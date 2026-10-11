ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر: نیا قانون زرعی زمین پر تعمیرات اور صنعتوں کی اجازت دیتا ہے، ماہرین نے تباہی کا انتباہ دیا
جموں و کشمیر ایز آف ڈوئنگ بزنس بل،2026 زرعی اراضی کی تبدیلی اور رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں شروع کرنےپر عائد پابندیوں کو ہٹاتا ہے۔
Published : October 11, 2026 at 8:01 PM IST
سری نگر: اگر آپ جموں و کشمیر میں زرعی یا باغبانی کی زمین کے مالک ہیں تو اب آپ تعمیر شروع کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں پاس کیا گیا جموں و کشمیر ایز آف ڈوئنگ بزنس بل 2026، زرعی اراضی کو تبدیل کرنے اور رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیاں شروع کرنے پر عائد پابندیوں کو ہٹاتا ہے۔
تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ زلزلے اور سیلاب زدہ علاقوں میں ماسٹر پلان کو نظر انداز کرنا عوامی تحفظ اور شہری ترقی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
28 ستمبر کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس کے دوران بل پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس بل کو منظوری دے دی ہے، جس سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اس کے نفاذ کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
نئے قانون کے مطابق زرعی یا باغبانی کی زمین پر صرف سرخ اور نارنجی کیٹیگریز کی صنعتوں کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم، سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ (سی پی سی بی) کی طرف سے درجہ بندی نہیں کی گئی سرگرمیوں، بشمول سروس اور انفراسٹرکچر ڈویلپمنٹ سیکٹرز کی اجازت ہے۔
یہ درجہ بندی 60 یا اس سے زیادہ کے آلودگی انڈیکس (پی آئی) کے مطابق صنعتوں کی سی پی سی بی کی درجہ بندی پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر، 80 سے زیادہ پی اآئی والی سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والی صنعتیں 'ریڈ' زمرے میں آتی ہیں، اور جن کا 60-80 پی آئی ہے وہ 'اورینج' زمرے میں شامل ہیں۔
یہ موجودہ پالیسی سے مختلف ہے، جس میں بڑے پیمانے پر علاقے میں زرعی زمین پر تعمیرات پر پابندی تھی۔ ایک ضلعی سطح کی کمیٹی کی سفارش کے بعد ضلع کلکٹر کی اجازت سے "جموں و کشمیر زرعی زمین (غیر زرعی مقاصد کے لیے تبدیلی) ضوابط، 2022" کے تحت زمین کے استعمال میں تبدیلی کی اجازت دی گئی تھی۔
زراعت جموں اور کشمیر کی معیشت کی بنیادی بنیاد بنی ہوئی ہے، جو 70 فیصد آبادی کو ذریعہ معاش فراہم کرتی ہے، 2024-25 تک 10.97 لاکھ ہیکٹر کے کل قابل کاشت اراضی کے ساتھ۔ محکمہ منصوبہ بندی اور نگرانی کے ذریعہ کئے گئے اقتصادی سروے (2024-25) کے مطابق، خطے کا باغبانی کا رقبہ 3.47 لاکھ ہیکٹر (نومبر 2025 تک) پر پھیلا ہوا ہے اور 7 لاکھ سے زیادہ خاندانوں (تقریباً 35 لاکھ افراد) کو روزی روٹی فراہم کرتا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، زراعت جموں و کشمیر کے جی ڈی پی میں تقریباً 10 فیصد کا حصہ ڈالتی ہے اور تقریباً 10,000 کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی پیدا کرتی ہے۔ یہ شعبہ روزگار کا ایک مضبوط ذریعہ بھی ہے۔ سرکاری تخمینے بتاتے ہیں کہ ایک ہیکٹر کے باغات سالانہ تقریباً 400 انسانی دنوں کا روزگار پیدا کرتے ہیں۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اسمبلی میں کاروبار کرنے میں آسانی کا بل پیش کرنے سے چند روز قبل سری نگر کے سول سیکرٹریٹ میں محکمہ قانون کی طرف سے ایک سرکاری بریفنگ حاصل کی۔ لیکن حکام کے ساتھ میٹنگ کے دوران انہوں نے دستاویز پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کیونکہ محکمہ قانون کے اہلکار نے تفصیلی پریزنٹیشن دی تھی۔
