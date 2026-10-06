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جموں کشمیر میں 10اکتوبر تک بارش اور تیز ہواؤں کا امکان، بالائی علاقوں میں برفباری متوقع
محکمہ موسمیات نے 6 سے 10 اکتوبر تک 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔
Published : October 6, 2026 at 1:07 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر میں آج سے 10 اکتوبر تک میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسم میں تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں کمی متوقع ہے۔ 4 اکتوبر کو کشمیر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 31 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا تھا، جو معمول سے کئی ڈگری زیادہ تھا۔
سرینگر میں محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے حکام نے بتایا کہ جموں کشمیر میں 6 سے 10 اکتوبر کی دوپہر تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش متوقع ہے۔ آئی ایم ڈی سرینگر کے ماہر موسمیات پروین کمار نے کہا: "میدانی علاقوں میں کہیں کہیں اور کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش ہوسکتی ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی برفباری کا امکان ہے۔"
انہوں نے کہا کہ 6 اکتوبر سے 9 اکتوبر کی صبح تک تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جن کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوسکتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ڈل اور وولر جھیل سمیت آبی ذخائر میں احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مسافروں کو بالائی علاقوں کا رخ کرنے سے گریز کرنے اور سفر کا منصوبہ بنانے سے پہلے موسم کی تازہ صورتحال معلوم کرنے کی بھی ہدایت کی۔
کمار نے کہا کہ موسم میں تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ 4 اکتوبر کو درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا تھا، جو 1931 کے بعد اکتوبر کے مہینے میں ریکارڈ کیا جانے والا دوسرا سب سے زیادہ درجہ حرارت تھا۔
آئی ایم ڈی کے عہدیدار نے کسانوں کو ان دنوں عام طور پر زرعی سرگرمیوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ 7 سے 9 اکتوبر کے درمیان بارش کی شدت کم رہے گی، اس دوران کسان اپنی زرعی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔
جموں کشمیر میں رواں خزاں کے موسم کے دوران خشک موسم جاری تھا اور درجہ حرارت معمول سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ جاری موسم میں اس تبدیلی سے خشک موسم کا سلسلہ ٹوٹنے اور درجہ حرارت میں کمی لانے کا امکان ہے۔
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