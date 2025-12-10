ETV Bharat / jammu-and-kashmir
علیحدگی پسند لیڈر جاوید میر تیس سالہ پرانے مقدمے میں گرفتار
جاوید میر نے بھی محمد یاسین ملک کی طرح بندوق ترک کرکے علیحدگی پسند سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 10, 2025 at 2:58 PM IST
سرینگر: کالعدم تنظیم جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ (جے کے ایل ایف) کے سابق رکن اور علیحدگی پسند رہنما جاوید میر کو 1996 کے ایک تشدد کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس کے مطابق جاوید احمد میر اور شکیل احمد بخشی کو عدالت کی منظوری سے حراست میں لیا گیا۔
دونوں علیحدگی پسند لیڈران پر سات دیگر افراد کے ہمراہ جولائی 1996 میں تشدد اور ہنگامہ آرائی کے الزامات ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب وہ سرینگر میں مارے گئے ایک عسکری کمانڈر ہلال بیگ کے جنازے کی قیادت کر رہے تھے اور اس دوران مظاہرے ہوئے اور پتھراؤ بھی ہوا۔
اس مقدمے میں سید علی گیلانی، عبدالغنی لون اور محمد یعقوب وکیل کے نام بھی شامل ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، جبکہ شبیر شاہ اور نعیم احمد خان تہاڑ جیل میں قید ہیں۔
جموں کشمیر پولیس کے مطابق ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو پولیس کے ساتھ جھڑپ کرنے پر اکسایا، جس سے عوامی املاک کو نقصان پہنچا اور سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے۔
جاوید احمد میر 1980 کی دہائی کے اواخر میں محمد یاسین ملک، جو اس وقت تہاڑ جیل میں ہے، کے ساتھ مسلح جد و جہد میں شامل ہوئے اور اولین عسکری کمانڈروں میں شمال کیے جاتے ہیں۔ میر کو 1994 میں گرفتار کیا گیا اور 1989 میں ربیعہ سعید اغوا کیس میں سی بی آئی نے نامزد کیا تھا۔ جاوید میر نے بھی یاسین ملک کی طرح بندوق ترک کرکے ’پُر امن‘ راستہ اختیار کیا اور مختلف علیحدگی پسند تنظیموں، بشمول کل جماعتی حریت کانفرنس (APHC) میں شامل رہے۔
عسکری سرگرمیاں ترک کرکے اور اور علیحدگی پسند صفوں میں شمولیت کے بعد جاوید میر سرگرم رہے اور جموں کشمیر خاص کر وادی میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف احتجاج کرتے رہے تاہم سال 2019میں دفعہ 370کی تنسیخ کے بعد جاوید میر زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آئے۔
یہ بھی پڑھیں: