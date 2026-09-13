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جموں و کشمیر میں پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات مزید مؤخر ہونے کا امکان، مردم شماری کے بعد حد بندی کا انتظار
ڈی ڈی سیز کو مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جموں و کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں ترمیم کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔
Published : September 13, 2026 at 8:40 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں پنچایتی اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات رواں سال بھی ہونے کے امکانات معدوم ہوگئے ہیں۔ حکومت نے اگرچہ سرکاری طور پر انتخابی عمل میں تاخیر کی وجہ پنچایتوں کی نئی حد بندی کو قرار دیا ہے، تاہم سرکاری ذرائع کے مطابق انتخابات کا معاملہ ریاستی درجہ کی بحالی سے بھی جوڑا جارہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حال ہی میں جموں و کشمیر کے انتخابی ادارے کے ساتھ پنچایتوں کی حد بندی کا معاملہ اٹھایا ہے۔ ان کا مؤقف تھا کہ نئی حدود طے کیے جانے تک انتخابات کا عمل آگے نہیں بڑھایا جاسکتا۔
ریاستی الیکشن کمیشن نے پنچایتوں میں دیگر پسماندہ طبقات (او بی سی) کے لیے ریزرویشن طے کرنے کے سلسلے میں حکومت کو دو مرتبہ یاد دہانی کرائی تھی۔ آخری مرتبہ کمیشن نے 31 اگست کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر رواں سال انتخابات کرانے ہیں تو اس وقت تک ریزرویشن کا معاملہ طے ہونا ضروری ہے۔ تاہم ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایک سرکاری ذریعے نے کہا کہ اب اس سال پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کے امکانات نہیں ہیں اور جموں و کشمیر کے لیے یہ ’’غیر انتخابی سال‘‘ ثابت ہوسکتا ہے۔
جموں و کشمیر میں 57 میونسپل کمیٹیوں، 19 میونسپل کونسلوں اور دو میونسپل کارپوریشنوں کی مدت نومبر 2023 میں ختم ہوچکی ہے، لیکن اس کے بعد انتخابات نہیں ہوئے۔ اسی طرح 4,200 سے زائد پنچایتوں کی مدت جنوری 2024 میں ختم ہوگئی تھی۔ تیسرے درجے کی مقامی حکومت کے طور پر قائم 280 ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسلز (ڈی ڈی سیز) کے ارکان کی مدت بھی فروری 2026 میں ختم ہوگئی، جس کے بعد نچلی سطح پر جمہوری طرزِ حکمرانی کا پورا نظام متاثر ہوا ہے۔
ڈی ڈی سیز کو اکتوبر 2020 میں مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جموں و کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں ترمیم کے بعد متعارف کرایا گیا تھا۔ اس نظام کو ضلع سطح پر ترقیاتی امور کی نگرانی اور مقامی نمائندگی کے ایک نئے ڈھانچے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ فی الحال پنچایتوں کے اختیارات دیہی ترقی اور پنچایتی راج محکمہ کے بلاک ڈیولپمنٹ افسران (بی ڈی اوز کو سونپے گئے ہیں تاکہ ترقیاتی فنڈز ضائع یا لیپس نہ ہوجائیں۔
حکام اب اگلے سال کی جانب دیکھ رہے ہیں، جو مردم شماری اور حد بندی کے اعتبار سے انتہائی اہم ہوسکتا ہے۔ 2027 کی مردم شماری کے نتائج سامنے آنے کے بعد پنچایت حلقوں کی دہائی پر ہونے والی حد بندی کا عمل شروع ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ نئی حد بندی اسی مردم شماری کے اعداد و شمار کی بنیاد پر کی جائے گی۔ 2018 میں گزشتہ مرتبہ پنچایت حلقوں کی حد بندی کی گئی تھی اور اسی کے بعد انتخابات ہوئے تھے۔ پنچایتی راج ایکٹ 1989 کے تحت یہ عمل ہر دس سال بعد کیا جاتا ہے، لہٰذا 2027 میں نئی حد بندی متوقع ہے۔
حکام کے مطابق موجودہ 4,291 پنچایت حلقوں کی تعداد بڑھ کر 5,200 سے زیادہ ہوسکتی ہے۔ اس طرح تقریباً 700 یا اس سے زیادہ نئے پنچایت حلقوں کا اضافہ متوقع ہے۔ اس سے انتخابات میں مزید تاخیر کا امکان بھی ظاہر کیا جارہا ہے، کیونکہ نئی پنچایتوں کے لیے بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے، دفاتر قائم کرنے اور عملہ بھرتی کرنے پر خطیر مالی وسائل درکار ہوں گے۔ انتخابات کی تیاری کے پیش نظر ریاستی الیکشن کمیشن نے مئی 2026 میں پنچایتی انتخابی فہرستوں کو اپ ڈیٹ کیا تھا۔ اس عمل کے بعد پنچایتی انتخابات کے لیے ووٹروں کی مجموعی تعداد 72.24 لاکھ سے تجاوز کرگئی۔
