جموں کشمیر: ماتا ویشنو دیوی یاتریوں کی تعداد میں کمی، حکام نے بتائی وجوہات
رواں برس اب تک صرف 61لاکھ یاتری ماتا ویشنو دیوی گپھا کے درشن کے لیے آئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 15, 2025 at 8:00 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کے کٹرہ میں واقع ماتا ویشنو دیوی کے پوتر گپھا کی یاترا اس بار بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کشمیر کے پہلگام دہشت گردانہ حملے، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ، اور بعد ازاں تباہ کن لینڈ سلائیڈز کے سبب یاتریوں کی تعداد گھٹ گئی۔
ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ (SMVDSB) کے مطابق رواں برس اب تک مندر/گپھا پر صرف 61 لاکھ یاتریوں نے حاضری دی، جبکہ عام طور پر نومبر کے آخر تک یہ تعداد 80 سے 90 لاکھ تک پہنچ جاتی تھی۔
شرائن بورڈ حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یاترا میں کمی پہلے مہاکمبھ میلے کی وجہ سے ہوئی، جہاں بڑی تعداد میں ہندو یاتریوں کی حاضری درج کی گئی۔
یاترا پر مہا کمبھ میلے کا اثر
ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا: ’’مہاکمبھ ختم ہونے کے ساتھ ہی ویشنو دیوی یاترا میں اضافہ دیکھنے کو ملا مگر بدقسمتی سے پہلگام حملہ ہوا، پھر بھارت اور پاکستان کے مابین جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران یاتری تقریبا رک ہی گئی تھی۔‘‘
انہوں نے مزید بتایا کہ جنگ کے دوران بھی روزانہ تقریباً 5 ہزار لوگ یاتری یہاں وارد ہوتے، اور جنگ کے بعد یاتریوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لیکن اگست اور ستمبر کی شدید بارشوں اور بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈز نے اس کمی کو کئی گنا بڑھا دیا۔ ان لینڈ سلائیڈز میں کئی یاتری بھی ہلاک ہوئے تھے۔
سیلابی صورتحال کے یاترا پر منفی اثرات
سیلابی صورتحال کے سبب ہوئی تباہی کی وجہ سے حکام نے یاترا کو 25 دن تک معطل کر دیا تھا۔ شدید بارش اور لینڈ سلائیڈز نے ریلوے نظام کو بھی متاثر کیا۔ جموں اور کٹرہ تک جانے والی کئی ٹرینیں بند ہو گئیں۔
حکام کے مطابق: ’’چونکہ 80 فیصد یاتری ٹرین سے آتے ہیں، اس لیے ٹرین بُکنگ نہ ہونے سے لوگ سفر ہی نہیں کر پائے۔‘‘ عام ایام میں تقریباً 10 سے 15 ہزار یاتری روزانہ ویشنو دیوی یاترا پر آتے ہیں، جبکہ ہفتہ وار چھٹیوں پر یہ تعداد 25 ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔
حکام پر امید
شرائن بورڈ کے مطابق اب تک 61,34,666 یاتری ویشنو دیوی کی یاترا پر آئے، اور امید ہے کہ سال کے آخر تک یہ تعداد 75 لاکھ تک پہنچ پائے گی۔ عام طور پر یاتروں کی تعداد ہر سال ایک کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، مگر اس سال یہ 25 لاکھ کم رہنے کا امکان ہے۔
