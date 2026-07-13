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کشمیر میں یوم شہداء کے موقعے پر سکیورٹی سخت، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور میرواعظ کا شہداء کو خراج عقیدت
ایل جی انتظامیہ نے لوگوں کو مزار شہداء پر جانے سے روکنے کیلئے پیر کو سرینگر کے کئی حصوں میں پابندیاں عائد کر دیں۔
Published : July 13, 2026 at 11:27 AM IST
سرینگر، جموں کشمیر: پیر کو جموں و کشمیر میں یوم شہدا کے موقعے پر سرینگر کے کچھ حصوں میں پابندیوں کے درمیان وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی اور میر واعظ عمر فاروق سمیت دیگر رہنماؤں نے 1931 میں ڈوگرہ مہاراجہ ہری سنگھ کی حکمرانی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔
وزیر اعلیٰ عبداللہ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں شہدا کو شاعرانہ خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے فیس بک پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "وہ جو ظلم کے سامنے کبھی نہ جھکے، انہی کے قدم راستوں کا نور بن گئے"
Srinagar, Jammu and Kashmir: Security has been intensified across Srinagar, including at Lal Chowk, with heavy deployment of police and paramilitary personnel. Authorities have stepped up measures amid concerns that regional political leaders and workers may attempt to visit the… pic.twitter.com/dpR5Oma6v2— IANS (@ians_india) July 13, 2026
ان کی قربانیوں نے اجتماعی ضمیر کو جگایا: عمر عبد اللہ
انہوں نے مزید کہا کہ ''13 جولائی کو ہم ان بہادر روحوں کو عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں جنہوں نے جموں و کشمیر میں انصاف، وقار اور جمہوریت کے حصول میں اپنی جانیں قربان کیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی قربانیوں نے "اجتماعی ضمیر کو جگایا" جسے وقت کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ "ان کی ہمت نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف کے لیے جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا"
انہوں نے کہا کہ "ہم اپنے شہداء کی عزت صرف یاد کے ذریعے نہیں کرتے، بلکہ ان اقدار کو آگے بڑھاتے ہیں جن کے لیے انہوں نے عظیم قربانیاں دیں۔"
سری نگر کے کچھ حصوں میں پابندیاں عائد
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں انتظامیہ نے پیر کو سرینگر کے کئی حصوں میں پابندیاں عائد کر دیں تاکہ لوگوں کو شہر کے نقشبند صاحب علاقے میں واقع شہداء کے قبرستان میں جمع ہونے سے روکا جا سکے۔
حکام نے بتایا کہ قبرستان کے ایک کلومیٹر کے دائرے میں واقع علاقے کو اتوار کے روز ہی سیل کر دیا گیا، وہیں پرانے شہر اور سول لائنز کے کچھ حصوں میں احتیاطی اقدام کے طور پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ پولیس اور نیم فوجی دستوں کو کسی بھی صورت حال سے نمٹنے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا ہے۔ نوہٹہ کے قریب خاردار تاروں کی بیریکیڈنگ، جی آئی شیٹس اور کھمبوں کا محاصرہ کر دیا گیا ہے تاکہ سیاسی قائدین کے آج قبرستان کی طرف مارچ کو روکا جا سکے۔
مزار شہداء پر جانے روک دیا گیا: سکینہ ایتو
وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ صبح 4.30 بجے قبرستان پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں تاکہ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے، لیکن انہیں سیکورٹی فورسز نے انہیں روک دیا۔
I tried to visit the Mazar-e-Shuhada at 4:30 AM today to pay my humble tributes to our martyrs of 13th July. However, due to the heavy deployment of security forces and extensive barbed-wire barricading around the graves, I was prevented from entering. I was accompanied by the… pic.twitter.com/8ca75MSHRX— Sakina Itoo (@sakinaitoo) July 12, 2026
"میں نے 13 جولائی کے اپنے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج صبح 4.30 بجے مزار شہدا پر جانے کی کوشش کی، تاہم، سکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی اور قبروں کے ارد گرد خاردار تاروں کی وسیع بیریکیڈنگ کی وجہ سے، مجھے اندر جانے سے روک دیا گیا۔ میرے ساتھ این سی کی خواتین ونگ کی صوبائی صدر صبیہ قادری بھی تھیں۔" وزیر نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔
اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے بتایا کہ شہر میں پابندیاں گزشتہ سال کے واقعے کو دہرانے سے روکنے کے لیے لگائی گئی ہیں، جب پولیس کی جانب سے دروازے پر تالے لگانے کے بعد وزیراعلیٰ عبداللہ نے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے باڑ سے چھلانک لگا دی تھی۔ حالانکہ پچھلے سال بھی اس موقعے پر عبداللہ اور کئی دوسرے رہنماؤں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔
آج اس بار بھی سی آر پی ایف سمیت دیگر سکیورٹی اہلکاروں کو پیر کی صبح سرینگر میں سی ایم عبداللہ سمیت دیگر رہنماؤں کی رہائش گاہ کے باہر تعینات دیکھا گیا۔ تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا وہ اس بار بھی قبرستان پہنچنے کی کوشش کریں گے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔
محبوبہ مفتی اور التجا مفتی خانہ نظر بند
