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ریاستی درجہ صرف احتجاج سے نہیں، مسلسل کوششوں سے حاصل ہوگا: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے ان کی حکومت مسلسل کوششیں کر رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 30, 2026 at 4:58 PM IST
سرینگر: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دینے کے معاملے پر کہا کہ ان کی حکومت نے اس مطالبے کو مسلسل آگے بڑھایا ہے اور کوششوں کو صرف علامتی احتجاج تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے نام لیے بغیر اپنے سیاسی مخالفین کے 'احتجاج' کو 'علامتی' قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ان کی پارٹی نے 5اگست کو احتجاج کا دن نہیں چنا۔
عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کےد وران کیا۔ عمر نے کہا کہ ان کے اپنے حلقۂ انتخاب کے دوروں کے لیے کوئی مقررہ وقت یا شیڈول نہیں ہے اور وہ علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کا باقاعدگی سے جائزہ لیتے ہیں اور عوامی ضروریات کے مطابق نئے منصوبوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ عمر عبداللہ نے سال 2024کے اسمبلی انتخاب میں گاندربل اور بڈگام کی نشستوں سے جیت درج کی تھی، بعد ازاں انہوں نے بڈگام سیٹ سے استعفیٰ دے دیا۔
دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران عمر عبداللہ نے کہا: "علاقے میں کئی ترقیاتی کام جاری ہیں جن کی رفتار تیز کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ عوام کے بعض مطالبات کے لیے نئے اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ میں یہاں ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لینے اور بس ٹرمینل سے بنائی جا رہی متبادل سڑک کا معائنہ کرنے آیا تھا۔ اس دوران مقامی لوگوں سے ملاقات بھی کی اور ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔"
'اسٹیڈ ہُڈ کی بحالی کیلیے صرف ایک احتجاج کافی نہیں'
ریاستی درجہ کی بحالی کے حوالہ سے احتجاج کے بارے میں عمر عبداللہ نے کہا: "صرف ایک احتجاج کافی نہیں ہوتا۔ اگر ایک احتجاج سے تمام مسائل حل ہو جاتے تو دنیا کے تمام مسئلے بہت پہلے حل ہو چکے ہوتے۔ ہم 5 اگست سے پہلے ہی اپنا مطالبہ لے کر دہلی گئے تھے کیونکہ ہم کسی خاص تاریخ کا انتظار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ محض سیاسی ڈرامہ ہوتا تو ہم صرف 5 اگست کو دہلی جاتے، لیکن ہم نے اس سے پہلے ہی قدم اٹھایا۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی پہلے ہی ریاستی درجہ کی بحالی اور آئینی ضمانتوں کے مطالبے سے متعلق ایک قرارداد منظور کرا کے اسے مرکزی حکومت کو بھیج چکی ہے۔ انہوں نے کہا: "اپنے مقصد کے حصول کے لیے جو کچھ ضروری ہوا، ہم کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاری ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا اور پھر نئے کاموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔"
لائن آف کنٹرول کے اُس پار کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ تشدد کی اطلاعات پر ہر شخص کو تشویش ہے۔ "وہاں سے آنے والی خبریں انتہائی تشویشناک ہے، جہاں طاقت کا استعمال اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہاں امن قائم ہوگا۔"
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