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کشمیر، این ایچ ایم ملازمین کی ہڑتال سے دیہی علاقوں میں طبی خدمات متاثر
ملازمتوں کا تحفظ، ریٹائرمنٹ مراعات سمیت مختلف مانگوں کو لیکر این ایچ ایم ملازمین جموں کشمیر میں ہرتال پر ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 11, 2026 at 9:00 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) ملازمین نے اپنی مانگوں کو لیکر ہڑتال مزید تین دن تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس بیچ ہڑتال ان ملازمین کے ہڑتال کی وجہ سے دیہی علاقوں میں شعبہ صحت خاص طور متاثر ہوا ہے۔
این ایچ ایم (National Health Mission) کے ملازمین کی ہڑتال کے باعث جموں و کشمیر میں صحت کے شعبے سے وابستہ مختلف خدمات متاثر ہونے لگی ہیں۔ ملازمین نے اپنی دیرینہ مانگوں، جن میں ملازمت کا تحفظ، تنخواہوں میں نظرثانی اور ریٹائرمنٹ سے متعلق مراعات شامل ہیں، کے حق میں احتجاج شروع کیا ہے۔ احتجاج کر رہے این ایچ ایم ملازمین کے مطابق ہڑتال کا مقصد سرکار پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
ہڑتال کے نتیجے میں بنیادی طبی مراکز سمیت ہیلتھ کے دیگر اداروں میں معمول کے کام کاج پر اثر پڑنے سے مریضوں، تیمارداروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھتے آئے ہیں، تاہم مسئلہ حل نہ ہونے کے باعث انہیں احتجاج کا راستہ اختیار کرنا پڑا ہے۔ا
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں بھی این ایچ ایم ملازمین کی ہڑتال کا اثر صاف دکھ رہا ہے کیونکہ دیہی علاقوں میں موجود ہیلتھ سینٹروں پر اکثر سٹاف این ایچ ایم سے ہی وابستہ ہے۔ اس دوران ضلع کے ترال علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ "سرکار کو ان ملازمین کے ساتھ مخاصمت کا دائرہ اختیار نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان کی جائز مانگوں پر ہمدردانہ غور کرنا چاہئے ۔"
ترال علاقے کے باشندوں کے مطابق "فی الوقت دیہی علاقوں میں طب کا شعبہ بہت حد تک متاثر ہوا ہے اور عوام کو گوناگوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔"عوام نے یک زبان مطالبہ کیا ہے کہ "این ایچ ایم ملازمین کے ساتھ بات کرکے اہم شعبے کو تقویت دیکر نظر انداز ہونے سے بچایا جانا چاہئے۔"
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