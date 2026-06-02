جموں کشمیر این سی اجلاس میں محبوبہ مفتی کے تجویز کردہ لداخ اسٹائل فرنٹ پر ہوگی بحث
محبوبہ مفتی نے حکمران جماعت این سی، حزب اختلاف بھاجپا سمیت بیشتر سیاسی جماعتوں سے یکجا ہونے کی اپیل کی ہے۔
Published : June 2, 2026 at 6:56 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس (این سی) کے قانون سازوں کا اجلاس بدھ کو منعقد ہوگا، جس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے مرکز کے ساتھ رابطے کے لیے "لداخ کے طرز" پر مشترکہ سیاسی محاذ کی حالیہ تجویز پر غور کیے جانے کا امکان ہے۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی سرینگر کے گپکار علاقے میں واقع رہائش گاہ پر ہونے والے اس اہم اجلاس میں این سی کے اراکین اسمبلی، پانچ آزاد اراکین اور ممبران پارلیمنٹ شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے میں نئی دہلی کی تاخیر پر حکمران جماعت کے اندر بے چینی بڑھ رہی ہے۔
تاہم اجلاس سے ایک روز قبل محبوبہ مفتی نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ، بی جے پی کے قائد حزب اختلاف سنیل شرما، جموں و کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ، سی پی آئی (ایم) کے رہنما ایم وائی تاریگامی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو خط لکھ کر متحد ہونے کی اپیل کی۔ محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو متحد ہو کر وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کرنے اور جموں و کشمیر کے آئینی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں لداخ میں لیہہ ایپکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی مشترکہ کوششوں کی مثال دی۔
ادھر، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اس تجویز پر سینئر ساتھیوں سے مشاورت کے بعد ہی باضابطہ ردعمل ظاہر کیا جائے گا، جبکہ این سی کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویرد صادق نے کہا کہ "یہ معاملہ اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔"
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام کے وسیع تر مفاد اور فلاح و بہبود سے متعلق امور اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہوں گے۔ تنویرد صادق نے کہا، "اگر اتحاد کسی بڑے مقصد کے لیے ہے تو وزیراعلیٰ کی قیادت میں ہونے والے کل کے اجلاس میں اس پر ضرور بات ہوگی۔"
تاہم انہوں نے پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن (پی اے جی ڈی) کی ناکامی کا بھی حوالہ دیا، جو دفعہ 370 اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ بی جے پی کے علاوہ علاقائی جماعتوں پر مشتمل یہ اتحاد 2024 کے اسمبلی انتخابات سے قبل عملاً غیر فعال ہو گیا تھا۔
دوسری جانب حکومت کے اندر محبوبہ مفتی کی تجویز کو سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ این سی کی سینئر رہنما اور صحت و تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پی ڈی پی صدر کی شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں و کشمیر کے ریاستی درجے میں کمی کی ذمہ دار پی ڈی پی خود ہے۔
انہوں نے کہا: "جب 2018 میں بی جے پی نے محبوبہ مفتی کی حکومت سے حمایت واپس لی تھی تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صرف بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے غیر مشروط حمایت کی پیشکش کی تھی، لیکن محبوبہ مفتی نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ وہ اقتدار میں رہنا چاہتی تھیں۔" سکینہ ایتو نے مزید کہا کہ "محبوبہ مفتی نے پی اے جی ڈی (PAGD) کا ساتھ بھی نہیں دیا اور ان کی توجہ صرف دوبارہ اقتدار حاصل کرنے پر مرکوز رہی۔"
اگرچہ این سی اجلاس کا باضابطہ ایجنڈا منظرعام پر نہیں لایا گیا ہے، تاہم پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں گزشتہ ڈیڑھ سال کے دوران حکومت کی کارکردگی، اتحادیوں کے ساتھ رابطہ کاری اور ریاستی درجے کی بحالی کے لیے مؤثر سیاسی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔
یہ اجلاس عمر عبداللہ کے اس حالیہ بیان کے بعد ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ "بادل کی طرح پھٹ پڑیں گے"، جسے عید کے بعد کسی بڑے سیاسی اقدام کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے۔ مرکز کی جانب سے ریاستی درجے کی بحالی میں تاخیر، لیفٹیننٹ گورنر اور منتخب حکومت کے اختیارات کی حد بندی سے متعلق بزنس رولز (Business Rules) جاری نہ ہونا، اور جموں و کشمیر کے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل کا عہدہ خالی رہنا بھی اہم معاملات میں شامل ہیں۔
اجلاس میں جموں و کشمیر کابینہ میں توسیع کا دیرینہ معاملہ بھی زیر غور آنے کا امکان ہے۔ اس وقت کابینہ میں صرف چھ وزراء شامل ہیں جبکہ تین نشستیں خالی ہیں۔ متعدد سینئر ارکان وزارت کے خواہشمند ہیں، جس کے باعث قیادت ممکنہ طور اندرونی اختلافات سے بچنے کے لیے ان عہدوں کو پُر کرنے میں تاخیر کر رہی ہے۔
ذرائع کے مطابق اجلاس دوپہر تک جاری رہے گا، درمیان میں ظہرانے کا وقفہ بھی ہوگا، اور توقع ہے کہ یہ آئندہ دنوں کی سیاسی سمت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
