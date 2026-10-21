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میڈیکل انٹرنز کے وظیفے کا معاملہ: تحریری حکمنامے تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ
آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے،بار بار کی تاخیر اور یقین دہانی نے زبانی وعدوں پر انٹرنز کا اعتماد ختم کردیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 21, 2026 at 3:18 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میڈیکل انٹرن نے بدھ کو جموں و کشمیر کے تمام سرکاری میڈیکل کالجز، سکمز میڈیکل کالج بمنہ میں اپنا احتجاج جاری رکھا۔ جس پر آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے کہا کہ، جب تک حکومت وظیفے کی تصدیق کی خاطر باضابطہ طور تحریری حکم جاری نہیں کرتی تب تک احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا۔ اے آئی ایم ایس اے کے نمائندوں ڈاکٹر دانش علی ،جی ایم سی سرینگر کے ڈاکٹر فرحان اور جی ایم سی راجوری کے ڈاکٹر جبران خان کے مطابق زبانی یقین دہانیاں کافی نہیں ہوں گی تحریری حکم نامہ جاری ہونے تک انٹرنز اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔
ایسوسی ایشن نے کہا کہ اس کے جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر عاقب جاوید کو منگل کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کی جانب سے وظیفہ میں اضافے کے حوالے سے کال موصول ہوئی تھی۔ مواصلات کو تسلیم کرتے ہوئے آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے کہا کہ وہ فون کال سرکاری حکم کے متبادل کے طور پر نہیں مانی جائے گی۔
آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر محمد مومن خان نے کہا کہ بار بار کی تاخیر اور یقین دہانی نے زبانی وعدوں پر انٹرنز کا اعتماد ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسوسی ایشن اپنے مطالبات پر قائم رہے گی جب تک تحریری حکم نامہ جاری نہیں کیا جاتا۔ ایسوسی ایشن نے جموں و کشمیر حکومت پر زور دیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے بقیہ رسمی کارروائی کو مکمل کرے اور ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرن کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کریں۔۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب تک مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا تب تک میڈیکل کالجوں اور سکم بمنہ میں احتجاج پرامن طریقے سے جاری رہے گا۔
قابل ذکر ہے کہ جموں وکشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر انٹرنز کی ماہانہ وظیفے کو 12300سے بڑھا کر 25000 کرنے کا منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت و طبی تعلیم کو فوری طور پراحکامات جاری کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ تاہم اطلاعات کے مطابق وزیر صحت سرکاری دورے پر ملک سے باہر ہیں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے میڈیکل انٹرنز نے گزشتہ ماہ ستمبر میں 10 روز بعد وزیر صحت کی یقین دہانی کے بعد اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا تھا ۔اس وقت انہوں نے وزیر صحت اور طبی تعلیم سکینہ مسعود ایتو کے ساتھ میٹنگ کے بعد اپنی ہڑتال ختم کرنے ک اعلان کیا تھا۔ ایسے میں وزیر نے یقین دلایا تھا کہ وظیفہ بڑھانے کے ان کے مطالبے کو 30 دنوں کے اندر حتمی شکل دی جائے گی۔ یاد رہے کہ انٹرنز ڈاکٹر اپنا ماہانہ وظیفہ 12,300 روپے سے 30,000 روپے کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔
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