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جموں و کشمیر: ایکس گریشیا کے رہنما خطوط جاری، شہری ہلاکتوں پر ایک لاکھ روپے، سیکورٹی فورسز کے لیے 25 لاکھ روپے
ایکس گریشیا ریلیف صرف ان افراد کو دستیاب ہوگا جو تشدد یا اشتعال انگیزی میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث نہیں تھے۔
By PTI
Published : August 12, 2026 at 9:05 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر انتظامیہ نے امن و امان کی خرابی سے متاثر ہونے والے شہریوں اور فوج و پولیس اہلکاروں کے لیے ایکس گریشیا ریلیف اصولوں کو مطلع کیا ہے، جس میں شہری کی ہلاکت کا معاوضہ ایک لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے، جب کہ یونین ٹیریٹری ڈومیسائل ڈیفنس یا سی اے پی ایف کے ہلاک ہونے والے اہلکاروں کو سیکیورٹی سے متعلق اخراجات کے تحت 25 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے۔
لیفٹیننٹ گورنر کے ایک حکم میں، انتظامیہ نے سیکورٹی سے متعلقہ اخراجات (ایس آر ای) کے تحت ایکس گریشیا ریلیف کی منظوری کے لیے ہدایات کا ایک سیٹ جاری کیا ہے۔
دفاعی اہلکاروں اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) کے لیے، ہلاکت کی صورت میں 25 لاکھ روپے کی اضافی رقم فراہم کی جائے گی۔ یہ رقم جموں اور کشمیر کے رہائشیوں پر بھی لاگو ہوگی جو یا تو مرکز کے زیر انتظام علاقے کے اندر یا باہر ہلاک ہوتے ہیں۔ تاہم، جو لوگ علاقے کے رہائشی نہیں ہیں، انہیں 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں خدمات انجام دینے والے نیم فوجی دستوں (پی ایم ایف) کے ان اہلکاروں کے قریبی رشتہ داروں کو بھی ایکس گریشیا ریلیف ادا کیا جائے گا جو چھٹی کے دوران یا انٹر سٹیشن نقل و حرکت کے دوران عسکریت پسندی سے متعلق واقعات میں جموں کشمیر کے علاقائی دائرہ اختیار میں مارے جاتے ہیں۔
معاوضے کے حصے کے طور پر، پولیس اہلکاروں یا ایک خصوصی پولیس افسر (ایس پی او) کو پانچ لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے، جب کہ سابق فوجیوں کو دو لاکھ روپے ایکس گریشیا ریلیف کے طور پر ادا کیا جائے گا۔
حکومت مستقل معذوری کے لیے 75 ہزار روپے جبکہ جزوی معذوری کے لیے دس ہزار روپے معاوضہ ادا کرے گی۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے، "ایکس گریشیا ریلیف صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جو سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران یا اس کی وجہ سے ہلاک یا معذور ہو گئے ہوں۔ پولیس اہلکاروں کے معاملے میں، ایکس گریشیا رقم کی منظوری ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کریں گے۔"
اس کے علاوہ، ریلیف ان پولیس اہلکاروں کو دستیاب ہو گا جو مناسب طور پر منظور شدہ چھٹی پر ہوتے ہوئے عسکریت پسندی سے متعلقہ واقعات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں یا مکمل یا جزوی طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔
پولیس اہلکاروں کے علاوہ دیگر سرکاری اہلکاروں کے لیے ایکس گریشیا رقم ایک لاکھ روپے ہوگی، جب کہ مجسٹریٹس کو دو لاکھ روپے ملیں گے۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایکس گریشیا ریلیف صرف ان لوگوں کو فراہم کیا جائے گا جن کی سرکاری ڈیوٹی کے دوران یا اس کی وجہ سے موت ہوگئی، یا جو اس ڈیوٹی کے دوران یا اس کی وجہ سے معذور ہو گئے۔
آرڈر میں مزید کہا گیا کہ معاوضہ ایسے شہریوں کے لیے ہوگا جو امن و امان کی خرابی کے دوران یا بین الاقوامی سرحد یا لائن آف کنٹرول کے قریب ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ ایسے ہتھیار ڈالنے والے عسکریت پسند، اور عسکریت پسندوں سے مخبر بنے لوگوں کو بھی ایک لاکھ روپے مقرر کیے گئے ہیں۔
تاہم، آرڈر میں کہا گیا ہے، ایکس گریشیا ریلیف صرف ان افراد کو دستیاب ہوگا جو تشدد یا اشتعال انگیزی میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث نہیں تھے، اور بے گناہ مارے گئے، معذور یا زخمی ہوئے۔
سی اے پی ایف/ فوج کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران املاک کو پہنچنے والے نقصان کے معاوضے کی صورت میں، قابل ادائیگی زیادہ سے زیادہ امدادی رقم 10 لاکھ روپے ہوگی یا اصل تخمینہ شدہ نقصان (جو بھی کم ہو)، ضلعی سطح کی اسکریننگ کمیٹی کے ذریعے تصدیق سے مشروط ہوگا۔
آرڈر میں مزید کہا گیا کہ بین الاقوامی سرحد یا لائن آف کنٹرول پر سرحد پار سے گولہ باری یا فائرنگ سے ہونے والے نقصان کے لیے نقصان کا 50 فیصد یا ایک لاکھ روپے، جو بھی کم ہو، معاوضہ مقرر کیا جائے گا۔
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