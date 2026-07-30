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جموں کشمیر میں ہیلتھ ہیلپ لائن '104'غیر فعال، عوام کو مشکلات کا سامنا
پانچ سالہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد کمپنی نے سروس بندکر دی جبکہ محکمہ کا دعویٰ ہے کہ نئے ٹینڈر جلد جاری کیے جائیں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 30, 2026 at 2:13 PM IST
جموں (عامر تانترے): نیشنل ہیلتھ مشن (این ایچ ایم) کی عوامی شکایات اور ہیلتھ سروسز سے متعلق رہنمائی کے لیے قائم 104 ہیلپ لائن سروس 10 جولائی سے بند ہے، جس کے باعث لوگ اپنی شکایات درج کرانے اور ان کے ازالے کے لیے بے حد مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
ہیلپ لائن پر کی جانے والی کالز کا جواب نہیں دیا جا رہا، جبکہ سروس کی بحالی کے حوالے سے بھی عوام کو کوئی سرکاری اطلاع یا وضاحت فراہم نہیں کی گئی ہے۔ 104 ہیلپ لائن کے ذریعے لوگ سرکاری اسپتالوں میں درپیش مسائل، ڈاکٹروں کی عدم دستیابی، علاج سے متعلق معلومات اور ڈاکٹروں سے آن لائن مشاورت حاصل کرتے تھے۔ خاص طور پر منشیات کے استعمال سے متعلق مسائل میں ماہر نفسیات سے مشاورت اور رہنمائی کی سہولت بھی دستیاب تھی۔
اس کے علاوہ، حکومت ہند کی اہم صحت بیمہ اسکیم آیوشمان بھارت کے تحت پیش آنے والی مشکلات کے حل کے لیے بھی لوگ اس ہیلپ لائن سے مدد لیتے تھے۔ وہیں ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول محکمہ بھی ادویات کی دکانوں، فارمیسیز سے متعلق شکایات کو بھی اسی ہیلپ لائن کے ذریعے وصول کرتا تھا۔
مون سون کے دوران ڈینگی کا خطرہ بڑھنے کے باعث لوگ اپنے اپنے علاقوں میں مچھر کے لاروا کو ختم کرنے کے لیے اسپرے اور فوگنگ کی درخواستیں بھی 104 ہیلپ لائن کے ذریعے کرتے تھے، تاہم سروس ٹھپ ہونے سے لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ٹھیکہ ختم، ہیلپ لائن ٹھپ
جموں و کشمیر میں یہ ہیلپ لائن 2021 میں شروع کی گئی تھی، جس کو چلانے کا پانچ سالہ ٹھیکہ ایک نجی کمپنی "ڈاکٹر آئی ٹی پرائیویٹ لمیٹڈ" کو دیا گیا تھا، جس کی مدت رواں سال 30 جون کو ختم ہو گئی۔ کمپنی نے خدمات کو 10 جولائی تک جاری رکھا، تاہم این ایچ ایم اور کمپنی کے درمیان سروس کو مزید جاری رکھنے کے حوالے سے اتفاق رائے نہ ہو سکا، جس کے بعد ہیلپ لائن غیر فعال ہو گئی۔
پچھلی کمپنی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد این ایچ ایم نے ابھی تک نئی کمپنی کے انتخاب کے لیے تازہ ٹینڈر جاری نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہیلپ لائن سروس بحال نہیں ہو سکی۔ اور اب 104 پر کی جانے والی تمام کالز کا جواب نہیں مل رہا اور لوگوں کو اپنی شکایات درج کرانے یا معلومات حاصل کرنے کے لیے خود اسپتالوں اور متعلقہ اداروں کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔
این ایچ ایم حکام کے مطابق، جموں و کشمیر میں اس ہیلپ لائن پر روزانہ تقریباً 400 کالز موصول ہوتی تھیں، جبکہ گزشتہ پانچ برسوں کے دوران عوام کی 8 ہزار سے زائد شکایات کا ازالہ کیا گیا۔
این ایچ ایم کے ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ نئے ٹینڈر کی تیاری جاری ہے اور اسے ایک ہفتے کے اندر بولی طلب کرنے کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔ افسر نے کہا، "ٹینڈر کے عمل میں اس لیے وقت لگ رہا ہے کیونکہ پہلے 104 ہیلپ لائن صرف صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک محدود وقت کے لیے دستیاب تھی، لیکن اب اسے 24 گھنٹے اور ہفتے کے ساتوں دن چلنے والی سروس بنایا جا رہا ہے۔ ٹینڈر کا عمل مکمل ہونے اور نئی کمپنی کو معاہدہ ملنے کے بعد لوگ دوبارہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔"
لوگوں کو مشکلات
جموں و کشمیر کے بیشتر پہاڑی اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے بہت سے لوگوں کے لیے ہر بار اپنی شکایات کے ازالے کی خاطر ہیلتھ سنٹرز تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں 104 ہیلپ لائن ان کے لیے خاصی مددگار ثابت ہوتی تھی۔
موجودہ مون سون کے دوران، خاص کر گزشتہ دنوں سیلابی خطرے کے پیش نظر جب انتظامیہ نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی، اس وقت ہیلپ لائن کے ذریعے گھر بیٹھے ڈاکٹروں سے آن لائن مشاورت ایک آسان اور اہم سہولت تھی، مگر ہیلپ لائن غیر فعال ہونے کی وجہ سے عوام اس سہولت سے محروم رہی۔
دوسری جانب، ہیلپ لائن بند ہونے کے باوجود محکمہ صحت اور این ایچ ایم کے حکام مختلف کیمپوں اور اسپتالوں میں عوام کو شکایات درج کرانے اور ان کے فوری ازالے کے لیے 104 نمبر کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ تاہم، ہیلپ لائن پر کالز کا جواب نہ ملنے کے باعث ڈاکٹر سے فون پر مشورہ لینے یا کسی معاملے کی وضاحت حاصل کرنے کے خواہش مند بعض لوگوں کو خود اسپتال جانا پڑ رہا ہے۔
ضلع ادھم پور کے رام نگر علاقے سے تعلق رکھنے شام لال نامی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ماضی میں انہوں نے آیوشمان بھارت اسکیم سے متعلق وضاحت کے لیے 104 ہیلپ لائن سے رابطہ کیا تھا اور انہیں ضروری معلومات فراہم کی گئی تھیں، تاہم اس بار سروس بند ہونے کی وجہ سے انہیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔
محکمہ جل شکتی میں یومیہ اجرت پر کام کر رہے شام لال نے کہا: "گزشتہ چند دنوں سے میں نے اپنے بچوں کے آیوشمان بھارت کارڈ بنوانے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے 104 نمبر پر کئی بار کال کی، لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد مجھے نئے آیوشمان کارڈز کے بارے میں وضاحت حاصل کرنے کے لیے خود سب ڈسٹرکٹ اسپتال رام نگر جانا پڑا۔"
ای ٹی وی بھارت نے این ایچ ایم کی منیجنگ ڈائریکٹر آکرتی ساگر سے ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تاہم انہوں نے فون کالز یا پیغامات کا جواب نہیں دیا۔
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