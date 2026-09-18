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پولیس وردی طاقت نہیں، عوام کی خدمت اور ذمہ داری کی علامت ہے: منوج سنہا
نئے پولیس افسران کو تقرری نامے سوپنتے ہوئے ایل جی سنہا نے انہیں عوام کی خدمت اور قانون کی پاسداری کی ذمہ داری یاد دلائی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 18, 2026 at 9:01 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعہ کو جموں و کشمیر پولیس کی گزیٹڈ سروسز کے لیے منتخب نئے امیدواروں کو تقرری نامے سونپنے کے دوران منعقدہ تقریب میں کہا: "یہ تقرری صرف سرکاری ملازمت کا آغاز نہیں بلکہ عوام کے تحفظ، قانون کی بالادستی اور شہریوں کے وقار کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔"
سرینگر کے لوک بھون میں منعقدہ تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ تقرری نامے جموں و کشمیر کے لوگوں کی جانب سے افسران پر کیے گئے اعتماد کی علامت ہیں۔ منوج سنہا نے کہا: "میں اسے صرف تقرری نامہ نہیں سمجھتا بلکہ اسے خدمت کی دعوت سمجھتا ہوں۔ یہ دعوت جموں و کشمیر کی سلامتی کی ذمہ داری قبول کرنے کا مطالبہ ہے۔"
سنہا نے کہا کہ اس تقرری کے ساتھ لوگوں کی سلامتی، عزت اور مستقبل کے تحفظ کی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ انہوں نے منتخب امیدواروں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی عمل میں صرف تعلیمی قابلیت ہی نہیں بلکہ صبر، کردار، نظم و ضبط اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی پرکھی گئی۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ تقرری نامے کو سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک زیادہ مشکل سفر کا آغاز سمجھا جانا چاہیے۔ "اب آپ کو ایسے سفر میں داخل ہونا ہے جس کا مقصد صرف اپنی کامیابی حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے تحفظ، عوام کی خدمت اور جموں و کشمیر میں قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا ہے۔"
Today handed over appointment letters to 29 newly selected officers of the Jammu Kashmir Police (Gazetted) Service.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) September 18, 2026
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انہوں نے افسران سے کہا کہ ان کی ذمہ داریاں صرف سکیورٹی برقرار رکھنے تک ہی محدود نہیں ہوں گی۔ انہیں شہریوں کے حقوق کا تحفظ، سماجی ہم آہنگی برقرار رکھنا اور قانون کا منصفانہ اطلاق بھی یقینی بنانا ہوگا۔
سنہا نے جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس نے بھرتی کے عمل میں غیر جانب داری، شفافیت اور میرٹ کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل سے عوام کا یہ اعتماد مضبوط ہوا ہے کہ سرکاری ملازمت سفارش کے بجائے قابلیت، محنت اور صلاحیت کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے۔
سال 2022 کے جموں و کشمیر ایمپلائمنٹ فیسٹیول کا ذکر کرتے ہوئے سنہا نے کہا کہ اس تقریب نے یہ دکھانے میں مدد کی کہ عام اور معاشی طور پر کمزور خاندانوں کے نوجوان بھی سرکاری افسر بننے کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے سبزی فروش کے بیٹے کے کے اے ایس افسر بننے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایسے مواقع نے سرکاری ملازمتوں تک رسائی کے بارے میں لوگوں کے تصور کو بدلنے میں مدد کی ہے۔
سنہا نے کہا: "جموں و کشمیر میں نوکری سفارش سے نہیں بلکہ نوجوان کی قابلیت اور خوبیوں کی بنیاد پر حاصل ہوگی۔" سنہا نے کہا کہ ادھم پور کی شیرِ کشمیر پولیس اکیڈمی میں افسران کی تربیت انہیں آئندہ ذمہ داریوں کے لیے تیار کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی وردی عوام پر اختیار کی علامت نہیں بلکہ خدمت کی علامت ہے۔ ’’آپ کی وردی پر لگا بیج جموں و کشمیر کے لوگوں پر طاقت کی علامت نہیں بلکہ ان کی خدمت اور ذمہ داری کی علامت ہے۔‘‘
انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ نظم و ضبط اور قیادت کے ساتھ ہمدردی، ایمانداری اور عاجزی کو بھی اپنائیں۔ ان کے مطابق وردی کے ساتھ ملنے والے اختیار کو شہریوں کے مفاد میں استعمال کیا جانا چاہیے۔
سنہا نے کہا کہ جمہوریت کی اصل حالت یہ ہے کہ وہ اپنے کمزور ترین شہری کے تحفظ اور خوشحالی کو یقینی بنائے۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ تربیت کے بعد انہیں حاصل ہونے والے اختیار کے ساتھ ہمدردی کو بھی شامل کرنا ہوگا تاکہ ان کے ہر عمل میں انسانی ہمدردی نظر آئے۔
سنہا نے منتخب امیدواروں کے والدین اور رشتہ داروں کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کے بچوں کی تقرری صرف ان کی ذاتی کامیابی نہیں بلکہ ان کے خاندانوں اور وسیع تر سماج کی امنگوں کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
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