۔ اسی عرصے میں گرمائی دارالحکومت سرینگر میں 20 فیصد سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی۔
اگرچہ سامبہ اور پونچھ جیسے چند اضلاع میں معمول کے مطابق یا اس سے زیادہ بارش ہوئی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ وقفے وقفے سے ہونے والی بارش پورے خطے میں بڑھتے آبی دباؤ کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں رہی۔
ماحولیاتی ماہرین کے مطابق ایک اور تشویشناک پہلو گلیشیئروں کا تیزی سے پگھلنا ہے، جو گرمیوں میں کشمیر کے دریاؤں اور ندی نالوں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔
تحقیقات اور حالیہ مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ کئی گلیشیئروں، خاص طور پر سونہ مرگ کے قریب مشہور تھاجی واس گلیشیئر، میں برف تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ محققین نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتے درجہ حرارت اور بے ترتیب برفباری کے باعث گزشتہ دہائیوں میں اس گلیشیئر کے حجم میں نمایاں کمی آئی ہے۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ابتدا میں گلیشیئر تیزی سے پگھلتے ہیں اور اس کے باعث زیادہ پانی بہتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ برف کے ذخائر کم ہونے سے مستقبل میں پانی کی دستیابی متاثر ہوتی ہے۔ اس سے آبپاشی، پن بجلی کی پیداوار اور ہزاروں گھروں کو فراہم کیے جانے والے پینے کے پانی پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔
ایک غیر سرکاری موسمیاتی ادارے کا ماننا ہے کہ کشمیر میں بدلتا موسمی نظام اب مختصر سردیوں، کمزور مغربی ہواؤں اور طویل خشک وقفوں کی شکل میں واضح دکھائی دے رہا ہے۔ سرینگر سے تعلق رکھنے والے ماحولیاتی محقق فیضان عارف نے کہا: "یہ اب صرف ایک الگ موسمی واقعہ نہیں رہا۔ ہم ہمالیہ کے آبی نظام میں بتدریج تبدیلی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کم برفباری، گرم سردیاں اور بے ترتیب بارشیں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔"
کئی دیہات میں لوگوں نے پانی کے استعمال میں پہلے ہی احتیاط شروع کر دی ہے کیونکہ ندی نالے مسلسل سکڑ رہے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپوارہ میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ کئی قدرتی چشمے، جو ماضی میں موسم گرما کے پورے سیزن بہتے رہتے تھے، اس سال غیر معمولی طور پر جلد کمزور پڑ گئے ہیں۔ کئی بستیوں میں خواتین کو پینے کا پانی لانے کے لیے پہلے سے زیادہ دور جانا پڑ رہا ہے۔
حکام نے ظاہر کی تشویش
آبپاشی اور واٹر سپلائی محکموں کے حکام نے بھی ذخائر، نہروں اور چشموں میں پانی کی سطح کم ہونے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ خشک موسم نے کشمیر کے پن بجلی شعبے کے لیے بھی خدشات پیدا کر دیے ہیں، کیونکہ یہ شعبہ گرمیوں میں دریاؤں کے بہاؤ پر انحصار کرتا ہے۔ اگر بارش معمول سے کم رہیں تو جہلم سمیت کئی دریاؤں میں پانی کی کم سطح بجلی کی پیداوار کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔
اگرچہ اس ہفتے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے تاہم کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک یا دو بارشیں گزشتہ کئی مہینوں کی کمی سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔
اننت ناگ کے ایک کسان نے کہا: "ہمیں اب بھی پر امید ہے کیونکہ زراعت امید پر ہی قائم ہے، لیکن ہر گزرتا خشک دن لوگوں کی بے چینی بڑھا رہا ہے۔"