ذرائع نے مزید کہا، "ہمیں توقع تھی کہ چیف منسٹر بعض دفعات پر اعتراض یا سوال کریں گے کیونکہ وہ تعمیراتی اصولوں کے مطابق نہیں تھے، جیسے کہ زمین کی تبدیلی یا دیگر معاملات۔ لیکن ان کی طرف سے کسی بھی شق پر کوئی اعتراض یا سوال نہیں اٹھایا گیا۔"
ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ وہ اسمبلی میں بل کی منظوری کے بارے میں خوفزدہ ہیں، کیونکہ اپوزیشن سے توقع کی جارہی تھی کہ وہ اس کی متنازعہ دفعات پر حکومت کو گھیرے گی۔
ایسی ہی ایک شق رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دیتی ہے، بشرطیکہ وہ صنعتوں کے سرخ اور نارنجی زمرے میں نہ آئیں اور اس میں کچھ دیگر ہیوی ڈیوٹی سرگرمیاں شامل نہ ہوں جیسے کولڈ اسٹوریج، انٹیگریٹڈ فریٹ ٹرانسپورٹ، نائٹ کلب، یا شراب کی دکانیں۔
نیا قانون 24 میٹر اونچی (تقریباً آٹھ منزلہ) رہائشی عمارتوں کی تعمیر کی اجازت دیتا ہے، جس کا کل تعمیر شدہ رقبہ 5,000 مربع میٹر تک ہے۔ یہ روایتی فلور ایریا ریشو (ایف اے آر) اور ایریا کوریج کی حدوں کو مکمل طور پر نظرانداز کرتا ہے۔ مالکان کو صرف حکومت سے منظور شدہ کنسلٹنٹ سے تھرڈ پارٹی سرٹیفیکیشن کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح، اسی طرح کی خصوصیات والے کمرشل مالز بغیر کسی حکومتی منظوری کے بنائے جا سکتے ہیں۔
یہ قواعد جموں و کشمیر کے لیے حکومت کے اپنے خطرے کے تخمینے کے بالکل برعکس ہیں، جہاں وادی کشمیر کے بڑے حصے اور جموں کے اونچائی والے ڈوڈہ، رامبن، کشتواڑ کے علاقے، جن کی 50 فیصد آبادی ہے، کو زون-وی کے تحت درجہ بندی کیا گیا ہے، جو کہ زلزلوں کے زیادہ خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔
2025 میں، بیورو آف انڈین اسٹینڈرز (بی آئی ایس) نے اپنے سیسمک کوڈ میں بڑی تبدیلیاں متعارف کروائیں، جس میں ملک کے 60 فیصد سے زیادہ زمینی رقبے کو اعتدال سے لے کر زیادہ خطرہ والے زلزلہ زدہ علاقوں کے طور پر درجہ بندی کیا گیا۔ اگرچہ یہ اپ ڈیٹس بعد میں واپس لے لیے گئے تھے، لیکن نقشہ سازی نے کشمیر کے ہائی رسک ڈھانچے کی کمزوری کو اجاگر کیا اور خطے میں زلزلے کے ڈیزائن کے سخت معیارات کی فوری ضرورت پر زور دیا۔
جموں و کشمیر میں آخری بڑا زلزلہ اکتوبر 2005 میں آیا تھا جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ اس آفت نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں 75,000 اور جموں و کشمیر میں تقریباً 1,400 افراد کو ہلاک کیا۔ ریکٹر اسکیل پر 7.6 کی شدت سے آنے والے اس زلزلے نے خطے میں 112,000 گھروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے لاکھوں افراد کو بے گھر کردیا۔
2026 میں شائع ہونے والی ایک حالیہ تحقیق میں سرینگر کے 87 وارڈوں سے مٹی کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا گیا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ شہر، دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے، زلزلے کی وجہ سے مٹی کے اخراج کے بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ ڈھیلے جھاڑی کے ذخائر اور اتھلا زیر زمین پانی زور سے ہلنے کے دوران زمین کے گرنے یا پھٹنے کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔
جموں و کشمیر حکومت کے سابق چیف ٹاؤن پلانر اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے ماہر افتخار احمد حکیم کا کہنا ہے کہ آئی آئی ٹی کے ماہرین نے انہیں سرینگر میں بلند و بالا سرکاری ہاؤسنگ پراجیکٹس بنانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ ان میں مائعات کا خطرہ تھا۔
لیکویفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب زمین کی سطح پر یا اس کے آس پاس ڈھیلے، پانی سے سیر شدہ تلچھٹ شدید زلزلے کے جھٹکوں کے جواب میں اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) کے مطابق، عمارتوں اور دیگر ڈھانچے کے نیچے ہونے والا یہ واقعہ زلزلے کے دوران کافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، جاپان میں 1964 کے زلزلے نے عمارتوں کو کافی نقصان پہنچایا۔
