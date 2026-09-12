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جموں کشمیر میں لوکل باڈیز الیکشن اس سال بھی مشکل، اوبی سی ریزرویشن اور حدبندی بڑی رکاوٹیں
پنچایتی انتخابات او بی سی ریزرویشن، نئی حد بندی اور ریاستی حیثیت کی بحالی کے انتظار میں مزید مؤخر ہونے کا قوی امکان ہے۔
Published : September 12, 2026 at 9:14 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر میں اربن اینڈ لوکل باڈیز الیکشن اس سال بھی مؤخر ہونے کا قوی امکان ہے، کیونکہ حکومت نے انتخابات کو ریاستی حیثیت کی بحالی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تاہم حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر انتخابات زیر التوا رکھنے کی وجہ پنچایتوں کی حد بندی بتائی جا رہی ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یونین ٹیریٹری کے انتخابی ادارے کے ساتھ حد بندی کا معاملہ اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ پنچایتوں کی نئی حدود طے ہونے تک انتخابات کا انتظار کرنا ہوگا۔
اسٹیٹ الیکشن کمیشن نے پنچایتوں میں دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کے لیے ریزرویشن طے کرنے کے معاملے پر حکومت کو دو مرتبہ یاد دہانی کرائی تھی۔ آخری یاد دہانی میں کہا گیا تھا کہ "اگر اس سال انتخابات کرانے ہیں تو 31 اگست تک اس معاملے پر فیصلہ کیا جائے۔" ایک سرکاری عہدیدار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب اس سال پنچایت اور میونسپل انتخابات کے امکانات نہیں ہیں۔ او بی سی ریزرویشن سے لے کر حد بندی تک کئی محاذوں پر رکاوٹیں ہیں، اس لیے یہ سال بغیر انتخابات کے گزرنے والا ہے۔"
57 میونسپل کمیٹیوں، 19 میونسپل کونسلوں اور دو میونسپل کارپوریشنز کے انتخابات طویل عرصے سے زیر التوا ہیں۔ ان اداروں کی مدت نومبر 2023 میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 4200 سے زیادہ پنچایتوں کی مدت بھی جنوری 2024 میں ختم ہوگئی۔
پنجایتی راج ایکٹ کے تحت منتخب ہونے والے 280 ضلع ترقیاتی کونسل (DDC) ارکان کی مدت بھی فروری 2026 میں ختم ہوگئی۔ حکومت کا خیال ہے کہ یہ ادارہ ارکان اسمبلی کے اختیارات کو کم کرتا ہے۔ ڈی ڈی سی کی مدت ختم ہونے سے نچلی سطح پر پورا نظام حکمرانی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔
ڈی ڈی سی کا نظام وزارت داخلہ نے اکتوبر 2020 میں جموں کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں ترمیم کے بعد متعارف کرایا تھا۔ اسے نئی دہلی کی جانب سے جموں کشمیر میں روایتی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں ایک سیاسی متبادل تیار کرنے کی پہلی بڑی کوشش کے طور پر دیکھا گیا تھا۔
اس کا ایک مقصد مقامی حکومت اور ارکان اسمبلی کی عدم موجودگی میں مقامی ترقیاتی کاموں کی نگرانی اور رابطے کے لیے بڑے مقامی نمائندے فراہم کرنا بھی تھا۔ 2018 میں صدارتی راج نافذ ہونے کے بعد مقامی حکومت اور اسمبلی ارکان کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ فی الحال حکومت نے پنچایتوں کے اختیارات دیہی ترقی اور پنچایتی راج محکمے کے بلاک ڈیولپمنٹ افسران (BDOs) کو سونپ رکھے ہیں تاکہ ترقیاتی فنڈز ضائع نہ ہوں۔
حکام کا خیال ہے کہ اب حکومت کی نظریں اگلے سال پر ہیں، جو کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہوگا۔ مردم شماری 2021 کے نتائج جاری ہونے کے بعد پنچایتوں کی دس سالہ حد بندی کا عمل شروع ہوگا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر حد بندی کی جائے گی۔
اس سے پہلے حکومت نے پنچایتوں کی حد بندی کو یہ کہتے ہوئے مسترد کیا تھا کہ یونین ٹیریٹری میں انتظامی اکائیوں کی حدود منجمد ہیں۔ فروری 2026 میں جموں کشمیر کے پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ محکمے نے مردم شماری قواعد 1990 کے قاعدہ 8 کی شق (iv) کے تحت اضلاع، تحصیلوں، میونسپل اداروں اور ریونیو دیہات کی حدود منجمد کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔
پنچایت حلقوں کی آخری حد بندی 2018 میں انتخابات سے قبل کی گئی تھی۔ پنچایتی راج ایکٹ 1989 کے تحت یہ عمل ہر دس سال بعد کیا جاتا ہے اور اگلی حد بندی 2027 میں ہونی ہے۔
حکام کے مطابق گزشتہ بار پنچایت حلقوں کی حد بندی 2011 کی مردم شماری کی بنیاد پر کی گئی تھی، جبکہ نئی حدود جاری مردم شماری 2021 کی بنیاد پر طے کی جائیں گی، جس کی رپورٹ اگلے سال جاری ہونے کی توقع ہے۔ حد بندی کے بعد خطے میں پنچایت حلقوں کی تعداد 5200 سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ 4291 پنچایت حلقوں میں 700 یا اس سے زیادہ نئے حلقے شامل کیے جائیں گے۔
انتخابات کی تیاری کے طور پر ریاستی الیکشن کمیشن نے مئی 2026 میں پنچایت انتخابی فہرستوں کو اپ ڈیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد کل ووٹروں کی تعداد 72.24 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران 3.39 لاکھ سے زیادہ نئے ووٹر شامل کیے گئے ہیں۔ ان انتخابات میں 35 ہزار پنچ اور 44 ہزار سرپنچ کے عہدوں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے۔
ایک اور سرکاری افسر نے کہا کہ حد بندی کا عمل انتخابات میں مزید تاخیر کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے بڑے مالی وسائل درکار ہوں گے۔ نئی پنچایتوں میں بنیادی ڈھانچہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ عملہ بھی بھرتی کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو انتخابات کے حوالے سے ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔
ادھر، ریاستی الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ اپنی دو یاد دہانیوں کا کوئی جواب نہ ملنے کے بعد حکومت کے ارادوں کو بھانپ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنچایتوں میں او بی سی کے لیے ریزرویشن طے کرنے کے معاملے پر حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ جسٹس (ریٹائرڈ) جنک راج کوتوال کی سربراہی میں کمیٹی نے فروری 2025 میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کی تھی۔ اس کے بعد سے سفارشات پر عمل درآمد کے لیے کابینہ کی منظوری کا انتظار ہے۔
ذرائع کے مطابق اندرونی طور پر جموں کشمیر حکومت نے انتخابات کو ریاستی حیثیت کی بحالی سے جوڑ دیا ہے۔ سرکاری طور پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی ریاستی حیثیت کی بحالی کے حوالے سے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی ’’اُچت سمے‘‘ یعنی ’’مناسب وقت‘‘ والی بات دہرائی ہے، تاہم کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ : "انتخابات نہیں ہوں گے۔ جب حکومت کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں تو پنچایتوں یا شہری اداروں کو اختیارات دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ریاستی حیثیت بحال ہونے کے بعد انتخابات کرائے جائیں گے۔ یہ سب ریاستی حیثیت سے جڑا ہوا ہے۔"
اقتدار میں آنے کے بعد سے عمر عبداللہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ بزنس رولز اور ریاستی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کے اختیارات محدود ہیں، جبکہ بڑے اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر رہنما نے کہا: "حکمرانی کی یہ اضافی سطح ارکان اسمبلی کو مزید بے اختیار کرے گی۔ مرکزی حکومت ارکان اسمبلی کے ادارے کو کمزور کرنا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی حکمرانی کی ایک اور سطح قائم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کا مقصد اندرونی طور پر الجھن اور ٹکراؤ پیدا کرنا ہے۔"
آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے صدر انیل شرما نے کہا کہ انتخابات میں تاخیر کی ذمہ داری نیشنل کانفرنس اور بی جے پی، دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’دونوں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور اپنے انتخابات کو ریاستی حیثیت سے جوڑ دیا ہے۔ اگر بی جے پی انتخابات کے لیے تیار تھی تو 2023 یا 2024 میں مدت ختم ہونے کے بعد، جب لیفٹیننٹ گورنر ہی ریاست کے واحد سربراہ تھے، انتخابات کرا دینے چاہیے تھے۔ دونوں اس تاخیر کے ذمہ دار ہیں۔‘‘
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