دریں اثنا، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے اتوار کو دیر گئے دعویٰ کیا کہ انہیں اور ان کی والدہ محبوبہ مفتی کو خانہ نظربند کر دیا ہے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: PDP chief Mehbooba Mufti, along with party workers, paid floral tributes and offered homage to the July 13, 1931 martyrs at the party headquarters in Srinagar on the occasion of Martyrs' Day pic.twitter.com/SMI0m41l2L— IANS (@ians_india) July 13, 2026
ایک ایکس پوسٹ میں، سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی نے جموں و کشمیر انتظامیہ کے مرکز کے زیر انتظام خطے میں حالات کے "معمول" پر آنے کے دعووں پر سوال اٹھایا۔
We have been placed under house arrest on the eve of Martyrs Day for reasons best know to JK Police. This is the normalcy they claim to have established in Kashmir? Make no mistake the local government too is hand in glove using police in Sidhra to demolish homes & place… pic.twitter.com/It9mWGhGpA— Iltija Mufti (@IltijaMufti_) July 12, 2026
التجا مفتی نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ "یوم شہدا کے موقعے پر ہمیں 'ان وجوہات' کی بنا پر گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے جو جے کے پولیس کو سب سے زیادہ معلوم ہیں۔ کشمیر میں یہ وہ معمول کے حالات ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں؟ بھلے کوئی غلطی نہ کریں تاہم مقامی حکومت جب چاہتی ہے پولیس کا استعمال کرتے ہوئے سدھرا میں گھروں کو مسمار کرتی ہے اور مخالفین کو حسب سہولت نظر بند کر دیتی ہے۔"
Why on God’s good earth have we been placed on House Arrest on July 12? And I am not a political entity so it’s beyond me why I am not being allowed to leave my house? It’s not Martyrs Day today? pic.twitter.com/wijKB10xoM— Irtiqa Mufti (@TheIrtiqaMufti) July 12, 2026
اس کی بہن، ارتقا مفتی نے بھی پابندیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ سیاست میں شامل نہیں ہیں، پھر بھی ان کے خلاف کارروائی کیوں کی گئی۔ ارتقا مفتی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "خدا کی اس خوبصورت سرزمین پر ہمیں 12 جولائی کو ہاؤس اریسٹ میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اور میں کوئی سیاست داں بھی نہیں ہوں تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ مجھے گھر سے باہر جانے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا آج یوم شہدا نہیں ہے؟"
قربانیاں مسلسل تحریک دیتی ہیں: فاروق عبداللہ
وہیں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مظاہرین کی طرف سے دی گئی قربانی انصاف، سچائی اور امن کے حصول میں نسلوں کو تحریک دیتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "عزت کی نہ ختم ہونے والی پیاس کو ناانصافی سے دبایا نہیں جا سکتا۔ 13 جولائی کے شہداء نے ثابت کیا کہ ثابت قدمی اور پرامن مزاحمت کے جذبے کی بالآخر ظلم پر فتح ہوتی ہے۔ میں ان بہادر روحوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہماری اجتماعی جدوجہد کی تاریخ سے جڑے رہیں"۔
وہیں نیشنل کانفرنس کے ترجمان نے شہداء کی قربانیوں کو جموں و کشمیر کی انصاف، وقار اور جمہوری حقوق کی جدوجہد کا ایک اہم باب قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ "13 جولائی ایک فیصلہ تاریخی موڑ ہے جس نے سابقہ شاہی ریاست میں مطلق العنانیت، جبر اور ناانصافی کے خلاف ایک عوامی تحریک کو بھڑکا دیا۔"
میرواعظ نے پابندیوں پر اٹھائے سوالات
ایک بار پھر گھر میں نظربند میر واعظ عمر فاروق نے ایکس پر ایک پوسٹ میں شہدا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور شہر میں عائد پابندیوں پر سوال اٹھایا۔
With deep emotion and reverence we pay our respects and glorious tributes to our first Martyrs, who 95 years ago on this day, by their supreme sacrifice laid the foundation of the people’s struggle for justice, dignity and human rights. A struggle that continues.— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) July 13, 2026
It is painful… pic.twitter.com/qq5TJuTaWl
انہوں نے کہا کہ ''یہ تکلیف دہ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو طاقت کے ذریعے، فاتحہ خوانی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ مزار شہدا، نقشبند صاحب کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے اور جامع مسجد سرینگر کے ارد گرد پابندیاں لگا دی گئی ہیں، نیز مجھے ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔''
یوم شہداء کی تاریخ
13 جولائی، 1931 کو، 22 مظاہرین کو ڈوگرہ بادشاہت کی افواج کے ہاتھوں اس وقت ہلاک کر دیا گیا جب ایک بڑا ہجوم عبدالقدیر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کے دوران اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوا تھا۔ در اصل عبد القدیر نے کشمیریوں سے مہاراجہ ہری سنگھ کی مطلق العنان حکمرانی کے خلاف اٹھنے کا اعلان کیا تھا۔
شہداء کو سرینگر کے نقشبند صاحب قبرستان (مزار شہدا) میں دفن کیا گیا، جو کہ اگلی کئی دہائیوں میں ایک اہم یادگار مقام بن گیا۔ اس سے قبل تاریخی طور پر، 13 جولائی کو جموں و کشمیر میں سرکاری تعطیل کے طور پر منایا جاتا تھا۔ تاہم، سال 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد، مرکزی حکومت نے اسے سرکاری چھٹی والے کیلنڈر سے ہٹا دیا۔