یہ خدشات جموں اور کشمیر کے تناظر میں مزید بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی نقشہ سازی کشمیر کے تمام نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ جموں خطے کے کچھ حصوں کو سیلاب زدہ علاقوں کے طور پر درجہ بندی کرتی ہے۔ کشمیر کو 2014 میں تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جو 100 سالوں میں اس طرح کی پہلی آفت تھی، جس میں 10 لاکھ افراد بے گھر ہوئے اور سری نگر شہر اور دیہات کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ ڈوب گیا۔
حکیم نے کہا، "آپ آٹھ منزلہ عمارتوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے (عمارت اور سڑک کے درمیان محفوظ فاصلہ) کی اجازت دے رہے ہیں۔ آپ پورے پلاٹ کے سائز کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو عوامی تحفظ اور بنیادی ڈھانچے کے لیے سنگین نتائج ہوں گے،"۔
انہوں نے کہا، "زلزلے کے حالات میں، سیلاب زدہ علاقوں میں یہ عمارتیں پانی کی طرح برتاؤ کرتی ہیں۔ یہ پانی پر تیرتی رہیں گی۔ آپ شہر کے خطرے کو کئی گنا بڑھا رہے ہیں۔"
کرناٹک، تلنگانہ اور گجرات کی مثالوں کا حوالہ دیتے ہوئے، شہری منصوبہ ساز حکیم نے کہا کہ ان ریاستوں نے ماسٹر پلان کے تحت کاروباری اداروں کے لیے اجازت حاصل کرنے میں حائل رکاوٹوں کو کم کیا ہے۔ "لیکن ہمارے معاملے میں، ہمیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ماسٹر پلان کو ہٹا دیا گیا ہے،"۔
انہوں نے کہا کہ ماسٹر پلان کو نظرانداز کرتے ہوئے بغیر کسی عوامی مشاورت کے نیا قانون منظور کیا گیا۔
ایک ماسٹر پلان ایک وژن دستاویز ہے جو آبادی سمیت متعدد پیرامیٹرز کی بنیاد پر انفراسٹرکچر کی ضروریات یا زمین کے استعمال کے ضوابط کا تعین کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسے تکنیکی تجزیہ، بنیادی ڈھانچے کی تشخیص، زمین کے استعمال کی منصوبہ بندی، عوامی شرکت، اور قانونی منظوری کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔
لیکن اگر آپ بغیر کسی ضابطے کے زمین کے استعمال میں تبدیلی کی اجازت دیتے ہیں، تو انفراسٹرکچر کہاں سے آئے گا؟" حکیم نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا۔ "یہ صرف ایک انٹرپرائز نہیں ہے جو زمین کے استعمال میں تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے؛ حکومت کو بیک وقت اس طرح کی متعدد تجاویز موصول ہوں گی۔ سائٹ کی مجموعی تقدیر پر ہماری تشویش ہونی چاہیے۔ اس سے شہری ترقی کے لیے ایک سنگین بحران پیدا ہو جائے گا۔"
سابق بیوروکریٹ اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ میں مشیر خورشید گنائی کی سربراہی میں 'گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز' نامی سول سوسائٹی گروپ نے کہا کہ انہیں 'ایز آف ڈو’نگ بزنس' قانون پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کے تحفظات نئے ایکٹ اور شیڈول 5 اور 3 کی دفعات کے بارے میں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ رہائشی علاقوں میں 'سفید' اور 'سبز' صنعتوں کے قیام کی اجازت دیتا ہے۔ یہ سننے میں نہیں آتا کہ ماسٹر پلان کی اس طرح خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ماسٹر پلان بھی کیوں بنایا گیا؟ یہ کشمیر کے رہائشی علاقوں میں تباہی مچا دے گا۔
گنائی نے کہا کہ نیا قانون عمارت کے ضوابط کو مکمل طور پر نرم یا ختم کرکے غیر محدود تعمیرات کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنکریٹ کا جنگل بنانے کا لائسنس ہے۔ اس سے عام لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثر پڑے گا۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس قانون پر نظر ثانی کرے اور اس میں ترمیم کرے۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر میں کاروبار آسان ہو، مگر ماحول کی قیمت پر نہیں: ماہرین