فہرست میں 3.39 لاکھ سے زیادہ نئے ووٹروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ان انتخابات کے ذریعے تقریباً 35,000 پنچ اور 44,000 سرپنچ کے عہدوں کے لیے نمائندوں کا انتخاب ہونا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے گزشتہ ماہ حکومت کو دو مرتبہ خط لکھ کر پنچایتوں میں او بی سی ریزرویشن کا معاملہ حل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ جسٹس (ریٹائرڈ) جنک راج کوتوال کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے فروری 2025 میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کردی تھی، لیکن اس کی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے کابینہ کی منظوری اب بھی زیر التوا ہے۔
ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے جواب نہ ملنے کے بعد الیکشن کمیشن کو اندازہ ہوگیا ہے کہ فوری طور پر انتخابات کرانے کی سیاسی آمادگی موجود نہیں۔ اندرونی طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ جموں و کشمیر حکومت انتخابات کو ریاستی درجہ بحال ہونے سے جوڑ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے ’’مناسب وقت‘‘ کی بات کی ہے، تاہم انہوں نے اس سلسلے میں کوئی واضح ٹائم لائن نہیں دی۔
ایک حکومتی ذریعے کے مطابق ریاستی درجہ بحال ہونے کے بعد ہی پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات کرائے جانے کا امکان ہے۔ اس ذریعے کا کہنا تھا کہ جب حکومت کے پاس مکمل اختیارات ہی نہیں تو پنچایتوں اور شہری اداروں کو اختیارات منتقل کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ عمر عبداللہ حکومت تشکیل دینے کے بعد سے جموں و کشمیر میں ریاستی درجہ اور کاروباری قواعد کی عدم موجودگی کے باعث حکومت کے محدود اختیارات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ اہم اختیارات اب بھی لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں۔
نیشنل کانفرنس کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ ڈی ڈی سیز کا موجودہ نظام منتخب ارکان اسمبلی کے اختیارات کو مزید محدود کرتا ہے۔ ان کے مطابق مرکزی حکومت قانون سازوں کے ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش کررہی ہے اور مقامی حکومت کی ایک اور سطح قائم کرنے سے اختیارات کے ٹکراؤ اور انتظامی الجھن کا خطرہ پیدا ہوگا۔ جموں و کشمیر کے وزیر برائے دیہی ترقی و پنچایتی راج جاوید احمد ڈار سے اس معاملے پر تبصرے کے لیے رابطہ نہیں ہوسکا۔
آل جموں و کشمیر پنچایت کانفرنس کے صدر انیل شرما نے انتخابات میں تاخیر کی ذمہ داری نیشنل کانفرنس اور بی جے پی دونوں پر عائد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام عائد کررہی ہیں اور انتخابات کو ریاستی درجہ کی بحالی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے پنچایتوں کی نئی حد بندی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کئی حلقوں میں آبادی کی غیر مساوی تقسیم کے باعث موجودہ نظام میں ناانصافی موجود ہے۔
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انہوں نے جموں کے ڈنسل بلاک کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بدسو، کنیالہ اور ٹاڈا پنچایت حلقوں میں تقریباً 4,000 ووٹر ہیں، جبکہ اسی بلاک کی کشن پور پنچایت میں صرف تقریباً 600 ووٹر ہیں۔ ان کے مطابق اس کے باوجود دونوں کو سالانہ تقریباً 23.50 لاکھ روپے کے برابر فنڈز ملتے ہیں، جو آبادی کے اعتبار سے غیر منصفانہ ہے۔ انیل شرما کے مطابق نئی حد بندی سے آبادی کے تناسب کو بہتر طور پر ملحوظ رکھتے ہوئے پنچایتوں کے وسائل اور نمائندگی میں توازن پیدا کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